Si dice che questa zona del corpo sia un vero e proprio scrigno di emozioni negative.

Rabbia, frustrazione, tristezza, solitudine, senso di colpa. Queste emozioni negative che a volte ti travolgono non svaniscono nel nulla. Il tuo corpo le immagazzina in un punto ben preciso: i fianchi. Gli stessi che guardi con disprezzo allo specchio e che sogni di snellire. Un motivo in più per imitare Shakira e improvvisare una danza del ventre non appena la malinconia minaccia di assalirti.

I fianchi, un serbatoio di emozioni negative

Le emozioni negative che ti assalgono dopo un litigio con il partner o una brutta notizia al lavoro rimangono impresse nel tuo corpo. Letteralmente. Dopo averti messo a dura prova, averti fatto venire le lacrime agli occhi e averti fatto battere forte il cuore, si depositano direttamente sui fianchi, dove vengono immagazzinate. È lì che si accumulano i tuoi problemi quotidiani. State tranquilli, questa è puramente una metafora. Non è il motivo per cui non riesci più ad abbottonare i jeans o perché il tuo girovita si sta allargando.

Tuttavia, c'è un altro fatto anatomico da sottolineare. Le anche sono fondamentali per tutti i nostri movimenti. Sono le fondamenta del nostro scheletro. Collegano il busto alle gambe. Grazie a loro possiamo sederci, camminare e correre. In breve, fungono da struttura portante per il nostro corpo e lo sostengono nei suoi movimenti. Queste anche, che danno forma alla tua silhouette e riaccendono le tue insicurezze con ogni indumento che indossi, ospitano un muscolo che quasi mai incontrerai nei programmi di fitness: il psoas.

Questo muscolo, che lavora dietro le quinte, collega la colonna vertebrale alle gambe e contribuisce all'equilibrio del corpo. Nelle pratiche olistiche, viene talvolta chiamato il "muscolo dell'anima" perché si contrae sotto stress. Un'altra caratteristica: è particolarmente sensibile alla tensione cronica. "Il muscolo psoas contiene i reni, responsabili del filtraggio delle tossine dal corpo, così come le ghiandole surrenali, che controllano la risposta di attacco o fuga. Questo aiuta a spiegare il legame tra i fianchi e le emozioni, dove i sentimenti repressi rimangono intrappolati", spiega la dottoressa Martha Eddy, educatrice somatica, su Healthline .

Il bacino, chiamato anche “chakra sacrale”

Se soffrite di ginocchia traballanti, distorsioni alla caviglia e dolori ai piedi, la causa potrebbe non essere una "mossa sbagliata" o una carenza di lattosio. Potrebbe dipendere dal fatto che i vostri fianchi sono saturi di emozioni negative e questo "eccesso" di disagio deve essere rilasciato. Il bacino, sede delle emozioni negative, riveste un'importanza simbolica nelle antiche tradizioni. Non è un caso che gli insegnanti di yoga moderni coinvolgano le piante dei piedi e assumano la posizione della farfalla con le gambe. Serve a "resettare" il corpo e a liberarlo da tutti questi traumi.

Questo chakra è collegato alle emozioni, al piacere e alla creatività, e le anche, che consentono un movimento fluido, simboleggiano proprio questa capacità di "lasciar fluire" ciò che sentiamo. Quando sono flessibili, si parla di fluidità emotiva ; quando sono tese, alcuni vi vedono dei blocchi. Anche il bacino, punto di partenza della vita umana e culla della vostra energia vitale, a volte è "bloccato" dal vostro bagaglio mentale.

“Se l'energia non fluisce correttamente nel chakra sacrale, veniamo tagliati fuori dalla nostra forza creativa, dal nostro piacere, dalla nostra fiducia in noi stessi e negli altri. Blocchi sessuali, mancanza di autostima, mancanza di motivazione, indifferenza…” così l'insegnante di yoga Mariana Roth elenca le conseguenze di un bacino sovraccarico, bloccato e squilibrato.

Questi passaggi fondamentali per liberare le anche

Sui social media, molti utenti stanno reagendo alla notizia con umorismo, dimenandosi come Shakira in "Hips Don't Lie" e facendo twerking con entusiasmo. Solo che, a parte il rischio di sciatica o di lussazione, non è certo catartico. Scuotere i fianchi come in discoteca non è la tecnica più efficace.

Mentre le donne si affannano con squat e affondi bulgari per arrotondare le curve, trarrebbero beneficio dal concentrarsi sui fianchi. E non per eliminare il "grasso", come raccomandano gli articoli sulla perdita di peso, ma piuttosto questo eccesso di disagio. Gli istruttori di yoga spesso prescrivono la posizione della farfalla, che ha il potere di esternare tutto ciò che ci appesantisce e di provocare un tremore spontaneo. Altri consigliano di combinare questo esercizio con la visualizzazione mentale, mantenendo il colore arancione come tema ricorrente.

Esercizi di stretching leggeri, passeggiate, esercizi di respirazione o alcune pratiche yoga possono aiutare a rilasciare la tensione, senza ricorrere a interpretazioni eccessivamente letterali del corpo. Le anche non sono solo un punto di accumulo di stress; sono anche il palcoscenico della tua crescita personale. Da qui l'importanza di essere gentili con se stessi.