Durante lo spettacolo dell'intervallo del Super Bowl, questa coppia si è sposata davanti al mondo intero.

Durante l'halftime show del Super Bowl del 2026, una coppia ha trasformato l'evento in una vera e propria favola, pronunciando il fatidico "Sì, lo voglio" davanti a milioni di spettatori. Questa unione, una celebrazione dell'amore, è stata orchestrata dal rapper e cantante portoricano Bad Bunny in persona durante la sua esibizione dal vivo.

Un matrimonio dal vivo sul prato del Super Bowl

Dopo cinque minuti dall'inizio dello spettacolo di Bad Bunny, il campo del Levi's Stadium in California si è trasformato in uno scenario per un matrimonio. Circondati da ballerini vestiti di bianco, Eleisa "Elli" Aparico e Thomas "Tommy" Wolter si sono scambiati le promesse in una cerimonia reale, proprio nel bel mezzo dell'esibizione del rapper portoricano. Dopo essersi scambiati le promesse e un bacio sotto i riflettori, la coppia si è diretta verso un'imponente torta nuziale prima di lanciarsi in pista. Il loro primo ballo è stato una versione salsa di "Die With A Smile", eseguita dal vivo da Lady Gaga, ospite a sorpresa al Super Bowl 2026, rendendo il momento ancora più surreale.

"Un'opportunità irripetibile"

Non appena la serata è finita, la sposa ha condiviso le foto del momento su Instagram, confidando di avere il cuore "pieno" e che l'esperienza è stata "incredibile". Ha colto l'occasione per ringraziare Bad Bunny in spagnolo: "Grazie per aver sottolineato l'amore, Benito, perché è sempre necessario", ha scritto, prima di dichiarare il suo amore per il marito.

Da parte sua, Tommy Wolter ha descritto l'8 febbraio come "uno dei giorni più belli" della sua vita. In un altro post, ha riassunto la sua serata con una frase toccante: "La parte migliore della serata è stata partire con mia moglie. Ti amo". Il giorno seguente, ha pubblicato una foto del loro ballo con queste parole: "Un momento indimenticabile con l'amore della mia vita. Non potrò mai ringraziare abbastanza Bad Bunny per questa bellissima opportunità irripetibile".

Come è nato questo matrimonio "non convenzionale"

Dopo lo spettacolo dell'intervallo del Super Bowl 2026, il duo formato dal rapper e cantante portoricano Bad Bunny ha confermato che si è trattato effettivamente di un vero matrimonio. Tutto è iniziato con un invito: la coppia aveva chiesto al cantante di presenziare alle nozze. Alla fine, è successo il contrario: sono stati invitati a sposarsi durante l'Apple Music Halftime Show, con Bad Bunny come testimone di nozze, e hanno persino firmato il certificato di matrimonio sul posto.

La cerimonia è stata più di un semplice spettacolo teatrale; faceva parte di un quadro più ampio, concepito come una celebrazione della cultura portoricana e del potere dell'amore. Alla fine dello spettacolo, è apparso un messaggio: "L'unica cosa più potente dell'odio è l'amore", che ha dato pieno significato a questo matrimonio trasmesso in televisione in tutto il mondo.

Solitamente riservato a performance meticolosamente coreografate ed effetti spettacolari, lo spettacolo dell'intervallo del Super Bowl di quest'anno, il 2026, ha lasciato il posto a un'emozione profondamente personale. Offrendo a questa coppia l'opportunità di sposarsi di fronte al mondo intero, Bad Bunny ha trasformato un momento di intrattenimento in un manifesto romantico.

In definitiva, al di là dei riflettori, questa unione nel mezzo del più grande evento sportivo americano ci ricorda una cosa semplice: anche nel cuore dello spettacolo, ciò che lascia il segno più grande è sempre la forza dell'amore condiviso.