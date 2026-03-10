Paralisi del sonno: questo disturbo colpisce quasi una persona su tre

Immagina di non riuscire a muoverti, convinto che una presenza minacciosa si nasconda nella tua stanza. Non si tratta di un film horror, ma della paralisi del sonno, un disturbo che, secondo la Cleveland Clinic , colpisce quasi il 30% della popolazione mondiale almeno una volta nella vita.
L'attimo sospeso tra sogno e realtà
Questo fenomeno si verifica nel preciso momento in cui il corpo passa dal sonno alla veglia. Sei cosciente, riesci a vedere la tua stanza, ma non riesci a muovere un muscolo. La sensazione di costrizione toracica, le allucinazioni terrificanti (figure malevole, voci spettrali) e il panico di soffocamento durano da pochi secondi a due minuti. Un'esperienza agghiacciante che lascia un segno indelebile.
Perché il tuo cervello ti paralizza?
Durante la fase REM del sonno, il cervello inibisce i movimenti muscolari per impedire che i sogni vengano vissuti. La paralisi del sonno si verifica quando la coscienza ritorna prima che il corpo sia completamente sveglio. Tra i principali responsabili ci sono la privazione del sonno, ritmi irregolari, l'apnea notturna, lo stress, l'ansia, la narcolessia o persino alcuni farmaci.
I segnali che non mentono
Non si riesce a parlare né a gesticolare, ma gli occhi si muovono. La paura è predominante, a volte accompagnata dalla sensazione di abbandonare il corpo. Più comune nelle persone di età compresa tra 20 e 30 anni, questo disturbo si intensifica sotto stress; svegliare la persona è solitamente sufficiente a porre fine all'episodio.
Rompere il circolo vizioso
Non esiste una cura miracolosa per un attacco conclamato, ma la prevenzione è possibile. Quindi, adotta un'igiene del sonno impeccabile: orari di sonno regolari, una stanza buia e niente schermi. Tratta eventuali problemi di fondo (terapia cognitivo-comportamentale, antidepressivi se necessario). Durante un episodio, concentrati su un piccolo movimento (come muovere un dito) per aiutarti a "estrarti" più rapidamente.
Un singolo episodio può scatenare un'ansia da sonno che rovina le notti successive. Sii gentile con te stesso: stanchezza e confusione post-attacco sono normali. Se si ripresenta, un esame del sonno potrebbe rivelare narcolessia o apnea notturna.
In definitiva, la paralisi del sonno non è soprannaturale, ma può essere piuttosto inquietante. State tranquilli: questo blackout temporaneo non minaccia la vostra salute, ma solo la vostra pace notturna. Date priorità al sonno per risvegli sereni.