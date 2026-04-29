Perché riscoprire gli hobby dell'infanzia fa bene al cervello

Durante l'infanzia, ci dedichiamo a innumerevoli attività, alcune più ricreative di altre. Battiamo record di salto con la corda, ci divertiamo a colorare entro i bordi, leggiamo fumetti e combattiamo la noia trasformando l'ingresso del garage in una pista di pattinaggio. Questi passatempi, a volte tranquilli, a volte audaci, raramente durano. Eppure, dovremmo riscoprire queste attività spensierate e dedicare loro uno spazio nelle nostre giornate piene di impegni.

Combattere il declino cognitivo divertendosi

Tutti noi, durante l'infanzia, avevamo un passatempo preferito. I più abili modellavano la creta come Giacometti con il gesso o riversavano la loro immaginazione su fogli di carta bianca, mentre i più iperattivi si esibivano in acrobazie nello skatepark o improvvisavano un percorso a ostacoli con i pattini a rotelle usando i giochi all'aperto. I bambini con uno spirito competitivo coltivavano questi hobby anche ad alto livello, vincendo medaglie e l'ammirazione dei genitori.

Ma ecco il punto: tutte le cose belle finiscono, e quando raggiungiamo l'età adulta, le priorità cambiano, e così anche i nostri desideri. Invece di continuare con la corda per saltare, lo skateboard e i libri da colorare magici, scopriamo nuove distrazioni, più "in sintonia" con la nostra età, come bere qualcosa in terrazza, lamentarci del mondo o fare Pilates sotto le luci a infrarossi. Abbandoniamo questi hobby nello stesso momento in cui chiudiamo la scatola dei giocattoli e lasciamo la casa in cui siamo cresciuti.

Eppure, far volare un aquilone, far stridere i pattini a rotelle sull'asfalto senza il timore di morire a ogni caduta, cantare senza aspettare la scusa di una serata karaoke o riempire quaderni di schizzi non dovrebbero essere passatempi fugaci riservati ai bambini sotto i dieci anni. Soprattutto non le attività ricreative di menti espressive come disegnare, scolpire, scrivere: tutto ciò che ha origine nella mente e trova espressione su un qualche supporto. Lo dice la scienza. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Nature Communications, gli hobby creativi rallentano l'invecchiamento cerebrale . Questo richiama anche il concetto di "neuroplasticità": la capacità del cervello di cambiare e creare nuove connessioni in base alle esperienze, all'apprendimento e all'ambiente.

Un grande senso di soddisfazione personale

Invece di inseguire attività di tendenza su Instagram come il pickleball o l'hyrox, faremmo meglio a coltivare le passioni della nostra infanzia, quelle che a volte ci facevano dimenticare il resto del mondo o persino l'ora di cena. Crediamo erroneamente che queste attività siano migliori nei nostri ricordi che nella realtà, e temiamo la delusione, come quella volta che abbiamo riprovato a mangiare le famose Mammoth Balls. Ma innanzitutto, riscoprire gli hobby dell'infanzia ci regala un po' di leggerezza in una vita quotidiana scandita da compiti noiosi e responsabilità opprimenti. In secondo luogo, anche se ci vuole un po' di pratica per recuperare le nostre vecchie abilità, e le nostre articolazioni potrebbero faticare un po' a tenere il passo, la gioia che proviamo rimane intatta.

Quando riesci a fare slalom tra i coni sui pattini a rotelle o a scrivere una poesia con almeno qualche rima coerente, provi un immenso senso di appagamento personale. Riprendere un'attività dell'infanzia è una piccola conquista, una piccola vittoria simbolica, un omaggio al bambino che eri un tempo. Significa anche affrontare i sentimenti di fallimento o abbandono e riscoprire quella scintilla che il Pilates reformer e altri giochi "da grandi" non riescono a ricreare. E queste attività, come la madeleine di Proust, sono innegabilmente confortanti oltre che fonte di crescita personale.

Gli psicologi la chiamano memoria implicita. "Il vantaggio della memoria implicita è che permette alla mente di essere, in una certa misura, libera. Possiamo svolgere compiti appresi implicitamente senza pensarci, il che ci consente di fare altre cose. In questo senso, accedere alla memoria implicita può essere molto rilassante", spiega a Vogue US Thomas C. Südhof, MD, direttore del Laboratorio Südhof presso il Dipartimento di Fisiologia di Stanford.

Un modo per riscoprire il bambino che è in te

Riscoprire gli hobby dell'infanzia significa anche riaprire una porta che l'età adulta a volte ha chiuso un po' troppo in fretta. È la porta dei giorni spensierati, della spontaneità e del fare le cose "per il puro piacere di farlo", senza obiettivi di rendimento o preoccupazioni di profitto. In breve, un luogo dove non si ha nulla da dimostrare.

In una vita quotidiana spesso scandita da obblighi, scadenze e produttività, queste attività fungono da sollievo mentale. Disegnare senza l'intenzione di esporre, correre senza un obiettivo di tempo, armeggiare senza cercare la perfezione: sono tutti gesti semplici che ci riconnettono a una forma di libertà interiore.

Gli psicologi sono particolarmente interessati a questo effetto di "regressione positiva", in cui il cervello riscopre stati emotivi più leggeri e sicuri. Non si tratta di sottrarsi alle responsabilità, ma di riattivare i percorsi neurali associati al gioco, alla curiosità e alla gratificazione immediata. Ed è spesso qui che risiede la svolta: rivisitando attività passate, riscopriamo non solo un passatempo, ma una versione più spontanea di noi stessi, una versione che non aveva ancora interiorizzato la paura di sbagliare o del giudizio altrui.

In definitiva, questi momenti di svago diventano molto più di un semplice passatempo. Agiscono come una boccata d'aria fresca per la mente, un modo delicato per rallentare, liberarsi dalla tensione... e ricordarsi che anche il piacere merita un posto nella nostra vita. Non c'è bisogno di aspettare di avere un figlio per riscoprire questi passatempi fondamentali.