Perché il matrimonio perfetto non esiste (e questa è una buona cosa)

Avete immaginato una cerimonia impeccabile, abiti perfetti, foto degne di una rivista e una giornata in cui tutti sarebbero stati perfettamente felici? E se il matrimonio davvero perfetto fosse proprio quello che non corrisponde a questo scenario? Perché un matrimonio vivace, gioioso e autentico lascia anche un po' di spazio all'imprevisto.

Il matrimonio perfetto esiste, soprattutto, su Pinterest.

Prima ancora di parlare di matrimonio, è necessario ridimensionare un po' le nostre aspettative. Decorazioni spettacolari, una figura "ideale", un abito che calzi a pennello, invitati entusiasti, un tempo splendido... Dopo aver visto così tante cerimonie ultra-estetiche sui social media, potremmo finire per credere che un matrimonio riuscito debba per forza soddisfare tutti questi requisiti.

Tuttavia, la bellezza di una giornata non si misura dal numero di dettagli impeccabili. Il vostro matrimonio non deve essere per forza perfetto per Instagram per essere memorabile. Potrebbe esserci una tovaglia stropicciata, un capello fuori posto, un bottone saltato o una foto in cui ridete a occhi chiusi. E, francamente, è un bene: spesso sono proprio questi piccoli momenti a raccontare al meglio la vostra storia.

Il tuo corpo non deve essere "pronto" per sposarsi.

Il matrimonio viene talvolta presentato come il grande giorno in cui si dovrebbe sfoggiare la propria "versione migliore". Traduzione: cancellare le proprie insicurezze, rientrare in una determinata taglia e raggiungere una figura da modella. La buona notizia è che il vostro corpo non deve superare alcun esame prima di pronunciare il fatidico "sì".

Puoi sposarti con le tue curve, le tue cicatrici, le tue smagliature, le tue braccia che ami o che stai ancora imparando ad accettare. Puoi scegliere un abito perché ti fa sentire bella, non perché dovrebbe "valorizzare la tua figura". La body positivity si basa anche su questo: smettere di vedere il proprio corpo come un progetto da completare prima di poter godere della vita.

Una giornata di successo non è una giornata senza imprevisti.

Il catering è in ritardo? Un invitato ha sbagliato posto? Piove durante il servizio fotografico? La tua acconciatura non è proprio come l'avevi immaginata? Fai un respiro profondo. Un matrimonio non è una produzione hollywoodiana. È un giorno vissuto da persone vere, con le loro emozioni, i loro piccoli imprevisti e le loro risate. E questi piccoli intoppi possono persino diventare i ricordi che racconterai con piacere anni dopo. L'obiettivo non è controllare tutto, ma sapere cosa conta davvero per te.

Il matrimonio più bello è quello che rispecchia chi sei.

E se la perfezione fosse sostituita dall'autenticità? Ami ballare? Fai ballare tutti. Detesti le tradizioni? Inventa le tue. Sogni un grande banchetto o, al contrario, una cena intima? Concediti questo piacere. Vuoi indossare un abito spettacolare , un completo sgargiante, due abiti diversi o scarpe del tutto inaspettate? Perché no? Il tuo matrimonio non deve per forza soddisfare le aspettative della tua famiglia, dei social media o di qualche misterioso comitato internazionale di "buon gusto". Soprattutto, deve rispecchiare chi sei.

In definitiva, l'imperfezione fa parte della felicità.

Cercare il matrimonio perfetto significa rischiare di passare l'intera giornata a cercare il difetto. Accettare che non sarà perfetto vi darà la libertà di godervi ciò che va meravigliosamente bene. Quindi, abbandonate l'idea di una giornata impeccabile. Concedetevi di ridere, piangere, mangiare, ballare , sentire caldo, stropicciare i vestiti e vivere ogni momento al massimo. Perché, in fin dei conti, un matrimonio riuscito non è quello in cui tutto è perfetto.

È quel momento in cui ti senti completamente te stesso, circondato dalle persone che ami, con un sorriso sulle labbra e magari qualche aneddoto divertente da raccontare.