"Single per scelta": perché sempre più donne rifiutano le relazioni

Essere single non è più necessariamente visto come qualcosa da aspettare o come una condizione di limbo. Per molte donne, essere single sta diventando una scelta consapevole, assertiva e talvolta persino appagante. Questa evoluzione riflette sia le trasformazioni sociali sia i nuovi modi di concepire la libertà.

Uno stile di vita sempre più visibile

I dati mostrano una tendenza duratura. Secondo le proiezioni della società Morgan Stanley , quasi il 45% delle donne americane di età compresa tra i 25 e i 44 anni potrebbe essere single entro il 2030, un livello storicamente elevato.

Anche in Francia il fenomeno è evidente. Diversi studi indicano che una percentuale significativa di giovani adulti si dichiara single per scelta. In altre parole, essere single non è più visto semplicemente come una fase transitoria prima della "vita vera": può essere una vita a sé stante.

Stanco delle app di incontri

Tra le ragioni più frequentemente citate, la stanchezza da app di incontri emerge con regolarità. Scorrere i profili, intavolare numerose conversazioni, gestire i silenzi improvvisi, ricominciare tutto da capo... questo processo può alla lunga diventare estenuante.

Alcune donne preferiscono abbandonare questo sistema piuttosto che conformarsi ad esso. Non perché siano chiuse all'amore, ma perché non desiderano più dedicare le proprie energie a modelli relazionali che trovano estenuanti. Il messaggio è chiaro: se la ricerca dell'amore si trasforma in un secondo lavoro, molte scelgono di smettere.

Quando la coppia impiega tempo ed energie

Un altro fattore importante è la distribuzione ineguale delle responsabilità in molte coppie eterosessuali. Gli studi sul carico mentale dimostrano che le donne spesso continuano a farsi carico di gran parte dell'organizzazione quotidiana: appuntamenti, spesa, logistica familiare e costante stato di attesa.

A tutto ciò si aggiunge un peso emotivo, sottile ma molto reale: ascoltare, confortare, sostenere, gestire le tensioni. Per alcuni, rimanere single permette di recuperare tempo, spazio mentale ed energie preziose. Non si tratta di rifiutare le relazioni, ma di rifiutare gli squilibri.

L'indipendenza finanziaria cambia le regole

Per lungo tempo, essere in una coppia ha rappresentato anche una forma di sicurezza economica. Oggi, molte donne hanno un reddito, una carriera e progetti indipendenti. Questa indipendenza cambia profondamente il panorama. Essere in una coppia non è più una necessità materiale, ma una scelta emotiva. La relazione di coppia diventa un'opzione aggiuntiva, non un obbligo sociale.

Quando si riesce a costruire una vita stabile, confortevole e stimolante in autonomia, i criteri per l'amore si evolvono naturalmente: non si cerca più "qualcuno a tutti i costi", ma una relazione che sia davvero arricchente.

Il celibato scelto ora ha un nome

Stanno emergendo nuovi termini per descrivere questa realtà: "delibat", contrazione di "deliberato" e "celibato", o persino "celibato sovrano". L'idea è semplice: alcune persone non sono single "per mancanza di alternative", ma perché questo stile di vita si addice a loro.

Ricercatrici come la psicologa Bella DePaulo hanno contribuito a diffondere il concetto di "singlismo", che si riferisce ai pregiudizi nei confronti delle persone single: considerate incomplete, in attesa o necessariamente infelici. Tuttavia, sempre più donne affermano il contrario: si sentono complete, realizzate e libere.

Essere single non significa essere soli

Scegliere di non impegnarsi in una relazione non significa scegliere l'isolamento. Molte donne investono profondamente nelle amicizie, nei legami familiari, nelle passioni o nei progetti personali. Essere in coppia non è più l'unico centro di gravità emotiva. Esistono altre forme di attaccamento, altrettanto ricche e appaganti. Questa prospettiva più ampia sulle relazioni permette di costruire una vita piena, calorosa e ricca di connessioni, senza necessariamente dover essere in una relazione di coppia.

In definitiva, non si tratta di contrapporre le relazioni all'essere single. Alcune donne prosperano nelle relazioni, altre da sole, e altre ancora alternano relazioni a seconda della fase della vita. Il punto essenziale è altrove: poter scegliere liberamente ciò che fa per sé, senza pressioni o aspettative. Perché oggi il successo nella vita non si riduce più semplicemente all'"essere in una relazione". E per molte donne, il vero amore a volte inizia con se stesse.