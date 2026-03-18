"Disintossicazione dal cortisolo": una moda passeggera o un'autentica esigenza del corpo?

Cortisolo, un termine un tempo riservato al gergo medico, è ora uno degli hashtag più popolari su TikTok. Questo ormone, un tempo confinato alle riviste scientifiche, è diventato il nemico pubblico numero uno. Gli utenti di internet lo incolpano di insonnia, sbalzi d'umore e calo della libido. Per questo motivo, intraprendono "detox da cortisolo" per "riequilibrare corpo e mente".

Che cos'è esattamente il cortisolo?

Ora ne parlano tutti. Sui social media, questo termine, un tempo comprensibile solo agli studenti di medicina e ai redattori di tesi, è al centro dell'attenzione, e non necessariamente per i motivi giusti. Perché no, il cortisolo non è l'ennesima invenzione della tecnologia cosmetica, né un ingrediente creato in laboratorio per allungare la vita di qualche anno. Non è nemmeno un virus contagioso, anche se gli utenti di internet lo stanno scacciando come se fosse l'influenza in pieno inverno.

Il cortisolo, antagonista della dopamina, è il veleno invisibile del corpo, la rovina del benessere. Almeno, così lo descrivono gli utenti di internet, diffondendo disinformazione al riguardo. Se questa parola vi è ancora sconosciuta, probabilmente non siete molto esperti di tecnologia o particolarmente interessati ai titoli delle riviste di salute. Il cortisolo, noto anche come ormone dello stress, è onnipresente su TikTok e viene dipinto come un elemento dannoso. Eppure, non è del tutto malevolo.

È ciò che regola la pressione sanguigna, impedisce di contrarre i germi presenti sui mezzi pubblici e protegge dalle lesioni minori grazie alla sua azione antinfiammatoria. È anche ciò che ti fa alzare dal letto ogni mattina e ti dà l'energia per correre a prendere l'autobus quando sei in ritardo.

La "detox al cortisolo": più un mito che una realtà

Gli utenti di internet, intenti a dedicarsi a una sorta di "pulizia di primavera" del proprio corpo, si stanno cimentando in "detox da cortisolo". Come se si trattasse di una tossina facilmente eliminabile. Tuttavia, il cortisolo non scompare da un giorno all'altro come un pasto abbondante accompagnato da una tisana depurativa. Il termine "detox da cortisolo", che assume quasi la forma di un ritiro spirituale, è in realtà improprio. È semplicemente impossibile da un punto di vista fisiologico. Cercare di eliminare il cortisolo dal corpo sarebbe come togliere il lievito dal pane o la farina dalla pasta: si elimina un elemento essenziale per la loro stessa esistenza.

Chi sostituisce l'esercizio fisico intenso con un po' di stretching leggero e la lettura di un libro invece di accendere la TV, nella speranza di liberarsi del cortisolo, è ben lungi dal rendersi conto che questo stesso ormone è un vero e proprio "carburante". "Il cortisolo aiuta a mobilitare le riserve energetiche, a rafforzare il sistema immunitario, a ridurre l'infiammazione e a dirottare l'energia dalla digestione, dalla riproduzione e dalla crescita", ha spiegato Jeffrey Blumberg, professore ricercatore presso la Friedman School of Nutrition Science and Policy della Tufts University. Esiste anche un trucco meno "barbaro" per coesistere con questo ormone anziché esserne controllati.

Regolare i livelli di cortisolo, un'idea davvero ottima

Sebbene la "disintossicazione dal cortisolo" sia più uno slogan di marketing che una realtà scientifica, è comunque possibile riprendere il controllo di questo ormone, ingiustamente ingiustamente malvisto. L'obiettivo non è eliminare l'ormone, ma impedire che rimanga elevato per troppo tempo. Quando costantemente stimolato da uno stile di vita stressante, il corpo può esaurirsi e sviluppare sintomi particolarmente debilitanti. La sindrome di Cushing ne è l'esempio più estremo.

In condizioni normali, il cortisolo segue un ritmo preciso: aumenta al mattino per aiutarci ad iniziare la giornata, per poi diminuire gradualmente nel corso della giornata. Tuttavia, stress cronico, sonno insufficiente, sovraccarico mentale o eccessivo utilizzo di dispositivi elettronici possono alterare questo equilibrio naturale. È a questo punto che alcune persone sperimentano stanchezza persistente, irritabilità o disturbi del sonno.

Gli esperti concordano su un punto: anziché parlare di "disintossicazione", è più corretto parlare di "regolazione". E la buona notizia è che questo obiettivo può essere raggiunto attraverso semplici azioni, spesso molto più accessibili dei costosi programmi di benessere venduti sui social media. "Non esiste una cura miracolosa per regolare i livelli di cortisolo , ma disponiamo di strategie ben note per la gestione dello stress , tra cui un'alimentazione sana, un'attività fisica regolare e la pratica della meditazione o della mindfulness", spiega l'esperto.

Insomma, la famosa "disintossicazione dal cortisolo" forse non esiste, ma il desiderio di prendersi cura del proprio sistema nervoso è molto reale. E se questa tendenza ha almeno un pregio, è quello di ricordarci che riposo, tranquillità e ascolto di noi stessi non sono lussi... ma bisogni autentici.