Hai ancora bisogno di tenere le mani occupate? Ecco cosa può rivelare

Indipendentemente dalla situazione, hai sempre questo bisogno compulsivo di riempire il vuoto tra le dita. Le porti alla bocca, le fai scrocchiare o le stringi attorno a una ciocca di capelli. In casi di estrema urgenza, potresti persino giocare a fare la cheerleader con una matita. Le tue mani sono iperattive, faticano a funzionare senza distrazioni. E questi non sono tic innocui.

Distrarre le mani per concentrarsi meglio

A scuola costruivamo aeroplani con fogli di carta, facevamo ticchettare le penne sui banchi, giocherellavamo freneticamente con i cappucci delle matite e aprivamo le cerniere degli astucci. A volte disegnavamo linee a caso sui quaderni o riempivamo gli spazi vuoti con l'inchiostro blu. Le nostre mani erano sempre in movimento.

In età adulta, questi movimenti involontari delle mani continuano a manifestarsi in vari modi. Ne sono una prova la diffusione di palline antistress, kit fai-da-te per creare slime, fidget spinner e anelli con punte. A volte, durante una riunione, stropicciamo il colletto di una camicetta, scarabocchiamo senza meta su un post-it o ci avventiamo su una catenina come un gatto su un gomitolo di lana. Spesso considerati segno di noia o distrazione, questi gesti involontari delle mani in realtà aiutano a focalizzare i pensieri e a migliorare la lucidità mentale.

"Quando ci muoviamo e svolgiamo delle attività, modifichiamo la neurochimica del nostro cervello nello stesso modo in cui può farlo una droga", spiega Kelly Lambert, neuroscienziata dell'Università di Richmond, a CBS News . In altre parole, le mani vivaci danno un'impressione di controllo.

Tenere le mani occupate aiuta a calmare la mente.

Già nel XIX secolo i medici prescrivevano il lavoro a maglia alle donne che soffrivano d'ansia. Questa attività antichissima, tra l'altro, persiste ancora oggi nei palmi delle mani solitamente occupati dagli smartphone . "Può sembrare banale, ma è importante sapere che i movimenti ripetitivi aumentano la produzione di alcuni neurotrasmettitori. E se si porta a termine qualcosa, come un cappello o una sciarpa, si prova un senso di soddisfazione", spiega lo specialista.

Non è un caso che tutti si stiano dedicando al giardinaggio , a srotolare gomitoli di lana, a frequentare corsi di ceramica e a seguire tutorial artistici. In un'epoca di lavori sedentari in cui le mani si limitano a muoversi avanti e indietro su una tastiera, le attività creative che trattano le dita come strumenti stanno tornando in auge. "Se crei qualcosa, se dipingi, se cucini, se assembli oggetti e usi entrambe le mani in modo più creativo, sarà più stimolante per il cervello", spiega lo scienziato.

Attività manuali: gli esempi più suggestivi

Per giungere a questa conclusione, la ricercatrice ha osservato lo stesso comportamento nei roditori. Gli animali, che dovevano scavare e quindi usare le zampe per trovare il cibo, mostravano migliori segni di salute mentale rispetto a quelli che lei definisce i "ratti privilegiati", esentati da questo compito. "Quindi, quando prendevamo un animale perfettamente in sintonia con il suo ambiente e gli davamo semplicemente le sue ricompense, senza che dovesse compiere alcuno sforzo, i suoi livelli di ormoni dello stress aumentavano bruscamente: perdeva tutti i suoi benefici", spiega. Una situazione che può essere facilmente trasposta agli esseri umani.

Che si tratti di pulire un mobile mentre si svolgono le faccende domestiche, di provare a riprodurre un disegno trovato online con il dorso di un ago o di riempire gli spazi vuoti di un libro da colorare con i numeri, il risultato finale è sempre lo stesso. Queste attività, che culminino in una creazione artigianale o siano puramente meditative, calmano la mente. Quindi, la tua mano non serve solo per digitare sullo smartphone. Usata con saggezza, può soddisfare il tuo desiderio di pace interiore.

La prossima volta che le tue dita si muovono nervosamente senza un motivo apparente, ricorda questa spiegazione. Questo gesto, lungi dall'essere inutile, è un modo naturale per prendersi cura del proprio cervello e del proprio benessere. Non è mancanza di attenzione; è un meccanismo di difesa, una tecnica di meditazione spesso fraintesa.