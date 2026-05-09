Questo rumore ignorato potrebbe essere un segnale di esaurimento nervoso.

Un leggero digrignamento dei denti durante la notte può sembrare innocuo. Eppure, dietro questo suono discreto a volte si cela molto più di una semplice cattiva abitudine. Il bruxismo, ovvero il serramento o lo sfregamento involontario dei denti, è spesso associato a stress cronico e a un progressivo affaticamento nervoso.

Quando la tua mascella parla per te

Il bruxismo colpisce molte persone , spesso senza che se ne rendano conto immediatamente. Alcuni scoprono il problema grazie al partner, altri a causa del dolore al risveglio o di una sensazione di tensione alla mandibola.

Secondo diversi specialisti, questo riflesso inconscio si manifesta frequentemente durante periodi di stress o ansia. Quando il sistema nervoso rimane in uno stato di allerta prolungato, il corpo accumula tensione muscolare… e la mandibola è spesso tra le prime zone a risentirne.

Il risultato: serramento o digrignamento dei denti, a volte per tutta la notte. Questo fenomeno può verificarsi anche durante il giorno, in particolare nelle persone che lavorano sotto pressione o che tendono a reprimere le proprie emozioni.

Un possibile segno di affaticamento nervoso

Il problema del bruxismo è che non si limita sempre ai denti. La contrazione ripetuta dei muscoli mantiene il corpo in uno stato di tensione costante. Questo sovraccarico può alterare alcuni meccanismi legati allo stress, in particolare quelli che coinvolgono il cortisolo, spesso chiamato "ormone dello stress". Poco a poco, si può instaurare un circolo vizioso: più il sistema nervoso è sotto pressione, più aumenta il digrignamento dei denti... e meno il corpo riesce a recuperare.

Il bruxismo può quindi essere accompagnato da diversi sintomi, a volte sottovalutati:

mal di testa al risveglio;

Affaticamento persistente;

dolore alla mascella, al viso o al collo;

tensione muscolare;

sonno di scarsa qualità.

Presi singolarmente, questi segnali possono sembrare classici. Insieme, a volte, possono rivelare un vero e proprio esaurimento nervoso.

Perché è meglio non ignorarlo

Molte persone considerano il digrignamento dei denti un'abitudine di poco conto e innocua. Tuttavia, quando diventa frequente, può avere un impatto reale sull'organismo. A livello fisico, il bruxismo può causare usura precoce dei denti, forti dolori muscolari e persino problemi all'articolazione temporo-mandibolare.

Oltre all'aspetto odontoiatrico, questo sintomo può anche essere un segnale che è ora di rallentare e prestare attenzione al proprio stato emotivo. Consultare un professionista può aiutare a prevenire che il problema diventi cronico. A seconda delle esigenze, un dentista, un medico, uno psicologo o un osteopata possono aiutare a identificare le cause e ad alleviare la tensione.

Trova un momento di calma per il tuo sistema nervoso.

Il trattamento del bruxismo non si limita alla protezione dei denti. L'obiettivo è anche quello di ridurre il sovraccarico del sistema nervoso che alimenta questo riflesso. Migliorare la qualità del sonno, imparare a gestire meglio lo stress e integrare più riposo nella routine quotidiana può contribuire ad alleviare i sintomi. Questo non significa aspirare a una vita perfetta o priva di pressioni. Il tuo corpo non ha bisogno che tu sia costantemente al massimo delle sue capacità. Ciò di cui ha più bisogno è equilibrio, riposo e spazi in cui poter rilasciare la tensione.

In breve, il digrignare dei denti è a volte uno di quei segnali silenziosi che il corpo invia quando sta raggiungendo il suo limite. Anche se lieve, può rivelare una stanchezza mentale e fisica più profonda di quanto sembri. Ascoltarlo senza sentirsi in colpa permette di prendersi cura di sé prima che la stanchezza diventi eccessiva.