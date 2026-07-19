Talassofobia: quando la paura del mare invade le tue vacanze

Mentre alcuni si entusiasmano all'idea di tuffarsi nell'acqua salata, nuotare tra le onde e tuffarsi in mare aperto, altri si paralizzano alla vista dell'orizzonte. Ti prende il panico non appena i tuoi piedi lasciano la terraferma? Rimani vicino alla riva anche quando il mare è calmo? Appena l'acqua si scurisce, immagini subito il peggio? Questa profonda paura del mare aperto ha un nome: talassofobia. E non è affatto un caso isolato.

Talassofobia, ovvero quando il mare calma le ansie

Molte persone contano i giorni che mancano alle vacanze estive, come i bambini prima di Natale. In tanti sognano di nuotare in calette appartate, di imitare i pesci nelle acque azzurre con una maschera e un boccaglio, di noleggiare catamarani per fare acrobazie in questa gigantesca piscina creata da Madre Natura. Nell'immaginario collettivo, il mare e l'oceano fanno da cornice alla stagione estiva e promettono una vacanza indimenticabile. Eppure, ciò che la maggior parte delle persone considera un paradiso è un vero e proprio incubo per chi soffre di talassofobia. Queste persone non solo sono escluse da questa attività anfibia, ma provano un autentico disagio di fronte alle acque scure che, con pochi nodi di vento, passano da un azzurro traslucido a un blu intenso.

Il solo pensiero di trovarsi su una barca in mare aperto, senza la vista della costa, li manda in panico. E non stiamo parlando di una piccola e instabile capanna di pescatori che rischia di capovolgersi al minimo moto ondoso. Persino una traversata in traghetto al buio li mette a disagio. Fare paddleboard su un mare avvolto nel mistero, di cui è impossibile intuire la natura, è semplicemente fuori discussione. Anche tuffarsi a bomba dal trampolino di una barca, nonostante il giubbotto di salvataggio e il caldo soffocante che invoglia irresistibilmente a un bagno, è al di là delle loro capacità.

Preferiscono risolvere cruciverba sdraiati sulle sdraio piuttosto che avventurarsi in acqua, un luogo carico di segreti e brulicante di strane creature. Forse anche voi avete già inventato scuse come "Soffro il mal di mare" o "Non voglio bagnarmi i capelli" per evitare di diventare la futura ispirazione per i registi di film horror. In termini medici, la talassofobia descrive una paura intensa, irrazionale e incontrollabile delle profondità marine. Laghi, oceani e mari non evocano piacere, ma stress, sudorazione, vertigini e palpitazioni.

Sintomi che si manifestano nei casi di talassofobia

Sebbene molti studi sostengano che il mare sia un luogo rilassante , ha l'effetto opposto su chi soffre di talassofobia. Per queste persone, le vacanze al mare sono una vera e propria tortura. Tutto ricorda loro le proprie ansie, persino i manifesti pubblicitari per i corsi introduttivi di immersione subacquea. Per loro, questa vasta distesa d'acqua rappresenta una minaccia enorme.

Anche se la bandiera è verde e il mare è deserto di meduse, vedono costantemente il pericolo sotto le increspature. Spesso chiamati "codardi", provano tuttavia un vero e proprio turbamento interiore quando non riescono più a vedere il fondo. Di fronte a un lago scuro, a un mare un po' troppo agitato, o persino alle immagini di un documentario sui coralli o sui relitti, possono provare:

Brividi

Sudorazione eccessiva

Problemi respiratori

Palpitazioni cardiache

Vertigini o nausea

Dolore al petto o sensazione di oppressione

Attacchi d'ansia

Da dove nasce questa paura dei grandi specchi d'acqua?

La talassofobia è una paura ancora sottovalutata, eppure colpisce molte persone. Chi non ha mai provato un senso di paura passando dalla rassicurante sabbia al vuoto assoluto durante una nuotata rilassante? Chi non ha mai fatto un salto e corso a tutta velocità verso la riva sentendo un'alga sfiorargli la gamba? La talassofobia non deriva dalla visione di film horror ambientati in acque torbide. In realtà, l'oceano nasconde una notevole quantità di oscurità.

Ad oggi, meno del 10% dei fondali oceanici è stato esplorato dall'uomo... il che lo rende un terreno fertile per paure e immaginazione. Per gli esseri umani, che detestano le domande senza risposta e amano decifrare ogni cosa, l'ignoto è terrificante. Quindi, naturalmente, in assenza di visibilità, immaginiamo creature dall'aspetto preistorico con denti aguzzi pronte a trascinarci nell'abisso. Non possiamo fare a meno di inventare scenari catastrofici. E questa è solo la punta dell'iceberg psicologico. La talassofobia può anche derivare da traumi infantili: una nuotata quasi finita male, una sfida andata male...

Come riscoprire il legame con il mare per un'estate serena?

Buone notizie: la talassofobia non è inevitabile, né significa passare ogni estate incollati a una sdraio, lontani dalla costa. Questa paura, per quanto opprimente, può attenuarsi se non si cerca di combatterla brutalmente. Non ha senso costringersi a tuffarsi in mare aperto domani o accettare un'escursione di snorkeling per "dimostrare" a se stessi di esserne capaci. Con le fobie, l'approccio "a sorpresa" raramente funziona.

L'approccio più efficace rimane l'esposizione graduale. Iniziate osservando il mare dalla spiaggia, poi camminate nell'acqua fino alle caviglie, abituandovi al movimento delle onde e procedendo a piccoli passi senza mai superare il vostro limite di tolleranza. L'obiettivo non è quello di esibirsi o diventare la prossima sirena delle Calanques, ma di reimparare ad associare il mare a una sensazione di sicurezza. La rivista Santé Magazine, dal canto suo, raccomanda l'ipnoterapia per proiettarsi mentalmente in questo mondo che fa tremare i denti. Esalta inoltre i benefici delle terapie cognitivo-comportamentali per sostituire la paura con la serenità.

Dopotutto, riconnettersi con il mare non significa necessariamente attraversare l'Atlantico a nuoto. A volte, si tratta semplicemente di immergere i piedi nell'acqua senza immaginare che un mostro marino si nasconda sotto la schiuma.