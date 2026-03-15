"Sindrome del gamberetto": perché questa postura in ufficio preoccupa gli specialisti

Se svolgete un lavoro sedentario che vi costringe a digitare sulla tastiera e a usare il mouse, è quasi certo che assumete questa postura senza nemmeno rendervene conto. E prima o poi il vostro corpo ve ne farà pagare le conseguenze. La "sindrome del gamberetto" è il nuovo disturbo del secolo, e non si tratta di un semplice mal di schiena o di qualche fastidio al collo. Gli specialisti della salute stanno lanciando l'allarme.

Sei un nanerottolo d'ufficio?

Il tuo lavoro potrebbe richiederti di rimanere seduto davanti a un computer dalla mattina alla sera. E durante questa lunga giornata di duro lavoro, non sempre mantieni una postura corretta. Nonostante una sedia ergonomica e una postazione di lavoro ben organizzata, non puoi fare a meno di muoverti continuamente . Potresti persino tendere a incurvarti e rannicchiarti.

Curva, testa rannicchiata sulle spalle, petto proteso in avanti… è la perfetta imitazione di un gamberetto, quel crostaceo raggrinzito dal corpo a forma di virgola. Questa postura, sufficiente a mandare in panico gli osteopati di tutto il mondo, è comune a tutti gli impiegati. È praticamente una "moda da ufficio open space", una trovata collettiva. Gli uffici pullulano di gamberetti in giacca e cravatta e gonna a tubino. Potresti persino essere uno di loro senza rendertene conto.

Invece di tenere la schiena dritta, ti pieghi sullo schermo e praticamente strisci sulla tastiera. E mi dispiace dirlo, ma questo è puro autosabotaggio. "Quando il corpo si piega in avanti, si crea molta tensione muscolare nella schiena. In realtà si riduce la capacità polmonare e si limita il flusso sanguigno", avverte Alan Hedge, esperto di ergonomia e professore alla Cornell University, in un articolo per HuffPost . Il tuo corpo ne risente silenziosamente, e non si tratta solo di sciatica .

Sintomi della "sindrome del gamberetto"

Se soffrite di "sindrome del gamberetto", la schiena non è l'unica vittima. Tuttavia, è solitamente lì che si manifesta il primo dolore. Inizialmente, si avverte solo un fastidio: un collo indolenzito, occasionali tensioni muscolari, un dolore localizzato che spinge all'automassaggio. Si massaggiano continuamente i polsi, sperando che basti ad alleviare la tensione. Si tengono le dita premute sulla nuca per esercitare pressione dove fa male. Insomma, il corpo inizia a farsi sentire e a far capire che qualcosa non va.

A lungo termine, la "sindrome del gamberetto" può portare a un dolore cronico particolarmente debilitante. La sindrome del tunnel carpale, una compressione nervosa caratterizzata da intorpidimento o spiacevoli scosse elettriche, ne è un altro esempio. La "sindrome del gamberetto" è implacabile e può colpire anche parti inaspettate del corpo. Se soffrite di reflusso acido, digestione lenta e fastidioso gonfiore che interferisce con la concentrazione, potrebbe essere il momento di rivalutare la vostra postura e tornare a essere più umani.

I passi giusti per prevenirlo

Per quanto tu possa immaginare un filo che ti tira verso l'alto e ti fa diventare più alto, il tuo lato più istintivo prende il sopravvento e ti trascina verso il basso. Ma non c'è nessun segreto: per mantenere una postura corretta, è necessario trovarsi nelle giuste condizioni fisiche e mentali. "Quando ti appoggi allo schienale, la schiena entra in contatto con lo schienale della sedia, alleviando parte del peso corporeo e riducendo il carico sui fianchi. La capacità respiratoria migliora", spiega Alan Hedge. Da qui l'importanza di avere attrezzature di lavoro ergonomiche e ben regolate.

Puoi anche sostituire la tua sedia normale con una palla da ginnastica. Questo accessorio, spesso associato alle donne in gravidanza, ti costringe a trovare il tuo baricentro e ti aiuta a mantenere una postura eretta, senza sforzo.

Se non hai la possibilità di lavorare su un computer fisso, puoi sollevare il dispositivo all'altezza degli occhi ed evitare di affaticare il collo. Gli occhi dovrebbero essere allineati con le spalle.

E non lo ripeteremo mai abbastanza: fate delle pause ogni due ore e usatele con saggezza. Invece di scorrere lo schermo e peggiorare ulteriormente la vostra postura, provate qualche posizione yoga . Allungatevi, muovete il corpo, scuotetelo. Fare la posizione della cavalletta o del cane a testa in giù su un tappetino di gommapiuma è sempre meglio che stare curvi come un gambero.

Ascolta il tuo corpo e non ignorare i segnali che ti invia. Per sentirti completamente a tuo agio alla scrivania, abbandona la postura scorretta. Ti sentirai meglio e, molto probabilmente, più sicuro di te.