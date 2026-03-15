Questo studio mette in discussione la convinzione comune che perdere peso renda felici.

Con l'avvicinarsi dell'estate, i titoli dei giornali ci incoraggiano a sostituire le comode pantofole con le scarpe da ginnastica e a bruciare le "calorie accumulate" con una raclette. Ogni anno, molte persone cedono alla pressione delle diete dimagranti, come se perdere peso si traducesse automaticamente in maggiore felicità. Come se sentirsi larghi nei jeans fosse l'apice della realizzazione personale. Eppure, un recente studio sta mettendo in discussione tutto ciò che credevamo di sapere sulla perdita di peso.

La depressione da dieta: una realtà poco conosciuta

Con l'avvicinarsi dell'estate, le riviste si riempiono di ricette detox, consigli nutrizionali "miracolosi" e allenamenti da fare a casa, esortando il pubblico a perdere qualche chilo per sfoggiare la forma fisica ideale sulla sabbia calda. Non è più il formaggio raclette a sciogliersi, ma i numeri, come se abbassare il numero sulla bilancia potesse in qualche modo migliorare il senso di benessere.

Se dobbiamo credere a queste affermazioni piene di precetti, la felicità dipende da pochi centimetri di circonferenza vita e risiede in insalate insipide, vestiti taglia 38 e tisane "brucia grassi". Per sentirsi bene mentalmente, bisogna sentirsi bene fisicamente, e questo è impossibile con maniglie dell'amore, una pancia flaccida e cosce che si sfregano l'una contro l'altra. Almeno, questo è ciò che la società ci ha fatto credere, associando la pancia piatta alla vitalità.

Molti si lasciano ingannare da queste allettanti promesse e intraprendono diete drastiche, sperando di gioire del proprio nuovo aspetto. Solo che, sulla carta, perdere peso è "idilliaco", ma in realtà è fonte di sofferenza. Lungi dal portare felicità, quel numero sulla bilancia, testimonianza di mesi di privazioni e di esercizio fisico incessante, non suscita altro che disperazione. Uno studio dell'University College di Londra confuta l'idea che la magrezza sia la cura per la felicità. E le promesse stampate su carta patinata suonano più come bugie che come consigli benefici.

Quando la delusione supera la soddisfazione

Nell'immaginario collettivo, perdere peso è un traguardo, un successo personale, un motivo di congratulazioni. La società è riuscita a condizionarci con questa versione "a prova di dieta". È quindi difficile immaginare di sentirsi giù di morale per questo cambiamento fisico tanto desiderato. Eppure, molto spesso, il risultato finale è al di sotto delle aspettative. E in definitiva, anche con "chili in meno", il morale rimane basso.

Perdere una quantità significativa di peso raddoppia il rischio di sentirsi tristi, soli o persino depressi, rispetto a chi non ha perso peso o addirittura ne ha guadagnato. Per giungere a queste conclusioni, i ricercatori hanno seguito quasi 2.000 individui in sovrappeso o obesi. Al termine del periodo di analisi, il 14% dei partecipanti aveva perso almeno il 5% del proprio peso corporeo. Tuttavia, il loro stato psicologico non era migliorato; anzi, era addirittura peggiorato.

Le persone che hanno perso peso avevano il 78% di probabilità in più di sviluppare sintomi depressivi rispetto alle altre. Pertanto, nonostante i miglioramenti in alcuni indicatori di salute, come la pressione sanguigna, mancavano di entusiasmo per la vita. Il motivo? L'effetto yo-yo, la sensazione di stagnazione, la lentezza nel vedere i risultati allo specchio, la sensazione di fare sforzi vani. Perdere peso comporta molti sacrifici, senza reali ricompense alla fine. "Le persone non dovrebbero aspettarsi di vedere improvvisamente migliorare tutti gli aspetti della loro vita", avverte Sarah Jackson, una delle ricercatrici dello studio.

L'accettazione di sé, la migliore ricetta

In definitiva, la morale di questo studio è chiara: è meglio cambiare prospettiva che corpo. Il fatto di poter ancora indossare quei pantaloni di quando eri più giovane e chiudere la cerniera di quel vestito non significa che ti sarai liberata di tutte le tue preoccupazioni. Inoltre, quei chili faticosamente conquistati tornano presto a galla.

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica New Scientist , circa l'85% delle persone considerate " in sovrappeso " che perdono almeno un decimo del loro peso lo riacquistano l'anno successivo. Quindi, che senso ha privarsi del dessert al ristorante e resistere alla tentazione di un buon hamburger se poi si finisce per tornare al peso iniziale?

Cogliere l'attimo prima di essere divorati dalle pressioni sociali: questa è la filosofia giusta. Invece di trasformare il nostro corpo per conformarlo agli standard di bellezza, trasformiamo la nostra mentalità. Invece di tonificare il corpo, rafforziamo la nostra autostima. Perché la vera rivoluzione non consiste nel "perdere qualche chilo", ma nel liberarci dalle pressioni che ci convincono di dover cambiare per meritare la felicità. Imparare ad abitare il nostro corpo così com'è, con tutte le sue variazioni e caratteristiche uniche, rimane senza dubbio l'approccio più sano.