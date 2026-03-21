Nel 2026, queste donne scelgono la vita da single e rivendicano una vita "più felice".

Entro il 2026, sempre più donne sceglieranno di essere single, vivendo questa esperienza come fonte di appagamento. Lungi dagli stereotipi, questa tendenza relazionale sta ridefinendo le norme e celebrando percorsi di vita diversi, liberi e pienamente affermativi.

Una tendenza che si sta manifestando sempre più chiaramente in tutto il mondo.

Il fenomeno non è limitato a una sola regione: si osserva in molti paesi. Negli Stati Uniti, uno studio del Kinsey Institute mostra che il 16,5% delle donne adulte sceglie di rimanere single, rispetto al 9% degli uomini. In Europa, la percentuale di donne di età compresa tra i 25 e i 34 anni che vivono senza un partner ha raggiunto il 41%, il doppio rispetto a cinquant'anni fa.

In Giappone, il movimento 4B sta guadagnando terreno tra le giovani donne, alcune delle quali scelgono di allontanarsi dalle relazioni sentimentali tradizionali. Di conseguenza, quasi il 20% delle donne di età compresa tra i 20 e i 30 anni ora dà priorità a una forma di indipendenza relazionale. Questi dati rivelano un profondo cambiamento: essere single non è più vista come l'opzione predefinita, ma come una delle tante possibilità.

Essere single, una scelta che fa rima con soddisfazione

Contrariamente a quanto si crede comunemente, le donne single non sono necessariamente alla ricerca di qualcosa che manca loro. Diversi studi dimostrano addirittura che, in media, riportano un livello di soddisfazione leggermente superiore rispetto agli uomini nella stessa situazione.

Un sondaggio condotto su 2.000 persone single rivela che il 21,8% delle donne sceglie volontariamente l'astinenza dalle relazioni, rispetto al 15,1% degli uomini. Il loro livello di soddisfazione si attesta in media a 2,8 su 5, contro i 2,6 degli uomini.

Perché questa differenza? La ricerca suggerisce che le donne single investono di più negli aspetti essenziali del loro benessere: carriera, amicizie, passioni e progetti personali. Questa diversità di impegni contribuisce a rafforzare il loro equilibrio generale.

Riprendere il controllo della propria vita

Diversi fattori sono alla base di questa scelta. L'indipendenza finanziaria gioca un ruolo chiave: circa il 70% delle laureate la considera una priorità. Essere in grado di mantenersi offre una nuova libertà nel modo in cui si costruisce la propria vita.

Alcuni menzionano anche la stanchezza per quelle che percepiscono come dinamiche relazionali tossiche o esperienze deludenti sulle app di incontri. Altri parlano del desiderio di concentrarsi nuovamente su se stessi, sul proprio corpo, sui propri desideri e sui propri progetti.

Sulla scia di movimenti come #MeToo, molte donne chiedono una maggiore comprensione dei propri limiti e bisogni. La vita da single diventa quindi uno spazio di tregua, ma anche di ricostruzione e affermazione di sé.

Una diversa visione della realizzazione personale

Viaggiare da sole, acquisire nuove competenze, coltivare amicizie solide o semplicemente godersi la vita di tutti i giorni: per il 92% delle donne single, la crescita personale sta diventando una priorità. Alcune generazioni, come le donne della Generazione X, sembrano trarre particolare soddisfazione da questo stile di vita. Spesso descrivono un senso di stabilità interiore, alimentato dall'esperienza e da una maggiore conoscenza di sé.

Ciò non significa che tutto sia sempre facile. Circa il 20% degli intervistati afferma di provare talvolta un lieve disagio emotivo. Tuttavia, questo non mette in discussione la loro scelta complessiva, che percepiscono come positiva e in linea con le proprie esigenze.

Un modello tra tanti, senza pressioni

Questo movimento non intende contrapporre la condizione di single a quella di persona impegnata in una relazione, bensì ampliare le possibilità. Essere in una relazione può essere fonte di gioia ed equilibrio, così come esserlo da single. Il punto essenziale risiede altrove: nella capacità di scegliere ciò che più si addice a sé, al proprio ritmo, senza pressioni esterne. Il proprio valore non dipende né dallo stato sentimentale né da un unico modello di successo.

Nel 2026, queste donne ci ricordano con forza che la realizzazione personale può assumere molte forme. E che vivere da sole, in un corpo che viene rispettato e in una vita che rispecchia chi si è, può essere un'avventura profondamente ricca, libera e gioiosa.