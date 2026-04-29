A 111 anni, l'uomo più anziano degli Stati Uniti condivide le sue 3 abitudini

A 111 anni, Luis Cano affascina tanto per la sua età quanto per la semplicità del suo stile di vita. Non c'è nessuna "cura miracolosa" o programma complicato: l'uomo ufficialmente riconosciuto come la persona più anziana degli Stati Uniti condivide tre abitudini molto semplici. Una storia stimolante, senza però pretendere di essere una regola universale.

Chi è Luis Cano?

Luis Cano è nato il 9 dicembre 1914 in una regione montuosa della Colombia. Attualmente vive a Linden, nel New Jersey. La sua età è stata ufficialmente verificata nel dicembre 2025 da LongeviQuest, un'organizzazione specializzata nella verifica dei dati sulla longevità.

Nel corso della sua vita, prestò servizio nell'esercito colombiano nel 1937, prima di fondare una compagnia di autobus che collegava diversi villaggi rurali isolati. Negli anni '90 si stabilì negli Stati Uniti con la moglie, Alicia. Insieme, crebbero dieci figli. Oggi, la sua numerosa famiglia è divisa tra Stati Uniti, Colombia, Spagna e Regno Unito.

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Le sue tre abitudini, senza fronzoli

Quando gli è stato chiesto quale fosse il segreto della sua longevità, Luis Cano ha risposto con grande spontaneità:

Non bere bevande alcoliche

dormi bene

VIETATO FUMARE

Tre semplici abitudini, ben lontane da complicate tendenze del benessere o promesse spettacolari. Nessun integratore miracoloso, nessun metodo rivoluzionario, nessuna routine estrema. E quando le viene chiesto come vivere bene, al di là degli anni, la sua risposta è altrettanto diretta: comportarsi bene. Una filosofia semplice e chiara, radicata nella vita di tutti i giorni.

Una dieta naturale e colorata

Luis Cano ha mantenuto abitudini alimentari ispirate alle sue radici colombiane. Il suo piatto era da sempre composto da verdure, fagioli, peperoncini e avocado: in altre parole, ingredienti semplici, sani e saporiti. Il suo approccio al cibo si basava sulla regolarità piuttosto che sulla privazione. La sua storia ci ricorda che una dieta equilibrata può essere sinonimo di piacere, tradizione e generosità.

Attivo da molto tempo, sempre curioso

Luis Cano è rimasto molto attivo fino all'età di 105 anni. Prima di contrarre il Covid-19 nel 2020, ha trascorso gran parte dell'estate dedicandosi al giardinaggio. La sua famiglia ha persino condiviso un video in cui, a 104 anni, maneggia energicamente il rastrello per dimostrare di non avere alcuna intenzione di rallentare.

Ancora oggi, rimane vigile per buona parte della giornata. Gli piace osservare i passanti dalla finestra, recitare poesie tradizionali colombiane e trascorrere del tempo con i figli, i nipoti e i pronipoti. Una splendida testimonianza del fatto che la vitalità non si misura con l'età riportata sulla carta d'identità.

Una figura molto amata nella sua città

A Linden, Luis Cano è diventato una celebrità locale. Persino il sindaco gli ha dedicato una proclamazione ufficiale. Ogni anno, anche i suoi vicini festeggiano il suo compleanno, a volte suonando il clacson mentre passano davanti a casa sua, decorata con un cartello che indica la sua età a tre cifre. Una notorietà gentile e gioiosa, che rispecchia la sua storia di vita.

Un'ispirazione, non un obbligo.

È importante ricordare che le abitudini di Luis Cano sono sue. Riflettono la sua storia, la sua epoca e le sue scelte personali. Non sono né una formula garantita né uno standard da seguire a tutti i costi. La longevità dipende da molti fattori: genetica, ambiente, accesso all'assistenza sanitaria, livelli di stress, stile di vita e persino casualità biologica. E soprattutto, non tutti desiderano necessariamente vivere oltre i 100 anni. Alcune persone aspirano soprattutto a una vita ricca di significato, equilibrio, piacere o libertà, indipendentemente dal numero di anni.

In breve, ognuno ha un rapporto diverso con il tempo, la salute e la felicità. La cosa più importante è costruire una vita che rispecchi chi sei, in un corpo che venga rispettato e secondo i tuoi desideri.