Punture di zanzara: questi sintomi indicano una possibile allergia

Le zanzare, quei minuscoli vampiri della camera da letto che si nutrono del tuo sangue e creano un'insopportabile cacofonia nei tuoi timpani, lasciano tracce della loro visita sulla tua pelle. Oltre ai fastidiosi ponfi pruriginosi che punteggiano il tuo corpo tutto il giorno, potresti manifestare sintomi più evidenti che richiedono la massima attenzione. Potresti essere allergico alle loro punture.

Punture di zanzara: non così innocue

Le zanzare , quegli insetti fastidiosi che turbano la tranquillità notturna e trasformano la pelle in un'immensa distesa di punture, sono i peggiori nemici dell'estate. Questi insetti, scacciati collettivamente con spray o ciabatte, non hanno pietà della pelle, che per loro rappresenta una vera e propria dispensa. Quando una zanzara punge, infila la proboscide nella pelle e aspira direttamente nel vaso sanguigno, che riesce a individuare con grande precisione. "Durante questo processo, inietta saliva contenente diverse sostanze che provocano un'anestesia locale e impediscono al sangue di coagularsi nella proboscide. Sono proprio le sostanze contenute in questa saliva iniettata a causare l'irritazione", spiega l'Associazione Interdipartimentale per il Controllo delle Zanzare del Rodano-Alpi (EID).

La saliva di questo esperto succhiasangue contiene proteine. Quando queste proteine viaggiano attraverso il corpo, il sistema immunitario si mette in allerta e segnala un'intrusione anomala. Reagisce quasi spontaneamente con l'istamina, che provoca prurito e piccole vesciche. Questa è una reazione "benigna", un meccanismo di difesa ben oliato dell'organismo. Ma a volte, le cose si complicano.

Quando la reazione va oltre il semplice pulsante

Per la maggior parte delle persone, la puntura di una zanzara provoca un piccolo rigonfiamento rosso e pruriginoso che dura poche ore o giorni, niente di più. Ma per alcune persone, la reazione dell'organismo è molto più intensa. Il sistema immunitario reagisce in modo eccessivo alle proteine contenute nella saliva della zanzara, trasformando una semplice puntura in un vero e proprio episodio infiammatorio.

La pelle può quindi gonfiarsi notevolmente. Il rossore non è più limitato a un piccolo cerchio circoscritto: si diffonde ampiamente intorno alla puntura, diventa caldo, doloroso e provoca un prurito intenso. Secondo i dati riportati in Réalités pédiatriques, alcune reazioni locali possono comparire entro pochi minuti dalla puntura e causare una macchia rossa di diversi centimetri di diametro. Altre reazioni sono ritardate: compaiono diverse ore dopo, si induriscono e possono persistere per diversi giorni o addirittura diverse settimane.

Questi sono i segnali che dovrebbero metterti in guardia.

Il prurito temporaneo è normale dopo una puntura. Tuttavia, alcuni sintomi richiedono un'immediata consultazione medica, o addirittura una visita al pronto soccorso. La rivista Santé Magazine elenca i sintomi che necessitano di cure immediate e indicano una reazione anomala:

gonfiore improvviso del viso, delle labbra o della gola;

difficoltà respiratorie o sensazione di oppressione al petto;

vertigini, malessere o sensazione di debolezza;

nausea improvvisa;

febbre alta;

forti mal di testa;

Arrossamento che si diffonde rapidamente o segni di infezione (ferita calda, secrezione...).

Sebbene rara, può verificarsi una grave reazione allergica come l'anafilassi. Esiste anche una reazione più drammatica chiamata sindrome di Skeeter, caratterizzata da:

esteso gonfiore infiammatorio intorno alla puntura;

arrossamento significativo e doloroso;

a volte febbre;

In alcuni bambini possono manifestarsi problemi respiratori associati.

Come calmare una reazione allergica alle punture di zanzara?

Se la reazione rimane localizzata, il primo istinto è spesso quello di raffreddare la zona con un impacco freddo o una borsa del ghiaccio avvolta in un panno per ridurre il prurito e l'infiammazione. Quando la reazione è più grave, i medici possono prescrivere un trattamento appropriato: antistaminici, trattamenti topici o, in alcuni casi, creme a base di corticosteroidi.

Fortunatamente, questa ipersensibilità tende spesso a diminuire nel tempo. Molte persone sviluppano gradualmente una maggiore tolleranza alle punture nel corso degli anni, sebbene alcune mantengano una sensibilità persistente.

E poiché a volte la migliore cura è la prevenzione, le misure classiche mantengono la loro validità: coprire gli abiti quando il sole tramonta, usare zanzariere, repellenti appropriati e prestare maggiore attenzione nelle zone infestate dalla zanzara tigre, le cui punture sono spesso descritte come più dolorose e persistenti.