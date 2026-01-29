Perché alcuni ex iniziano subito nuove relazioni dopo una rottura: la teoria del taxi spiegata

Vi siete appena lasciati e vi state riprendendo dolorosamente, ma il vostro ex non ha perso tempo e ha trovato qualcosa di meglio di una vaschetta di gelato per consolarsi. Mentre voi cercate di adattarvi alla vita da single, lui vive felice e contento con il suo nuovo partner. Che si tratti di una relazione di ripiego o di sentimenti autentici, di una provocazione o di una storia d'amore inaspettata e travolgente, molti cercano di rassicurarsi con la teoria del "tassista".

La teoria del taxi: quando il tuo ex vive la sua storia d'amore accelerando.

Hai lasciato il tuo partner e non riconosci più l'uomo che conoscevi da anni. Quest'uomo, indeciso, con la fobia dell'impegno , immaturo e senza una direzione precisa, è improvvisamente proattivo, coinvolto e dimostrativo con la donna che ti ha sostituito. Mentre con te ci ha messo mesi per portare le cose al livello successivo, ora sta vivendo la sua storia d'amore a pieno ritmo. Quest'uomo, che ai tuoi tempi non avrebbe nemmeno preso in considerazione il matrimonio, sta per pronunciare il "sì" che avresti voluto sentire risuonare in municipio. Peggio ancora, ha comprato casa con la sua dolce metà, nonostante ti ripeta sempre: "Non è il momento giusto per investire".

Mentre continui a guardarti allo specchietto retrovisore, con il cuore che ti batte forte, il tuo ex ti ha già lasciato indietro nella sua ricerca di stabilità. È un esempio perfetto della teoria del taxi. Questa teoria non è stata concepita da qualche terapeuta esperto, ma da Miranda Hobbes, la nostra pietra miliare culturale degli anni 2000.

"Gli uomini sono come i taxi. Si svegliano un giorno e decidono che sono pronti a sistemarsi, ad avere figli... Accendono la luce sul tetto della loro auto. La donna che appare in quel preciso istante, boom, è quella che sposeranno", ha dichiarato in Sex and the City. Un'abile metafora automobilistica che suggerisce un "momento sbagliato". Ma il cervello spesso decide il contrario e ti convince che il problema sei tu.

Una credenza popolare derivante dalla cultura pop che deve essere qualificata

Esistono tantissime teorie sulle relazioni , e mentre alcune sono plausibili, altre sono completamente infondate . La "teoria del taxi", per quanto rassicurante possa sembrare, va presa con le pinze. Come sottolinea la psicologa Marie-Victoire Chopin sulla rivista online Auféminin , è principalmente un confortante "tira-su-te" quando il cuore è spezzato e i sentimenti sono in subbuglio. "Ho sempre visto questa 'teoria del taxi' come una sorta di risposta per consolare gli amici dopo una rottura", spiega. È un tipico meccanismo di autoprotezione, un modo per deviare il dolore.

Mentre ti trovi a un bivio in amore, combattuta tra i rimpianti del passato e il desiderio di andare avanti, il tuo ex sta forgiando la sua strada, abbracciando questo nuovo amore con passione e ragione. E la teoria del taxi ti aiuta a "mettere questa difficile situazione in prospettiva". Eppure, in realtà ti frena più di quanto ti aiuti ad andare avanti. Oltre a ridurre l'amore a un gioco di macchine e a paragonare gli uomini ai servizi di ride-hailing, la teoria del taxi è piuttosto semplicistica e oscura tutte le altre spiegazioni.

Il terapeuta è ben consapevole che l'impegno non è sempre immediato. Alcune persone temono di "incatenarsi" all'altra persona o portano con sé traumi infantili. Eppure, se il tuo ex ha ricostruito subito la sua vita dopo di te, non è stato per recuperare il "tempo perduto", ma semplicemente per riflettere su un "punto di svolta". La rottura, per quanto dolorosa, a volte innesca una presa di coscienza, e questa può essere piuttosto radicale. Lo specialista la definisce "maturazione psicologica".

Consigli per non dubitare del tuo valore dopo una rottura

La teoria del taxi è quindi più una scusa "placebo" che un fenomeno reale. Tuttavia, quando vedi l'uomo con cui hai trascorso tutta la vita realizzare tutti i tuoi sogni con un'altra, è difficile non incolparti. "Cosa ho fatto di sbagliato?" "Ci deve essere qualcosa che non va in me." "Perché lei e non io?". Queste domande ti frullano per la testa e danneggiano la tua autostima.

Quindi no, non eri solo una ruota di scorta, né la zucca prima della carrozza. L'esperto capovolge persino la "domanda" per dissipare tutta la confusione che stai vedendo. "Perché ho accettato una relazione in cui l'impegno è stato incerto per così tanto tempo?". Una volta trovata la risposta, potresti essere in grado di tornare sulla strada della felicità e tracciare la tua strada, da solo o con qualcuno di speciale.

La cara Miranda Hobbes non ha tutte le risposte. L'amore non è finzione, ma un viaggio irto di ostacoli. Per usare un'analogia con l'auto: trova qualcuno che ti ricarichi la batteria semplicemente stando lì, e che non la lasci completamente scarica.