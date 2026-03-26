Il bagno: un nuovo spazio per la guarigione mentale?

Il bagno sembra avere un solo scopo: espletare i propri bisogni fisiologici. Non si dovrebbe indugiare al suo interno (a meno che non si sia mangiato qualcosa di piccante). Eppure, a volte diventa un rifugio. Sai di poter trovare pace lì dentro, quindi ci resti a tempo indeterminato. Favorevole all'intimità e al lasciarsi andare, il bagno, nonostante il suo limitato aspetto sociale, è uno spazio privilegiato per il relax, un'oasi di tranquillità. Ma perché questa stanza piuttosto anonima ha lo stesso effetto su di te di una spa?

Rimanere a lungo in bagno è una questione di sopravvivenza mentale?

Ti arrabbi con il tuo partner quando si attarda in bagno, ma sei la prima a correre lì per trovare pace e tranquillità. A volte usi un bisogno improvviso o un ciclo mestruale abbondante come scusa per isolarti e goderti un momento di tregua. Al di là della loro sgradevole funzione primaria, il bagno è la tua camera di decompressione, la tua zona libera dallo stress .

Anche se sei praticamente intrappolato tra quattro mura con le ginocchia nel lavandino, finalmente ti godi un po' di pace e tranquillità . A volte il tuo partner interrompe la tua sessione di meditazione improvvisata per chiederti dove hai messo la grattugia. Altre volte sono i tuoi figli che premono insistentemente la maniglia della porta e ti interrogano sulla tua lentezza. Ma, tutto sommato, le interruzioni sono rare.

Una volta terminati i vostri bisogni in bagno, non ve ne andate subito. Prolungate il piacere della solitudine e del silenzio assoluto. A meno che non siate claustrofobici e non sopportiate gli spazi chiusi, il bagno è un luogo ideale in cui rifugiarsi quando un pasto diventa troppo stressante o quando siete stanchi dei vostri colleghi. "Potete chiudere la porta a chiave e nessuno metterà in discussione il vostro bisogno di privacy. Questa sensazione di separazione, sia fisica che simbolica, ci permette di fare una pausa", spiega la psicoterapeuta Jessica Hunt sulle pagine di PopSugar .

"Campeggio con servizi igienici", una pratica tutt'altro che aneddotica

Certo, non tutti i bagni sono luoghi che favoriscono l'introspezione e la tranquillità mentale. In autostrada, la fretta è tanta: non si può trattenere il respiro per più di un minuto. Anche al lavoro non si vuole essere accusati di aver "sfruttato" il posto. D'altra parte, quando l'igiene è decente, questo spazio rudimentale e arredato in modo semplice assume una sorta di "bolla personale".

Secondo uno studio condotto da OpinionWay, i francesi trascorrono in media 45 minuti al giorno in bagno, e questo non è solo un segno di problemi intestinali o di vescica iperattiva. Molte persone passano così tanto tempo in bagno per schiarirsi le idee (oltre che lo stomaco). "È un modo socialmente accettabile per isolarsi per un momento, per controllare i propri feed di notizie, per respirare o semplicemente per esistere senza costrizioni", spiega l'esperto.

In questo spazio ristretto, a volte scarsamente illuminato, ci si sente "intoccabili". Come fa notare lo psicoterapeuta, anche se ci si trova in una posizione vulnerabile, curvi sul water, intenti a espletare i propri bisogni, si beneficia dell'immunità offerta dalla privacy. In breve, non c'è bisogno di stabilire dei limiti quando la porta del bagno è chiusa a doppia mandata. È una preziosa barriera tra il proprio mondo interiore e il mondo esterno.

Rifugiarsi in bagno: cosa rivela del tuo stato interiore

In bagno, nessuno può disturbarti o metterti fretta. Non sei sotto la pressione di un timer. Anche se il WC offre un comfort molto basilare e le sue uniche distrazioni sono riviste impolverate, cruciverba degli anni 2000 e piante artificiali, ti senti stranamente a tuo agio. Ti siedi sul trono come sul lettino di uno psicoterapeuta e ne esci sentendoti calmo. Tuttavia, il tuo corpo non è del tutto d'accordo. In questa posizione seduta alquanto forzata, il tuo perineo soffre in silenzio e aumenti di dieci volte il rischio di emorroidi.

Al di là di questi fatti medici spesso ripetuti, questa abitudine di rilassamento alquanto insolita illustra anche un problema più profondo. "Se il bagno è l'unico posto in cui ti senti in pace, forse è il momento di coltivare lo stesso senso di calma e solitudine anche in altri ambiti della tua vita", continua l'esperto. I tuoi momenti di evasione non dovrebbero essere confinati a questo spazio, presumibilmente in armonia con i principi del feng shui. Se lo sono, significa che hai lasciato che gli altri prendessero il sopravvento e la tua unica via di fuga ora è appesa a un filo.

Dire di "no", rendersi indisponibili e affermare il proprio bisogno di pace e tranquillità a volte è tanto benefico quanto rifugiarsi in bagno a guardare video di gatti. Ti meriti di meglio di una pausa rilassante circondata da deodorante per ambienti e salviettine umidificate.