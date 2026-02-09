Dall'orgoglio alla vergogna: perché avere una relazione è diventato imbarazzante

Cambiare il proprio stato sentimentale su Facebook da "single" a "in una relazione" era quasi un segno di successo, persino un modo per aumentare la propria popolarità. All'epoca, pubblicare foto sdolcinate di se stessi tenendosi per mano o a braccetto era il massimo. Ma ora, quelle foto, traboccanti d'amore e che documentano l'intera vita della coppia, sono meno visibili nei nostri feed, come se avere un fidanzato fosse diventato un'abitudine superata.

Nascondere il tuo ragazzo invece di mostrarlo

"Per vivere felici, vivi nascosti ". Questo detto non è mai stato più vero. Ai tempi delle Vans al gusto di fragola e dei lettori MP3, le ragazze ostentavano i loro partner come trofei. Non appena avevano ufficializzato la loro storia d'amore, già pubblicavano dichiarazioni d'amore sdolcinate sulle loro bacheche di Facebook. Taggavano i loro partner in post espliciti e condividevano ogni uscita, corredata da istantanee sdolcinate. Abbiamo assistito a queste coccole da vicino e abbiamo praticamente allungato la mano verso i popcorn. Tutta la loro presenza sui social media ruotava attorno ai loro fidanzati e assomigliava a una succulenta telenovela.

Ma i tempi sono cambiati. Oggi le donne desiderano più discrezione. Mentre un tempo mostravano il volto del loro amato ovunque su internet, ora lasciano trapelare la sua presenza. Non proclamano più a gran voce "Sono in una relazione", anzi, tengono per sé questa realtà romantica. I rari scorci della loro storia d'amore si limitano a dita, silhouette o una sfocatura artistica. Non è solo per proteggere la propria privacy che eclissano i loro partner, ma anche per preservare la propria immagine. Perché a quanto pare, nel 2026, essere in coppia non è più un'etichetta di moda, ma un segno di essere fuori moda.

Le donne, consapevoli della propria indipendenza, non vogliono più definirsi attraverso il partner, ma non vogliono nemmeno acquisire una reputazione alla Bridget Jones. In altre parole, godono dei benefici sociali dell'essere in coppia senza cadere nella trappola di un attaccamento eccessivo alla propria dolce metà. Si stanno allontanando dall'immagine stereotipata della donna ossessionata dalla propria dolce metà. La giornalista Chante Joseph, che scrive per Vogue UK , ha esaminato quella che equivale a una versione 2.0 di un boicottaggio romantico.

Più che una tendenza, uno stato d'animo

In pochi anni, le donne sono passate dall'appassionata Giulietta alla ribelle Elizabeth Bennet. Lungi dal rendere tangibile la loro dipendenza emotiva e dal lasciarne traccia sui loro profili online, rimangono caute con le loro informazioni romantiche. La giornalista, che ha portato alla luce questo cambiamento di mentalità e questa autocensura tra le coppie nell'era digitale, ha chiesto ai suoi 65.000 follower di raccontarlo.

E se le donne vengono frenate con emoji a forma di cuore e foto tenerissime, non è solo per apparire indipendenti o moderne. È anche perché temono che il destino le punisca per questa effusione di affetto. "Alcune temevano il 'malocchio', convinte che mostrare la propria felicità avrebbe provocato una gelosia così intensa da distruggere la loro relazione", spiega la giornalista. Altre prevedevano anche la rottura e il doloroso compito di ripulire la rete.

Tutte queste scuse nascondono un argomento comune ma inespresso: stare con un uomo non è più un dono, ma un peso. Avere un fidanzato è più vergognoso che uscire con la maglietta al contrario o il dentifricio in bocca. E questo non è femminismo radicale, è semplicemente il riflesso di una stanchezza più profonda.

Essere single è più popolare che stare in coppia.

Al liceo, avere un fidanzato era quasi una benedizione, una conquista sociale. La ragazza normale della scuola diventava improvvisamente il centro dell'attenzione nei corridoi, la figura cool che tutti adoravano da dietro il suo armadietto. Come se questo fidanzato occasionale fosse fonte di successo, come se una ragazza avesse bisogno di un uomo per sentirsi completa, persino viva.

È chiaro che l'"effetto fidanzato" non funziona più. Inoltre, le norme si stanno invertendo, a vantaggio delle donne single. Queste donne, un tempo viste invecchiare da sole circondate dalle loro orde di gatti, ora sono più invidiate di quelle rimaste con i loro partner. Forse perché incarnano libertà, indipendenza e rispetto di sé, qualità a volte perse nella frenesia della vita di coppia. Negli Stati Uniti, vivere in coppia non è più la norma per un numero crescente di 25-34enni, che scelgono di rimanere single: il loro numero è raddoppiato in mezzo secolo.

Le foto dolci e sdolcinate di coppia non fanno più battere i cuori online; provocano nausea. Questa reticenza sentimentale è quasi sintomatica. Come se un fidanzato fosse un peccato (non così) carino. La coppia stessa è un killer di passioni.