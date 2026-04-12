L'incapacità di dormire senza rumori di sottofondo: secondo i ricercatori, si tratta di qualcosa di ben più di una semplice abitudine.

Dormire con un rumore di sottofondo – un ventilatore, i suoni della natura o una serie TV – è una pratica comune che aiuta molte persone a mascherare il silenzio notturno e ad addormentarsi più facilmente. Tuttavia, quando il silenzio diventa fonte di intensa ansia, gli specialisti lo considerano spesso un segno di ansia o di disturbi sottostanti come il disturbo d'ansia generalizzato (DAG) o il disturbo ossessivo-compulsivo (DOC), piuttosto che una semplice preferenza.

Un'abitudine diffusa e spesso benefica

Secondo un sondaggio del 2023 , più di un terzo degli adulti integra il rumore di sottofondo nella propria routine serale. Il rumore bianco o rosa (a basse frequenze e neutre) maschera i disturbi esterni, come i rumori domestici o stradali, favorendo un sonno più riposante per chi ha il sonno leggero. Questa abitudine può derivare anche da un'esperienza infantile, magari legata a un ambiente domestico rumoroso, e non presenta svantaggi significativi, a patto che rimanga una scelta confortevole.

Quando il silenzio scatena l'ansia

Il vero segnale d'allarme arriva quando il silenzio non è più neutro, ma genera ansia. Il momento di andare a letto, libero da distrazioni, lascia il posto a un flusso di pensieri che si ripetono all'infinito: preoccupazioni quotidiane, paure irrazionali o ruminazioni. Sebbene il rumore di sottofondo serva principalmente a "riempire" questo vuoto e ad evitare questi pensieri, può mascherare il disturbo d'ansia generalizzato (DAG), caratterizzato da preoccupazioni eccessive che interferiscono con la vita quotidiana e il sonno.

Il legame con il disturbo ossessivo-compulsivo e i rituali compulsivi

In alcuni casi di disturbo ossessivo-compulsivo (DOC), il bisogno di rumore diventa un rituale rigido per assicurarsi che tutto sia "perfetto". Ad esempio, un volume o un tipo di suono specifico calma l'ansia di fronte ai pensieri intrusivi che emergono nel silenzio. Gli psicoterapeuti osservano che l'ora di andare a letto è un momento propizio alle ossessioni, e il rumore di sottofondo agisce quindi come una distrazione per occupare la mente senza coinvolgerla troppo profondamente.

Sapere quando consultare un professionista

È il momento di valutare se l'assenza di rumore scateni una paura intensa, tensione muscolare o l'incapacità di addormentarsi altrove. Segnali come irritabilità diurna, stanchezza cronica o abitudini del sonno rigide spesso indicano la necessità di un supporto. La terapia cognitivo-comportamentale (TCC), specializzata nel trattamento dell'ansia o del disturbo ossessivo-compulsivo (DOC), aiuta le persone ad abituarsi gradualmente al silenzio e a ritrovare un sonno tranquillo e indipendente.

Hai bisogno di rumori di sottofondo per dormire? Spesso non è un problema, ma quando il silenzio diventa insopportabile, merita attenzione. Identificandone le cause – ansia, disturbo ossessivo-compulsivo o semplice abitudine – è possibile trasformare questa paura in una notte serena, con o senza rumore, per un sonno davvero ristoratore.