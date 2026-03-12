Perdita dell'udito: a 23 anni, questa donna americana condivide la sua diagnosi per aiutare altre donne

Caroline Lusk (@carolinelusk su TikTok), una content creator americana seguita da milioni di persone sui social media, ha recentemente rivelato pubblicamente la sua grave sordità, nella speranza di ispirare le persone che stanno attraversando la stessa dura prova.

Prossimamente arriveranno anche apparecchi acustici e un impianto.

Caroline Lusk ha pubblicato un video su TikTok dopo una visita da un otorinolaringoiatra. L'esame ha rivelato una perdita uditiva significativa, grave e, in alcune aree, profonda, principalmente all'orecchio sinistro, più grave di quella destra. Nel video, spiega i diversi stadi: "normale, lieve, moderata, grave, moderata, grave, profonda e la sordità profonda corrisponde alla sordità", sottolineando l'inaspettata gravità della sua condizione alla sua età.

Per ora, spiega, indossa apparecchi acustici, ma in futuro sarà necessario un impianto cocleare, poiché la sua condizione continuerà a peggiorare. È prevista anche una risonanza magnetica "preventiva" all'orecchio sinistro per escludere una possibile ciste o un tumore benigno.

Una testimonianza commovente per rompere la solitudine

"Come ho fatto a navigare in questo modo nel mondo? È incredibile cosa il corpo riesca a compensare", confida, commossa da questo adattamento inconscio. Dopo sei ore di ricerca di storie simili su TikTok e Instagram, decide di parlare apertamente: "Se anche una sola ragazza si sente meno sola grazie al mio video, ne vale la pena". Il suo messaggio risuona come un mix di vulnerabilità e coraggio, incoraggiando tutti ad ascoltare il proprio corpo e a non sottovalutare mai i segnali che la nostra salute ci invia.

I tifosi sono commossi e solidali

Le reazioni sono piovute: "Il tuo coraggio è fonte di ispirazione, aiuti così tante persone!" , oppure "A 23 anni e così forte, grazie per aver condiviso il tuo percorso", hanno scritto i suoi follower, elogiando la sua vulnerabilità che normalizza la perdita dell'udito nelle donne sotto i 30 anni.

In definitiva, Caroline Lusk ha trasformato una diagnosi devastante in un messaggio di speranza, dimostrando che condividere la sua perdita uditiva a 23 anni può salvare altre donne dall'isolamento. La sua autenticità su TikTok serve a ricordare che la salute dell'udito non ha limiti di età e che la solidarietà digitale a volte può cambiare la vita.