Questo nervo poco conosciuto aiuta il corpo a tornare alla calma

Quando parliamo di serenità, ci vengono subito in mente sessioni di meditazione nella posizione del loto, bagni sonori con il gong o passeggiate rigeneranti nei boschi, non certo il suonare l'arpa con i nostri nervi. Eppure, il corpo umano ospita un'incredibile rete nervosa e, su questa mappa interna, c'è un nervo che governa il nostro benessere. È un po' come un pulsante per accedere alla pace.

Il nervo vago, al centro delle discussioni sulla versione 2.0

La meditazione è diventata quasi una pratica obbligatoria. Questa attività, pensata per aiutarci a rilassarci, viene percepita quasi come un obbligo. Quando chiudiamo gli occhi al suono di musica primitiva, visualizziamo la nostra infinita lista di cose da fare invece di proiettarci in una sorta di paradiso bianco popolato da cascate. Lungi dal liberare la mente, questo intermezzo ci ricorda tutti i nostri impegni. Ci sembra di sprecare tempo sul tappetino di gommapiuma. Anche se la meditazione ha benefici calmanti, spesso viene percepita come un peso.

Sui social media, le figure autoproclamatesi spirituali non si contorcono più davanti alle statue buddiste né bruciano incenso per raggiungere quello stato sacrosanto di beatitudine. Stimolano il nervo vago, una parte del corpo un tempo nota solo all'élite scientifica o agli studenti di medicina. Il nostro corpo, con tutte le sue ramificazioni e i suoi molteplici percorsi, è complesso quanto un dispositivo elettronico. Ospita 31 paia di nervi spinali bilaterali e, in questo sistema ultra-connesso, il nervo vago è, in un certo senso, il nostro "Wi-Fi interno". Gli specialisti preferiscono un termine più accademico, paragonandolo all'"autostrada dell'informazione".

Il nervo vago percorre il tronco dalla base del cranio fino all'intestino. Essendo il nervo cranico più lungo, passa vicino a organi vitali come il cuore e i polmoni. "È il principale motore della risposta parasimpatica 'riposo-digestione-recupero', inviando segnali in tutto il corpo per rallentare la frequenza cardiaca, avviare la digestione e ridurre l'infiammazione", ha spiegato il dottor Navaz Habib a Vogue . È il filo conduttore del nostro benessere e del nostro equilibrio interiore. Il corpo è come una vasta mappa stradale, e ci sono percorsi che conducono facilmente alla calma.

Come stimolare il nervo vago

Non ha senso suonare la chitarra sul petto per cercare di influenzare questo nervo nascosto. Poiché il nervo vago è inaccessibile dall'esterno, la stimolazione avviene in modo più indiretto, attraverso percorsi tortuosi. Mentre i professionisti sanitari e le persone facoltose investono in dispositivi di elettrostimolazione all'avanguardia, attivare questo nervo, che agisce come regolatore emotivo, è assolutamente possibile senza alcuna apparecchiatura.

Respirazione

A volte, abbiamo la sensazione di trattenere il respiro. Affanno, respiro superficiale, una sensazione di soffocamento. Lo stress ci impedisce di assumere abbastanza ossigeno e, in questa situazione, il nervo vago rimane inattivo. Attraverso esercizi guidati di coerenza cardiaca, riacquistiamo il controllo della respirazione. Non è più la gabbia toracica a sollevarsi, ma il diaframma a sbloccarsi.

gargarismi

Solitamente lo facciamo per rinfrescare l'alito o rimuovere i residui di dentifricio. Tuttavia, questa azione è consigliata anche per stimolare il nervo vago, che a volte può risultare un po' pigro. Perché? Perché coinvolge i muscoli circostanti e crea una certa risonanza. Il cervello, a sua volta, percepisce questo come un messaggio rassicurante.

Il ronzio

Potreste già canticchiare sotto la doccia senza rendervene conto, ma quel piccolo rumore continuo che associamo a canzoni cantate male o a momenti di noia potrebbe contribuire all'attivazione del nervo vago. Il principio è semplice: le vibrazioni prodotte dal canticchiare stimolano indirettamente alcune aree collegate a questa famosa rete parasimpatica. Un semplice e prolungato "mmm", una melodia canticchiata in macchina o qualche minuto di canto improvvisato possono essere sufficienti a creare una sensazione di calma.

bagni freddi

L'idea di immergersi in acqua gelida al risveglio non sembra esattamente una promessa di beatitudine. Eppure, gli amanti delle docce fredde e dei bagni nordici giurano sui benefici di questa pratica. Si dice che lo shock termico imposto al corpo inneschi una cascata di risposte fisiologiche che potrebbero coinvolgere il nervo vago. Quando l'acqua fredda entra in contatto con la pelle, il corpo deve adattarsi rapidamente. La respirazione cambia, la frequenza cardiaca si riequilibra gradualmente e il sistema nervoso si attiva.

Il cambiamento visivo

L'ambiente in cui viviamo influenza il nostro sistema nervoso più di quanto immaginiamo. Fissare sempre lo stesso schermo, la stessa parete bianca o lo stesso ufficio open space illuminato al neon non aiuta necessariamente il corpo a rilasciare la tensione. Al contrario, esporre gli occhi a paesaggi naturali, alla luce del giorno o semplicemente a un cambio di scenario può inviare un segnale di sicurezza al cervello. A volte, basta semplicemente distogliere lo sguardo. "Spostare lo sguardo su un oggetto distante permette ai muscoli oculari di rilassarsi, segnalando così al cervello che non c'è una minaccia immediata", aggiunge il Dott. Habib.

Cosa apporta questa pratica alla vita di tutti i giorni

Stimolare il nervo vago non è né una formula magica né una scorciatoia istantanea per la serenità perfetta. L'obiettivo non è diventare zen in ogni momento o non provare mai più stress; questo, di fatto, sarebbe umanamente irrealistico.

D'altro canto, prendersi cura di questo sistema di regolazione interno può aiutare il corpo a ritrovare più facilmente il suo equilibrio dopo una battuta d'arresto, un sovraccarico mentale o un periodo turbolento. Alcune persone descrivono un sonno più riposante, una digestione più tranquilla, un maggiore senso di presenza o una migliore capacità di calmarsi dopo picchi di ansia.

Il corpo umano non ha ancora svelato tutti i suoi segreti di vitalità. Il nervo vago, che ora trova spazio nei rituali di benessere, non richiede una logistica incredibile, ma semplicemente una buona conoscenza di sé.