I figli di genitori divorziati sono davvero più inclini al divorzio? I numeri parlano da soli.

Se vi siete appena sposati, potreste temere che il vostro matrimonio finisca male come quello dei vostri genitori. Temete di imitare i loro errori e di rompere il patto d'amore che avete appena stretto. Questo scenario non è impossibile. Tuttavia, gli psicologi offrono rassicurazioni: la caotica vita amorosa dei vostri genitori non ha poi così tanta influenza sulla vostra.

Una teoria piuttosto che una realtà

Nei primi anni di vita, quasi invidiamo i figli di genitori divorziati e ne ricordiamo solo i vantaggi: ricevono il doppio dei regali a Natale, festeggiano il compleanno due volte, insomma, vivono tutto due volte. Tuttavia, chi è più direttamente coinvolto non può dire lo stesso. Un divorzio , anche quando è amichevole e concordato, lascia sempre il segno in chi lo vive. I bambini soffrono e sopportano la situazione senza poter esprimere le proprie opinioni. Soprattutto, una volta raggiunta l'età adulta, cercano di non ripetere ciò che hanno vissuto e di condurre una vita sentimentale felice.

Si sottopongono a terapia per andare a fondo della loro storia d'amore e scoprire se sono predisposti al divorzio. Se sei uno di quei figli che cambia casa ogni due settimane e inconsapevolmente ha svolto il ruolo di mediatore coniugale, hai sicuramente paura che il tuo matrimonio fallisca. Per molto tempo, gli psicologi hanno creduto che le relazioni passate dei genitori potessero influenzare le relazioni attuali dei figli. Tuttavia, questa è più una teoria popolare che una verità assoluta.

Per decenni, tutti hanno creduto al detto secondo cui "figli di genitori divorziati, matrimoni falliti". Tuttavia, questo si rivela in gran parte falso. Certo, questi bambini potrebbero non aver avuto i migliori modelli di riferimento o le basi più solide, ma non sono tutti destinati a un disastro emotivo. "Un divorzio fa parte della vita; è una rottura nell'attaccamento, è difficile, sconvolge la rassicurante routine quotidiana del bambino, ma se la relazione tra i genitori continua in modo positivo, allora non è traumatico per il bambino", spiega la psichiatra e psicoanalista Marie-France Hirigoyen alla radio France Inter .

Cosa dicono realmente i numeri

I figli di genitori divorziati subiscono la stessa sorte dei loro genitori e devono forse rinunciare alla promessa di vita eterna? Le statistiche suggeriscono il contrario. Secondo un'analisi basata sui dati del General Social Survey, un istituto di sondaggi americano, la trasmissione intergenerazionale del divorzio si è dimezzata tra il 1972 e il 1996. Si tratta di un dato sorprendente, dato l'aumento dei divorzi a partire dagli anni '70.

Naturalmente, questi dati devono essere ponderati, poiché il matrimonio non è più automatico e non è più una considerazione primaria nei progetti di coppia. Mentre per le generazioni più anziane il matrimonio era quasi un rito di passaggio, i giovani preferiscono la convivenza o l'alternativa dell'unione civile (PACS).

I figli di genitori divorziati non corrono rischi maggiori, ma possono sabotare la loro storia d'amore senza rendersene conto. "Sviluppano un'ipervigilanza verso i problemi che potrebbero portare a questa situazione. Temono che non duri. Quotidianamente, questo può essere debilitante", spiega Gérard Poussin, psicologo clinico intervistato da 20 Minutes .

Il divorzio è sempre più accettato.

Il divorzio non è più visto come inevitabile; è quasi un luogo comune. Mentre per i nostri antenati il divorzio non era nemmeno un'opzione, per i giovani ora è solo un'altra scusa per fare festa. Con l'avvento delle " feste di divorzio ", queste celebrazioni post-rottura con torte a strati con la scritta "grazie, avanti" e sciarpe con la scritta "appena divorziato" , il divorzio è diventato nient'altro che una semplice formalità.

In breve, i figli di genitori divorziati non si preoccupano più del loro futuro sentimentale e vedono il divorzio come una soluzione piuttosto che come una sconfitta. Il che è in realtà piuttosto positivo. Meno ci si pensa, meno è probabile che accada (chi ha una mentalità puramente razionale dovrebbe stare attento).