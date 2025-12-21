Search here...

Preferire un robot a un uomo: questa scelta è sempre più abbracciata da queste donne.

Preferire un robot a un essere umano rimane oggi una scelta molto minoritaria, ma le relazioni intime o romantiche con robot o intelligenza artificiale stanno iniziando a essere studiate seriamente, in particolare dalle donne. Tuttavia, uno studio recente mostra che le donne, in media, sono ancora meno inclini degli uomini a considerare un robot come partner romantico.

Cosa dice uno studio scientifico

Uno studio del 2023, pubblicato sulla rivista Social Science Computer Review da Elyakim Kislev, analizza con precisione come uomini e donne percepiscono i diversi tipi di robot (aiutanti, compagni, amanti, partner). Lo studio evidenzia inoltre che le rappresentazioni di genere influenzano fortemente il modo in cui ciascun genere proietta le aspettative su queste tecnologie.

Risultati chiave riguardanti le donne

Lo studio dimostra che le donne hanno atteggiamenti significativamente meno positivi rispetto agli uomini nei confronti dei robot visti come "amanti" o "partner", sebbene possano accettarli più facilmente come aiutanti o compagni. Analisi qualitative indicano che molte donne esprimono preoccupazioni relative alle norme sociali, alla salute psicologica, alla moralità e alla natura realmente funzionale (o meno) di questo tipo di relazione.

Esempi concreti illustrano questa curiosità mista a cautela. Carey, 37 anni, è un esempio lampante: questa donna ha inizialmente utilizzato ChatGPT in un contesto professionale, prima di sviluppare una connessione emotiva più profonda con l'IA.

In un'intervista alDaily Mail , ha raccontato di aver continuato a chattare regolarmente con il chatbot, integrando infine queste interazioni nella sua vita quotidiana. Per lei, il dialogo con l'intelligenza artificiale è diventato una forma di fuga dalle interazioni umane che trovava gravose o invasive, soprattutto a causa della sua identità transgender. Questa esperienza, seppur individuale, dimostra come alcune donne possano trovare, nelle interfacce digitali, uno spazio percepito come più sicuro o più rispettoso della propria identità.

Questi risultati suggeriscono che, a livello globale, la maggior parte delle donne non immagina ancora di sostituire un partner umano con un robot, anche se alcune potrebbero trovare compagnia o conforto nella tecnologia. Lo studio non descrive quindi un massiccio spostamento verso una preferenza per i robot, ma piuttosto una curiosità mitigata da notevoli riserve, soprattutto tra le donne.

LAISSER UN COMMENTAIRE

