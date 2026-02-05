Search here...

"Mi vuoi sposare?": chiede alla sua compagna di sposarlo dopo il salto con gli sci

Amare la vita
Anaëlle G.
Extrait @tntsports/X (ex-Twitter)

È una scena da film romantico... ma ad alta velocità e in tuta da sci. Urban Susnik, saltatore con gli sci sloveno, ha sorpreso tutti unendo la performance atletica a un'indimenticabile dichiarazione d'amore. Non aveva ancora toccato terra con gli sci dopo un salto spettacolare, che si è inginocchiato per chiedere alla sua ragazza di sposarlo. La risposta? Un sonoro "sì", davanti a un pubblico sbalordito e a telecamere pronte a immortalare l'attimo.

Un momento sospeso nell'aria... poi nel cuore

L'ambientazione era già mozzafiato: una rampa di salto vertiginosa, un silenzio carico di adrenalina e poi il salto. Quel giorno, l'impresa non riguardava solo la prestazione tecnica. Una volta completato il salto, Urban Susnik sorprese tutti raggiungendo la sua compagna nella zona di atterraggio, estraendo discretamente una piccola scatola dalla tuta per porle LA domanda. Il momento, filmato e trasmesso dai media sloveni, divenne rapidamente virale sui social media.

Una dichiarazione che sta suscitando scalpore online

Nel giro di poche ore, il video è diventato virale. Su Instagram, TikTok e X (ex Twitter), gli utenti hanno elogiato l'originalità e l'audacia della proposta, che fondeva tensione atletica ed emozione intima. "Ci è voluto coraggio per fare la proposta subito dopo un salto del genere!" ha scritto un utente, mentre un altro ha ironizzato su X: "Urban Susnik, il nuovo re del romanticismo in tuta da sci".

Quando sport e amore prendono il volo insieme

Questo tipo di dichiarazione drammatica non è una novità nel mondo dello sport, ma rimane rara in una disciplina intensa come il salto con gli sci. Urban Susnik è riuscito a combinare maestria, coraggio e tenerezza in pochi minuti. Questo gesto, ben più di una trovata mediatica, testimonia anche un sincero desiderio di onorare l'amore in un momento di gloria personale.

Il tempismo è stato ancora più sorprendente perché Urban aveva appena completato uno dei suoi migliori salti della stagione. "Ero già al settimo cielo, volevo solo condividere questa emozione con lei", ha spiegato con semplicità ai giornalisti.

In un'epoca in cui le proposte di matrimonio sono sempre più creative, la proposta di Urban Susnik soddisfa tutti i requisiti: sincerità, sorpresa, forte simbolismo e... audacia. E per una volta, non è la medaglia a far battere i cuori, ma un anello infilato al momento giusto, dopo un volo spettacolare.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
Article précédent
La pillola influenza le nostre scelte sentimentali? Gli esperti distinguono la realtà dalla finzione

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

La pillola influenza le nostre scelte sentimentali? Gli esperti distinguono la realtà dalla finzione

La pillola anticoncezionale, per quanto piccola, ha ripercussioni significative sull'organismo. Ci vorrebbe quasi mezza giornata per leggere tutti...

Secondo un sondaggio, questa abitudine diffusa tra gli uomini infastidisce la maggior parte delle donne.

Un recente sondaggio rivela che un gesto comune e quotidiano tra gli uomini irrita fortemente la maggior parte...

Perché alcuni ex iniziano subito nuove relazioni dopo una rottura: la teoria del taxi spiegata

Vi siete appena lasciati e vi state riprendendo dolorosamente, ma il vostro ex non ha perso tempo e...

L'impatto di alcuni soprannomi sulla tua relazione

In una relazione, è comune darsi dei soprannomi e chiamare la persona amata con un nome diverso dal...

Guardare le mani di un uomo al primo appuntamento: questo dettaglio dice tutto

Callose o gelosamente setose, robuste o venate, consumate dal lavoro o curate fino alle cuticole... Se si dice...

Secondo la scienza, le donne si sentono più soddisfatte con questo tipo di uomo.

E se all'amore non importassero davvero i numeri? Un recente studio sfida la saggezza convenzionale e ci invita...

© 2025 The Body Optimist