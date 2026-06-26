Mettere impacchi freddi nella biancheria intima: l'idea inaspettata che alcune donne stanno adottando

Durante questa ondata di caldo, che sembra un remake del film "Ricomincio da capo", tutti cercano sollievo dalla calura, che sia tra le corsie climatizzate dei supermercati o con un ventilatore. Mentre alcuni abbassano la temperatura corporea con docce gelide, alcune donne mettono cubetti di ghiaccio in posti diversi dalla nuca o dai bicchieri di vino: nella biancheria intima. No, non si tratta di stregoneria moderna, né del risultato di qualche strampalata teoria trovata online. Questa pratica apparentemente gelida e antichissima ha un nome ben preciso: il semicupio.

Il semicupio, un rituale di lunga data

Il freddo è parte integrante di molte routine di benessere e non si limita a rinfrescare il corpo durante le ondate di calore. Sebbene possa provocare brividi e qualche sussulto di sorpresa, è incredibilmente benefico per l'organismo. Alcune donne immergono la testa in bacinelle di acqua ghiacciata per rassodare la pelle e restringere i pori, mentre altre lo fanno per stimolare il nervo vago . Chi è meno sensibile al freddo conclude la doccia con un getto di acqua gelida per migliorare la circolazione e andare a letto con le gambe leggere. Non è un caso che gli atleti si sottopongano a sessioni di crioterapia in capsule a -110 °C.

Il freddo è utile anche nella biancheria intima. Sebbene le donne abbiano più familiarità con le borse dell'acqua calda rispetto agli impacchi di ghiaccio durante il ciclo mestruale, farebbero bene a provare ad applicare qualcosa di freddo tra le gambe. E no, non si tratta di una nuova tecnica per l'autoerotismo o per risvegliare sensazioni simili a quelle provocate dalle vibrazioni. Il beneficio è ben diverso.

Il semicupio, nome ufficiale di questa insolita pratica, consiste nell'applicare acqua fredda al perineo per 10-30 minuti al giorno per abbassare la temperatura corporea. Il nome è fuorviante, poiché il semicupio non prevede l'utilizzo di vasche a grandezza naturale, ma semplicemente di una sacca rimovibile simile a un assorbente igienico che rilascia l'acqua fredda. Un'invenzione recente per una pratica molto più antica. In Cina, il semicupio fa parte della cultura da millenni. Le donne del Celeste Impero si immergevano con acqua fredda dal perineo all'inguine.

I benefici del freddo su questa zona intima

Mentre in "Cinquanta sfumature di grigio" l'imprevedibile Christian fa rotolare un cubetto di ghiaccio sul corpo della sua compagna fino a raggiungere il punto cruciale, il semicupio ha uno scopo diverso. Secondo i suoi sostenitori, il semicupio serve principalmente a regolare la nostra temperatura interna e, di conseguenza, a ridurre l'infiammazione nel corpo. Da diversi anni ormai, la nostra temperatura corporea fluttua selvaggiamente, aumentando di pari passo con l'ambiente. Come indicano diversi studi, la nostra temperatura corporea è aumentata di sei decimi.

Si ritiene che il semicupio crei un mini shock termico e un ritorno alla normalità attraverso una sorta di reazione a catena. Altri benefici citati includono effetti sul sistema immunitario, una sferzata di energia e un miglioramento del sonno. Il semicupio può anche eliminare le tossine, alleviare i crampi mestruali e persino migliorare la digestione. Questi effetti positivi sono stati documentati da France Guillain, figura di spicco nella pratica francese del semicupio, nel suo libro "Il semicupio: cento anni dopo Louis Kuhne".

Cosa ne pensano gli specialisti di questa tecnica

In questo caldo soffocante, che fa sembrare di vivere nell'emisfero australe, trasformare la biancheria intima in un blocco di ghiaccio è piuttosto gradito. È quasi più efficace di un ventilatore o di una stufetta portatile, soprattutto in questo luogo che si trasforma rapidamente in una sauna al minimo prolungamento di una sosta sulla panchina della metropolitana.

Tuttavia, gli specialisti non sono convinti da questo approccio, che considerano empirico. Essi mettono in discussione il metodo e sottolineano che nessuno studio scientifico serio ha esaminato i semicupi. Sulle pagine del sito web "Allô Docteur", la dottoressa Odile Bagot ricorda ai lettori che le argomentazioni a favore dei semicupi non sono mai state dimostrate, se non attraverso prove aneddotiche. "L'unico beneficio medico dell'applicazione del freddo al perineo potrebbe essere in caso di infiammazione in questa zona (ad esempio, dopo un'episiotomia, in presenza di un ematoma o di emorroidi)", scrive.

Il media Dopamin Paris, dal canto suo, sottolinea che gli studi sul freddo trascurano alcune realtà anatomiche femminili, in particolare gli ormoni, il ciclo mestruale e il sistema nervoso, che ha una struttura diversa. Sebbene il freddo possa certamente migliorare la salute generale, a volte può essere percepito come una minaccia dall'organismo. È sinonimo di stress e attiva la risposta di "attacco o fuga".

Effetto placebo o autentica scoperta per il benessere, il semicupio conserva ancora i suoi misteri. Tuttavia, chi ha provato questo metodo olistico ne parla solo bene. Forse il modo migliore per scoprirlo è provarlo di persona indossando biancheria intima rinfrescante.