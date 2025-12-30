Search here...

"Tinselling", questo nuovo termine che evidenzia una dinamica tossica tra due persone

Amare la vita
Fabienne Ba.
J carter/Pexels

Le feste hanno una capacità unica: risvegliano sia sentimenti teneri che tensioni represse. Riunioni di famiglia, amici a tavola, tradizioni da onorare... tutto sembra incoraggiare le coppie a proiettare un'immagine unita, unita e radiosa. Anche a costo di mascherare la realtà. È proprio questo il meccanismo descritto dal termine "tinselling", un concetto che getta luce su una dinamica relazionale tanto diffusa quanto raramente messa in discussione.

Tinselling: quando la coppia diventa una vetrina

Il termine è stato reso popolare da Tina Wilson , esperta di relazioni e fondatrice dell'app Wingman. Il principio? Creare l'illusione che tutto vada bene nella relazione, soprattutto in pubblico, mentre dietro le quinte si celano vulnerabilità ben più reali. Come un albero di Natale splendidamente decorato ma già un po' secco all'interno, il "ghirlandamento" consiste nell'abbellire l'esterno per evitare di confrontarsi con il tumulto interiore.

In termini pratici, potresti riconoscerti se minimizzi i disaccordi di fronte ai tuoi cari, eviti accuratamente certi argomenti "delicati" o impersoni la coppia perfetta per mantenere un'immagine rassicurante. Questa non è manipolazione, né mancanza di amore; è spesso una strategia di protezione emotiva, a volte inconscia.

Perché così tante coppie cadono in questo schema?

La pressione sociale pesa molto. Il periodo delle feste è carico di aspettative inespresse: felicità, unione e calore umano. In questo contesto idealizzato, ammettere che la propria relazione sta attraversando un periodo difficile può sembrare inappropriato, persino vergognoso. Di conseguenza, molti preferiscono mettere da parte le proprie emozioni "finché non si saranno calmate".

Secondo diversi sondaggi, una percentuale significativa di coppie ammette di abbellire la propria storia durante le riunioni di famiglia, per paura di deludere, preoccuparsi o ricevere commenti negativi. Tuttavia, questo camuffamento emotivo ha un costo: evitando costantemente l'argomento, si rimandano conversazioni necessarie e si lascia che le frustrazioni si inaspriscano.

Gli effetti insidiosi di una "facciata di armonia"

Fingere che tutto vada bene non risolve nulla. Al contrario, può aumentare il divario tra ciò che mostri e ciò che senti. Questa dissonanza crea stress, esaurimento emotivo e talvolta un senso di isolamento, anche all'interno di una relazione.

A lungo termine, il marketing può erodere la fiducia e alimentare la distanza emotiva. I problemi inespressi si accumulano, la tensione fisica aumenta e le emozioni vengono represse. Tuttavia, una relazione sana non è una relazione senza conflitti; è una relazione che sa gestire i conflitti insieme, con rispetto e ascolto attivo. Le tue emozioni, i tuoi bisogni e i tuoi limiti sono legittimi. Meritano spazio, non di essere nascosti sotto il tappeto.

Come uscire dal problema delle decorazioni natalizie senza far saltare tutto in aria

Il primo passo è essere gentili con se stessi e con la propria relazione. Riconoscere che non tutto è perfetto non diminuisce il proprio valore o quello della propria relazione. Anzi, è spesso un segno di maturità emotiva.

Gli esperti consigliano di scegliere un momento di tranquillità, spesso dopo le feste, per aprire un dialogo. Non per accusare, ma per condividere: cosa ti appesantisce, cosa ti manca, cosa potrebbe cambiare. Esprimere sinceramente i propri sentimenti rafforza l'intimità emotiva e permette di riconnettersi, corpo e cuore, in uno spazio più autentico.

In definitiva, non si tratta di rinunciare alla gioia o all'unione, ma di accettare che una coppia viva è una coppia reale, imperfetta e in continua evoluzione. Ed è proprio questa autenticità che rende una relazione profondamente bella, forte e arricchente.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
Article précédent
I figli di genitori divorziati sono davvero più inclini al divorzio? I numeri parlano da soli.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

I figli di genitori divorziati sono davvero più inclini al divorzio? I numeri parlano da soli.

Se vi siete appena sposati, potreste temere che il vostro matrimonio finisca male come quello dei vostri genitori....

Questo "bel" regalo può dire molto sulla tua relazione

Un pacchetto splendidamente incartato, un sorriso quando viene consegnato e quel brivido di attesa per scoprire cosa c'è...

Secondo uno studio inquietante, sono queste le professioni in cui l'infedeltà è dilagante.

Alcune professioni sembrano creare ambienti favorevoli all'infedeltà sentimentale, ma è importante ricordare che il lavoro in sé non...

"Mi ha tradita, l'ho punito a modo mio": la sua vendetta sconvolge gli internauti

Marianne ha scoperto l'infedeltà del marito con una collega e ha scelto di vendicarsi prima di divorziare. La...

Preferire un robot a un uomo: questa scelta è sempre più abbracciata da queste donne.

Preferire un robot a un essere umano rimane oggi una scelta molto minoritaria, ma le relazioni intime o...

A 32 anni, questa donna giapponese sposa un'intelligenza artificiale

Yurina Noguchi, 32 anni, ha celebrato un matrimonio insolito a Okayama, in Giappone. Il suo compagno non era...

© 2025 The Body Optimist