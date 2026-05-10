Dopo il divorzio, questa pensionata di 64 anni ha lasciato tutto per trasferirsi in una "tiny house" nei Paesi Bassi.

Ci sono storie che ispirano semplicemente perché raccontano di un nuovo inizio. La storia di Margot Hollander è senza dubbio una di queste. A 64 anni, dopo un divorzio che le ha sconvolto la vita, questa ex insegnante di danza e project manager olandese ha fatto una scelta coraggiosa: lasciare tutto e trasferirsi in una piccola casa nel cuore di Eindhoven, nei Paesi Bassi. La sua storia, pubblicata su Business Insider, è toccante per la sua sincerità e il suo calore.

Un nuovo inizio dopo il divorzio

Quando la sua relazione finì, Margot Hollander si trovò di fronte a un dilemma: trovare un posto dove vivere. Il mercato degli affitti era saturo e ottenere un mutuo da pensionata sembrava praticamente impossibile. Quasi per caso, alla fine del 2023, si imbatté in un annuncio per il progetto Minitopia, un villaggio di mini-case a Eindhoven di cui aveva già sentito parlare dalla stampa. "Ho preso appuntamento per visitarlo e ho fatto subito un'offerta", racconta. Poche settimane dopo, nel gennaio 2024, si trasferì. Per diventare proprietaria di casa, pagò circa 143.000 dollari in contanti (circa 130.000 euro), il massimo che poteva permettersi. "Sono così contenta di aver comprato casa in questo momento della mia vita", afferma.

Ricominciare tutto da capo, letteralmente.

Il trasloco da una casa tradizionale a uno spazio molto più piccolo ha comportato un grande lavoro di decluttering. Vestiti, scarpe, oggetti accumulati negli anni... era necessario liberarsene. "Credo che liberarsi del superfluo faccia bene alla mente e sono felice di vivere con meno", spiega.

In modo ancora più simbolico, ha scelto di non portare nulla con sé dalla sua vecchia vita. Nemmeno un mobile, nemmeno una decorazione. Tutto doveva essere nuovo, come una pagina bianca da riempire. Oggi, la sua piccola casa è adornata con opere d'arte che riflettono la sua personalità, piccole persiane e mobili scelti con cura. Un rifugio interamente a sua immagine, che condivide con il suo cagnolino.

Una comunità che cambia tutto

Ciò che rende l'esperienza ancora più preziosa è l'atmosfera del villaggio. Con circa un centinaio di abitanti, Minitopia Eindhoven è il più grande dei villaggi omonimi nei Paesi Bassi. Vi si trovano giovani, coppie, famiglie, single e anche qualche pensionato come lei. "Non c'è bisogno di organizzare un aperitivo; basta incontrare i vicini per caso mentre si porta a spasso il cane", dice Margot Hollander con affetto. Questa spontaneità della vita quotidiana, queste piccole conversazioni, le regalano un senso di libertà e calore umano che non avrebbe mai immaginato di trovare. Sottolinea inoltre la diversità del luogo: "Non vorrei che diventasse solo un villaggio per pensionati. È proprio questo mix che lo rende una vera comunità".

Uno stile di vita più sicuro dal punto di vista finanziario

Ora in pensione, Margot Hollander ci ricorda che bisogna vivere secondo le proprie possibilità per continuare a coltivare le proprie passioni. E dal punto di vista finanziario, la sua mini-casa si è rivelata una vera manna dal cielo. Grazie ai pannelli solari, non paga praticamente nulla per l'elettricità e l'affitto mensile del terreno è di poche centinaia di euro. "Più si spende per la casa, meno tempo si può dedicare a ciò che si ama", riassume. E ciò che ama è fare sport.

Attraverso la sua storia, Margot Hollander ci ricorda che non è mai troppo tardi per reinventare la propria vita. Con la sua tiny house, ha trovato molto più di un semplice tetto sopra la testa: uno spazio tutto suo, una comunità solidale e, soprattutto, una ritrovata libertà. "Spero che questa sia la mia ultima casa", confida con un sorriso nella voce. Una bellissima lezione di vita che risuona come una promessa per tutti coloro che esitano ad osare ricominciare da capo.