Menopausa: questi 3 consigli sorprendenti possono aiutare a combattere il gonfiore

Durante la menopausa, l'addome può talvolta apparire più gonfio, pesante o sensibile rispetto a prima. Questi cambiamenti sono comuni e non significano che il corpo non funzioni correttamente. La buona notizia è che alcuni semplici accorgimenti possono solitamente aiutare a ritrovare maggiore benessere nella vita quotidiana, senza pressioni o promesse miracolose.

Perché lo stomaco cambia durante la menopausa?

La menopausa è accompagnata da significativi cambiamenti ormonali, tra cui una diminuzione di estrogeni e progesterone. Questi cambiamenti possono influenzare la digestione, la motilità intestinale e il modo in cui il corpo immagazzina il grasso. Di conseguenza, alcune donne possono avvertire un aumento della flatulenza, un rallentamento della digestione o una sensazione di gonfiore addominale.

Anche lo stress può avere un ruolo. Durante questo periodo di transizione, non è raro avvertire affaticamento, tensione mentale o ansia. Quando il sistema nervoso è sotto tensione, la respirazione a volte diventa più superficiale, i muscoli addominali si irrigidiscono e il disagio digestivo può sembrare più accentuato. L'obiettivo, quindi, non è "correggere" lo stomaco, ma sostenerlo delicatamente.

Azione n. 1: Cammina respirando con il naso

Un primo passo semplice e spesso sottovalutato è una breve passeggiata dopo i pasti, abbinata a una respirazione nasale consapevole. Nello specifico, camminate per 10-15 minuti, inspirando ed espirando attraverso il naso. Durante l'espirazione, potete delicatamente contrarre l'addome, senza forzarlo.

Questo movimento aiuta il diaframma a muoversi più liberamente. Questo grande muscolo respiratorio agisce un po' come un massaggio interno naturale: stimola il sistema digestivo, migliora la circolazione e può favorire l'eliminazione dei gas. Un vantaggio non indifferente: camminare aiuta anche a ridurre lo stress mentale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Dell'Utri - Metodo speciale di automassaggio per la menopausa (@elenadellutrimassages)

Azione n. 2: il “vuoto gastrico” in versione comfort

Spesso presentato sui social media per scopi estetici, il "vuoto addominale" può essere utilizzato anche in modo diverso: come un delicato esercizio di respirazione per riattivare i muscoli addominali profondi. Il principio è semplice:

Inspira attraverso il naso, rilassando lo stomaco.

Espira lentamente, contraendo gradualmente l'addome.

Mantieni questa sensazione per alcuni secondi, senza avvertire dolore o fastidio.

Rilassati e ricomincia con calma.

Questo esercizio coinvolge i muscoli profondi del core e può favorire la digestione stimolando delicatamente la zona addominale. L'obiettivo non è mai quello di contrarre l'addome per apparire più magri, ma di respirare meglio e ripristinare la mobilità interna.

Se soffrite di problemi cardiaci, ipertensione o avete subito un intervento chirurgico di recente, è consigliabile consultare un medico prima di cimentarvi in questo esercizio.

Passo n. 3: Automassaggio dell'addome

Il tuo stomaco apprezza la delicatezza. L'automassaggio addominale può aiutare a rilasciare la tensione e favorire la digestione. Sdraiati o mettiti in una posizione comoda. Appoggia le mani calde sull'addome, quindi esegui lenti movimenti circolari in senso orario intorno all'ombelico.

La pressione deve rimanere leggera e piacevole. Questo piccolo rituale può favorire una sensazione di calma, ridurre la tensione addominale e migliorare la consapevolezza del proprio corpo. In altre parole, si tratta di riconnettersi con la pancia con gentilezza, anziché opponendo resistenza.

In sintesi, questi tre approcci – passeggiate per respirare profondamente, respirazione addominale e automassaggio – possono agire in sinergia per favorire il rilassamento, la digestione e il benessere. Non sostituiscono uno stile di vita sano: un'adeguata idratazione, una dieta adatta alle proprie esigenze, esercizio fisico regolare, un sonno ristoratore e, se necessario, un consulto medico. E soprattutto, non c'è nulla da "correggere". Il gonfiore addominale in menopausa non è né un fallimento né un difetto. È semplicemente un corpo che sta attraversando una naturale transizione ormonale.