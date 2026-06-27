La solitudine del fine settimana: il metodo per accettarla e amarla

Quando si è single e si vive in una nuova città, lontani dai propri cari, il fine settimana a volte può sembrare infinito. Contrariamente a quanto mostrato in serie come "Friends", non si trascorrono i due giorni liberi sorseggiando limonate pregiate in ottima compagnia. A volte, è solo un vuoto. Si vede quasi l'ora che inizi la settimana per tornare a una parvenza di vita sociale. Per affrontare meglio la solitudine del fine settimana e riempire quel vuoto, ecco alcune idee per l'intrattenimento.

Capire perché il fine settimana è più difficile

Il fine settimana si avvicina a grandi passi e ci stiamo scervellando per capire come impiegarlo. Non vediamo l'ora che la settimana finisca, ma allo stesso tempo temiamo questo lungo periodo di solitudine. Scorriamo i nostri contatti alla ricerca di persone con cui condividere il tempo libero, salviamo tutorial di bricolage dai social media e consultiamo le notizie locali, alla disperata ricerca di gite o altri eventi interessanti. In realtà, abbiamo così tanta paura di rimanere soli che siamo pronti ad andare al primo torneo di pétanque del quartiere o alla sala da ballo per anziani.

Se per alcuni i weekend in solitudine sembrano rigeneranti e simili a un prezioso momento di introspezione, per altri sono fonte di particolare ansia. Questo vale soprattutto per i single, che possono parlare solo con la propria voce interiore (e non è sempre molto gentile). Il passaggio tra una settimana satura di impegni e un weekend di assoluta tranquillità può a volte essere brusco.

Secondo unostudio di Wolfgang Maenning, basato su dati raccolti tra il 1994 e il 2010, per la stragrande maggioranza delle persone il fine settimana è più deprimente dei giorni feriali. Sembra paradossale, ma è vero. Il motivo è che durante la settimana siamo in uno stato di intensa adrenalina, e questa eccitazione svanisce all'arrivo del fine settimana, provocando una sorta di profonda malinconia quando finalmente arrivano i tanto attesi giorni di riposo.

Smetti di considerare la solitudine come un fallimento.

Rigenerante per alcuni, opprimente per altri, la solitudine del fine settimana rimane un tabù. Viene percepita come una sconfitta personale e suscita reazioni come "Mi dispiace per te", come se fosse qualcosa di inevitabile da sopportare, mai scelto. A volte, la realtà viene abbellita, considerata troppo "cupa" o non abbastanza "vendibile" per essere condivisa con i colleghi il lunedì mattina durante il debriefing del fine settimana.

Alcuni hanno partecipato a un evento di realtà virtuale, altri si sono sentiti motivati a visitare tutte le mostre in città, mentre i più iperattivi hanno incastrato escursioni, canyoning, laboratori creativi e una serata a quiz musicale. Accanto a loro, ti senti subito inadeguato e ti limiti a un vago "Io non ho fatto niente di speciale". In una società ossessionata dalla performance, dove bisogna essere produttivi anche nei giorni liberi, la solitudine del fine settimana può diventare rapidamente fonte di vergogna. Tuttavia, essere soli non significa essere "senza amici" o "non amati". La solitudine non è un problema da risolvere, né un silenzioso grido d'aiuto. A volte è un modo per riconnettersi con se stessi, per riscoprire attività che ci appassionavano da bambini, per confrontarsi con i propri pensieri.

Crea i tuoi rituali del fine settimana

Tenersi occupati durante il fine settimana non è una competizione, e la solitudine non è una sfida insormontabile. Non c'è bisogno di cimentarsi in nuovi hobby ogni fine settimana per fare colpo al lavoro o riempire le storie di Instagram. Puoi facilmente combattere la noia con una routine ben strutturata. Perché il fine settimana non è sempre fatto di scoperte entusiasmanti e gite spettacolari.

L'idea? Dare una struttura alle nostre giornate senza che diventi un obbligo. Possiamo prendere un caffè nel nostro bar preferito ogni sabato mattina, invece di sorseggiarlo sul divano con lo sguardo perso nel vuoto. Possiamo anche porci delle piccole sfide, ovviamente realizzabili. Perché non fare una passeggiata in un quartiere diverso ogni domenica o scegliere a caso un film al cinema la sera? Non sarà più solitudine, ma un appuntamento quasi romantico con noi stessi.

Riscoprire la propria città come un turista

Quando si vive in una grande città, non se ne conoscono tutti i segreti. Eppure, invece di esplorare luoghi sconosciuti su Google Maps, si tende a limitarsi a una zona ben definita. Il fine settimana è l'occasione perfetta per uscire dai sentieri battuti e dalla propria zona di comfort.

Potete iniziare esplorando le bancarelle del mercato locale, un luogo brulicante di vita, gioia e incontri umani. Oppure potete semplicemente passeggiare per le strade, senza un itinerario preciso: il modo migliore per scoprire cose nuove. Perché non entrare in quel museo o in quel ristorante di cui avete letto in tutte le guide turistiche? Potete pianificare il vostro weekend come un turista di passaggio e immergervi completamente nell'esperienza, al punto da dimenticare di non alloggiare in un hotel.

Coltivare attività “profonde”

Perché combattere la solitudine del fine settimana quando puoi trasformarla a tuo vantaggio e renderla un intermezzo rigenerante? Stare da soli è anche un modo per dedicarsi ad attività che continui a rimandare. Leggi quel libro rimasto incompiuto dall'ultima vacanza, annota tutto ciò che ti passa per la testa, usa le tue emozioni come energia creativa, cucina quella ricetta invitante che hai trovato per caso navigando su internet.

Anziché combattere la solitudine, la accogliamo come un'opportunità, un prezioso momento di benessere. Queste attività spesso ci danno un senso di realizzazione che attenua la sensazione di vuoto.

Uscire da soli senza aspettare di essere accompagnati

Per molto tempo, uscire da soli è stato considerato un fenomeno "strano", quasi riservato a chi non era riuscito a trovare un piano B. Eppure, cambiare semplicemente prospettiva può trasformare l'esperienza. Andare al cinema, sedersi al dehor di un caffè, visitare una mostra o persino cenare da soli non sono segni di solitudine, ma piuttosto scelte per essere presenti a se stessi.

All'inizio, spesso si avverte un leggero disagio, la sensazione di essere osservati mentre tutti gli altri sono impegnati a vivere la propria storia. Poi, molto rapidamente, qualcosa si allenta. Scegli il tuo posto, il tuo ritmo, il tuo silenzio. Non aspetti nessuno, non ti adatti a nessuno, e questo tipo di libertà ha un sapore sorprendentemente raro.

Uscire da soli significa anche riscoprire il mondo senza filtri. Si osserva di più, si ascolta con più attenzione, ci si lascia sorprendere da dettagli che magari si erano persi in una conversazione o in un gruppo. Un caffè diventa un rifugio, una passeggiata si trasforma in una boccata d'aria fresca, un museo in un dialogo intimo con se stessi.

Imparare ad amare i weekend in solitaria non significa trasformare la propria vita in una serie di attività stimolanti. Significa abbandonare l'idea che un weekend di successo debba essere uguale a quello di tutti gli altri. Significa accettare che, a volte, il piano migliore è proprio quello di non averne affatto.