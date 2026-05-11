Perché le donne sono spesso più sensibili al freddo rispetto agli uomini

È una classica scena quotidiana: mentre alcuni si avvolgono in una coperta, altri aprono la finestra esclamando: "Che accogliente!". E contrariamente a quanto si crede, questa differenza di percezione è tutt'altro che casuale. La scienza dimostra che le donne sentono davvero il freddo più spesso degli uomini... per ragioni ben precise.

Una storia di muscoli e calore

Il corpo produce naturalmente calore attraverso la sua attività metabolica. La massa muscolare gioca un ruolo significativo in questo processo. Tuttavia, a parità di peso, le donne hanno, in media, meno massa muscolare rispetto agli uomini. Di conseguenza, i loro corpi producono generalmente un po' meno calore. A ciò si aggiunge un metabolismo basale spesso inferiore. Secondo i dati riportati da The Conversation , il metabolismo basale medio maschile è circa il 23% più elevato.

In termini pratici, ciò significa che il corpo maschile brucia energia più rapidamente e genera più calore quotidianamente. Non si tratta quindi di "forza di volontà" o resistenza mentale: è semplicemente una normale differenza biologica.

Perché mani e piedi si raffreddano più velocemente?

Anche gli ormoni giocano un ruolo significativo in questa sensibilità al freddo. Estrogeni e progesterone influenzano la circolazione sanguigna e favoriscono la vasocostrizione: i piccoli vasi sanguigni vicino alla pelle si restringono, soprattutto nelle estremità. Di conseguenza, mani, piedi e orecchie ricevono meno sangue caldo e si raffreddano più rapidamente.

Uno studio condotto dall'Università dello Utah e pubblicato su The Lancet ha addirittura osservato che le mani delle donne sono in media circa 3°C più fredde di quelle degli uomini. Curiosamente, la loro temperatura corporea interna è in realtà leggermente più alta. È proprio questo contrasto tra il calore interno mantenuto e le estremità più fredde che accentua la sensazione di freddo.

Sensazioni che cambiano a seconda del periodo

La percezione del freddo può variare anche durante il ciclo mestruale. Dopo l'ovulazione, i livelli di progesterone aumentano, innalzando leggermente la temperatura corporea. Questa differenza può far percepire l'aria ambiente come più fredda per contrasto, intensificando così la sensazione di freddo.

Gravidanza, menopausa o alcune terapie ormonali possono alterare questa percezione. In altre parole, è perfettamente possibile tollerare una determinata temperatura un giorno... e poi aver bisogno di un maglione pesante pochi giorni dopo, pur avendo la stessa temperatura.

In ufficio, il termostato non è sempre neutro.

La biologia non spiega tutto. Anche la storia degli standard di temperatura gioca un ruolo sorprendente. Per lungo tempo, gli standard di temperatura per gli uffici sono stati calcolati in base al metabolismo medio di un uomo adulto negli anni '60. Di conseguenza, molti ambienti di lavoro sono stati progettati per essere più adatti agli uomini che alle donne.

Non c'è da stupirsi, quindi, che alcune persone rabbrividiscano durante le riunioni, mentre altre trovino l'aria condizionata "perfetta". Oggi, molte aziende stanno iniziando a ripensare le proprie impostazioni per tenere meglio conto delle diverse esigenze di comfort termico.

No, questo non giustifica commenti sessisti.

La consapevolezza che le donne siano spesso più sensibili al freddo non dovrebbe mai essere usata per alimentare cliché o commenti derisori. Frasi come "le donne hanno sempre freddo", "un vero uomo non sente mai freddo" o "smettila di essere così fragile" si basano su stereotipi superati. Sentire freddo non ha nulla a che vedere con il coraggio, la forza o il carattere.

Ogni corpo funziona in modo diverso, e aver bisogno di un maglione in più non è né una debolezza né un'esagerazione. Saper ascoltare le proprie sensazioni fisiche senza giustificarle contribuisce al benessere e al rispetto di sé.

Quando il freddo può diventare un segnale

Nella maggior parte dei casi, sentire freddo è perfettamente normale, ma se la sensazione di freddo diventa molto intensa o è accompagnata da notevole affaticamento, vertigini, pallore intenso o unghie bluastre, può essere utile consultare un medico. Alcune patologie, come l'anemia o i disturbi della tiroide, possono aumentare la sensibilità al freddo.

Nel frattempo, non c'è nulla di male nell'alzare il riscaldamento, indossare calze spesse o tenere il maglione preferito sulle spalle. A volte, il corpo sa semplicemente di cosa ha bisogno.