Ondata di calore: il semplice gesto con la lingua che aiuta a rinfrescarsi

Le ondate di calore che stanno colpendo gran parte dell'Europa sembrano non finire mai. E nonostante questo caldo opprimente persista, il corpo fatica ad adattarsi. Per rinfrescarsi, le persone si sventolano, creano collane di ghiaccio e si spruzzano acqua. Questa insegnante di yoga, tuttavia, ha un'altra tecnica, più insolita: arrotola la lingua per riadattare il suo corpo alla temperatura ambiente.

La respirazione Sītali, una formula magica per rinfrescarsi

L' ondata di calore è implacabile, ci fa sentire come se fossimo finiti nel film "Ricomincio da capo". Ogni uscita si trasforma in una prova di fuoco. L'asfalto è come braci ardenti, l'aria è più soffocante di quella del deserto e il minimo passo ci trasforma in pozzanghere. Questo caldo è quasi apocalittico. Persino il termometro non ha più abbastanza cifre per misurare con precisione la temperatura sotto il sole.

Alcuni scelgono di rimanere rannicchiati al buio, mentre altri sono costretti ad affrontare quest'atmosfera opprimente per andare al lavoro o rispettare gli appuntamenti. Con questo clima che scioglie le sedie di plastica e fa così caldo da friggere un uovo, il corpo desidera ardentemente migrare verso i banchi di ghiaccio. Solo che la tecnologia attuale non ci permette ancora di teletrasportarci in un altro continente, né di rinchiuderci in una capsula criogenica.

Quindi ci arrangiamo con quello che abbiamo: ventilatori portatili, scaldacollo che soffiano aria fresca, spray nebulizzatori… Ogni oggetto, da una rivista cartacea a una valigetta, diventa anche un ventilatore improvvisato. La content creator @intuitibelle, un esempio di saggezza, ha una tecnica piuttosto particolare per abbassare la sua temperatura corporea. Fa quella che sembra una smorfia. Gli appassionati di yoga sanno che è molto più di una semplice espressione buffa. È un efficace "trucco yogico" che ha un nome: la respirazione Sitali. Un termine sanscrito che letteralmente significa "fresco".

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Una tecnica ispirata allo yoga, facile da riprodurre.

State tranquilli: non c'è bisogno di essere esperti per provare questo tipo di respirazione, che dà la sensazione di avere un condizionatore d'aria incorporato. È più semplice di una verticale o della posizione del corvo. Basta avere la lingua flessibile per provare questo piccolo esercizio orale. "Si arrotola la lingua, si inspira delicatamente... e boom: entra aria super fresca. Come un mini ventilatore in bocca", spiega l'autore di questo video.

Questa leggera contorsione della lingua, che un tempo era quasi una sfida da cortile scolastico, permette di sentire l'aria fresca entrare nel corpo. Crea una sorta di "passaggio". Per ottimizzare questo movimento, si inspira lentamente attraverso questo tubo formato dalla lingua, si ritrae la lingua e si chiude la bocca. Poi si espira delicatamente attraverso il naso. Esiste anche una variante per chi non è mai riuscito ad arricciare la lingua in questo modo e crede che sia un dono della natura. Ecco come farlo per chi è rimasto bloccato in questa routine fin dalle elementari:

Le labbra restano leggermente dischiuse.

I denti sono quasi a contatto

Inspiriamo delicatamente attraverso i denti, producendo un leggero sibilo.

Poi espira attraverso il naso

Cosa apporta effettivamente al corpo

È difficile immaginare di fare questa insolita espressione facciale in una metropolitana affollata o in mezzo a una folla fitta. Avresti paura di sembrare completamente strano o di essere frainteso. Eppure, sarebbe un peccato rinunciare a questo piccolo gesto per timore di sembrare ridicolo o di essere giudicato.

Dietro questa sfida della prima infanzia si cela, soprattutto, una smorfia terapeutica che risuona profondamente nel corpo. "È un antico pranayama che aiuta ad abbassare la temperatura corporea, calmare i nervi, lenire la mente (e le emozioni intense) e migliorare la digestione", spiega questo coach, dimostrando che la pace non è né un'illusione perduta né il fascino dei libri di autoaiuto.

Oltre a far emergere il bambino che è in noi, questo piccolo movimento della lingua dimostra quanto quest'organo possa lenire il corpo. Per calmare il nervo vago , alcuni specialisti del benessere tirano fuori la lingua ogni giorno. È un rituale di rilassamento tra i tanti. Ecco un buon motivo per usare la lingua per qualcosa di diverso dai selfie in vacanza.