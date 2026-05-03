Menopausa: questi 3 consigli sorprendenti possono aiutare a combattere il gonfiore

Benessere
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : RDNE Stock project/Pexels

Durante la menopausa, l'addome può talvolta apparire più gonfio, pesante o sensibile rispetto a prima. Questi cambiamenti sono comuni e non significano che il corpo non funzioni correttamente. La buona notizia è che alcuni semplici accorgimenti possono solitamente aiutare a ritrovare maggiore benessere nella vita quotidiana, senza pressioni o promesse miracolose.

Perché lo stomaco cambia durante la menopausa?

La menopausa è accompagnata da significativi cambiamenti ormonali, tra cui una diminuzione di estrogeni e progesterone. Questi cambiamenti possono influenzare la digestione, la motilità intestinale e il modo in cui il corpo immagazzina il grasso. Di conseguenza, alcune donne possono avvertire un aumento della flatulenza, un rallentamento della digestione o una sensazione di gonfiore addominale.

Anche lo stress può avere un ruolo. Durante questo periodo di transizione, non è raro avvertire affaticamento, tensione mentale o ansia. Quando il sistema nervoso è sotto tensione, la respirazione a volte diventa più superficiale, i muscoli addominali si irrigidiscono e il disagio digestivo può sembrare più accentuato. L'obiettivo, quindi, non è "correggere" lo stomaco, ma sostenerlo delicatamente.

Azione n. 1: Cammina respirando con il naso

Un primo passo semplice e spesso sottovalutato è una breve passeggiata dopo i pasti, abbinata a una respirazione nasale consapevole. Nello specifico, camminate per 10-15 minuti, inspirando ed espirando attraverso il naso. Durante l'espirazione, potete delicatamente contrarre l'addome, senza forzarlo.

Questo movimento aiuta il diaframma a muoversi più liberamente. Questo grande muscolo respiratorio agisce un po' come un massaggio interno naturale: stimola il sistema digestivo, migliora la circolazione e può favorire l'eliminazione dei gas. Un vantaggio non indifferente: camminare aiuta anche a ridurre lo stress mentale.

Azione n. 2: il “vuoto gastrico” in versione comfort

Spesso presentato sui social media per scopi estetici, il "vuoto addominale" può essere utilizzato anche in modo diverso: come un delicato esercizio di respirazione per riattivare i muscoli addominali profondi. Il principio è semplice:

  • Inspira attraverso il naso, rilassando lo stomaco.
  • Espira lentamente, contraendo gradualmente l'addome.
  • Mantieni questa sensazione per alcuni secondi, senza avvertire dolore o fastidio.
  • Rilassati e ricomincia con calma.

Questo esercizio coinvolge i muscoli profondi del core e può favorire la digestione stimolando delicatamente la zona addominale. L'obiettivo non è mai quello di contrarre l'addome per apparire più magri, ma di respirare meglio e ripristinare la mobilità interna.

Se soffrite di problemi cardiaci, ipertensione o avete subito un intervento chirurgico di recente, è consigliabile consultare un medico prima di cimentarvi in questo esercizio.

Passo n. 3: Automassaggio dell'addome

Il tuo stomaco apprezza la delicatezza. L'automassaggio addominale può aiutare a rilasciare la tensione e favorire la digestione. Sdraiati o mettiti in una posizione comoda. Appoggia le mani calde sull'addome, quindi esegui lenti movimenti circolari in senso orario intorno all'ombelico.

La pressione deve rimanere leggera e piacevole. Questo piccolo rituale può favorire una sensazione di calma, ridurre la tensione addominale e migliorare la consapevolezza del proprio corpo. In altre parole, si tratta di riconnettersi con la pancia con gentilezza, anziché opponendo resistenza.

In sintesi, questi tre approcci – passeggiate per respirare profondamente, respirazione addominale e automassaggio – possono agire in sinergia per favorire il rilassamento, la digestione e il benessere. Non sostituiscono uno stile di vita sano: un'adeguata idratazione, una dieta adatta alle proprie esigenze, esercizio fisico regolare, un sonno ristoratore e, se necessario, un consulto medico. E soprattutto, non c'è nulla da "correggere". Il gonfiore addominale in menopausa non è né un fallimento né un difetto. È semplicemente un corpo che sta attraversando una naturale transizione ormonale.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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