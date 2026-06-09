Il "deprogrammazione degli uccelli" mira ad aiutare le donne a liberarsi da relazioni a senso unico.

Amare la vita
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Taryn Elliott / Pexels

Su TikTok sta spopolando una nuova tendenza. Chiamata "bird deprogramming", incoraggia le donne a identificare e decostruire determinati schemi relazionali che le intrappolano in rapporti squilibrati. Unendo umorismo, introspezione e responsabilizzazione, questo movimento virale è tanto accattivante quanto stimolante.

Un decondizionamento emotivo in stile TikTok

Dietro questo nome intrigante – "deprogrammazione dell'uccello" – si cela un'idea semplice: imparare a riconoscere i comportamenti che portano alcune donne a dare troppa importanza a partner che non sono emotivamente coinvolti. Il concetto si basa su una consapevolezza: perché continuare a inseguire qualcuno che non si impegna allo stesso modo?

Sui social media, molte donne raccontano con autoironia le loro vecchie abitudini: inviare messaggi agli ex che non rispondono mai, accettare ripetute scuse dopo essere state ignorate, o persino riorganizzare completamente la propria vita per qualcuno che è raramente disponibile. L'obiettivo non è quello di instillare sensi di colpa, ma di celebrare i progressi compiuti e i limiti finalmente stabiliti.

Video che parlano a un'intera generazione

Il fenomeno ha preso piede grazie a contenuti semplici e facilmente comprensibili. Ad esempio, un video virale mostrava una giovane donna che realizzava gru di origami ogni volta che era tentata di contattare il suo ex partner. Un modo creativo per distrarsi e resistere a un impulso comune a molti.

Da allora, i creatori di contenuti hanno prodotto numerose serie dedicate al "lasciarsi andare in amore". Musica malinconica, brevi coreografie e aneddoti personali fungono da base per una riflessione più profonda sulle relazioni emotive e sull'autostima.

@queencz la deprogrammazione dell'uccello regolarmente programmata #bozze #cz #fypシ#megantheestallion ♬ suono originale - .ejo

Questa tendenza fa parte di un movimento più ampio.

Il "deprogrammazione Bird" non è nato dal nulla. Fa parte di una serie di tendenze che incoraggiano le donne a concentrarsi nuovamente sui propri desideri, progetti e benessere. L'idea è di smettere di basare i propri impegni, l'umore o la fiducia in se stesse sull'attenzione ricevuta dal partner.

Il messaggio di fondo è chiaro: il tuo valore non dipende dall'opinione di qualcun altro. Questo approccio, spesso presentato con umorismo, contribuisce a una riflessione più ampia sull'autonomia emotiva e su come le relazioni sentimentali a volte influenzino il comportamento.

Un concetto non universalmente accettato.

Nonostante il suo successo, il movimento ha anche suscitato critiche. Alcuni ritengono che il vocabolario utilizzato possa essere problematico. Secondo loro, chiamare una donna "uccello" rischia di rafforzare i pregiudizi tra donne anziché mettere in discussione i comportamenti che alimentano queste dinamiche relazionali.

Il dibattito contrappone dunque due visioni: da un lato, coloro che vedono in questa autoironia uno strumento di liberazione; dall'altro, coloro che temono che essa possa trasformarsi in derisione nei confronti di persone ancora in difficoltà.

Il motivo per cui il "deprogrammare gli uccelli" ha una risonanza così forte è che dà un nome a esperienze ampiamente condivise. Molte riconoscono situazioni che hanno già vissuto in questi racconti: aspettare un messaggio, minimizzare la mancanza di rispetto o sperare in un cambiamento che non arriva mai. Al di là della moda, questa tendenza mette in luce un'idea cruciale: gli schemi emotivi non sono immutabili. Possono essere osservati, compresi e trasformati. E per molte donne, il semplice fatto di parlarne apertamente è già di per sé una vittoria.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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