Questo modo di fare a tavola si manifesta spesso durante gli appuntamenti romantici.

Al primo appuntamento, vogliamo fare una buona impressione. Quindi ordiniamo piatti pratici che non richiedano troppa fatica e non ci rovinino il sorriso. Le donne, tuttavia, hanno affinato una tecnica per mantenere una certa "eleganza" durante questo tête-à-tête, e questo la dice lunga sulla pressione che sentono riguardo al proprio aspetto.

Coprirsi la bocca con la mano è una forma di cortesia.

È un movimento quasi istintivo. Non appena portiamo il cibo alla bocca, che si tratti di un hamburger XXL o di una piccola porzione di risotto, portiamo rapidamente la mano alle labbra come se fosse uno schermo. E non è solo una posa che assumiamo davanti alla fotocamera del telefono in preparazione di un futuro post su Instagram.

È una questione di buona abitudine, persino una regola fondamentale di etichetta. Mentre agli uomini non importa mangiare come orchi famelici e avere tracce del loro banchetto nella barba, le donne sono più attente al loro aspetto. Si attengono agli insegnamenti ricevuti durante l'infanzia, come se i genitori fossero pronti a rimproverarle o a sgridarle.

Sacrificano la loro voglia di tacos per evitare di fare una scenata davanti al loro Romeo e per mantenere un aspetto presentabile. Peggio ancora, evitano accuratamente i cibi che sporcano, quelli che si mangiano con le mani e che schizzano salsa fino al naso. Alla fine del pasto, corrono in bagno per controllarsi i denti e rimuovere eventuali pezzetti di insalata che potrebbero rovinare il loro sorriso.

Ma soprattutto, dall'antipasto al dessert, tengono le mani saldamente sulla bocca, usandole come uno scudo. È praticamente un trucco collettivo, un segno distintivo tipicamente femminile. Che sia per proteggere la propria immagine o per un senso di decoro, le donne sembrano soggette a un codice di condotta invisibile. E questo gesto, per quanto cortese e raffinato, è un'ingiunzione mascherata.

Un esempio di imbarazzo tipicamente femminile

Coprirsi la bocca è inizialmente un segno di rispetto. Lo facciamo anche quando sbadigliamo. Non vogliamo disturbare la persona di fronte a noi con le guance gonfie e i movimenti della masticazione. Eppure, il nostro interlocutore non sempre ricambia. È un po' come una rivisitazione del banchetto formale ne La Bella e la Bestia. Noi ci sforziamo di mantenere le apparenze, tenendo i gomiti sul tavolo e coprendoci la bocca, mentre il nostro partner per la serata (o per la vita) non si limita a mangiare, ma divora, senza prudenza né moderazione.

Gli uomini si prendono delle libertà laddove le donne si autocensurano. Tenere una mano sulla bocca durante un pasto è un modo silenzioso per dire "mi scuso", come se masticare il cibo fosse maleducato o insolente. A volte, le donne ripetono questo gesto per nascondere un sorriso che considerano poco lusinghiero. Al contrario, gli uomini sono più disinibiti. L'unica domanda che li preoccupa a tavola è se prendere il gelato o un tortino al cioccolato.

Questo gesto della mano, diventato oggetto di scherno su TikTok , dimostra quanto gli stereotipi di genere influenzino le nostre abitudini. Al punto da farci credere che mangiare con gusto sia del tutto inappropriato, mentre per gli uomini non è nemmeno un problema. "Naturalmente, anche alle donne viene detto di essere magre, di non occupare spazio. Di conseguenza, potremmo non voler essere viste mentre mangiamo, e soprattutto non mentre mangiamo con piacere", spiega la dottoressa Laurie Mintz, professoressa di psicologia all'Università della Florida, a Refinery39 .

Sotto l'apparenza di dolcezza, dettami profondamente radicati

Se le donne si portano le mani alla bocca mentre mangiano, non è solo per preservare il loro fascino e concludere l'affare. Questo gesto indica un generale disagio nei confronti del cibo, una maggiore consapevolezza del momento del pasto.

Dietro questa postura delicata si cela spesso una paura profondamente interiorizzata: la paura di essere giudicata. Giudicata per il suo appetito, per come mangia, per la quantità di cibo che consuma. Come se gustarsi un pasto con entusiasmo potesse incrinare l'immagine di femminilità controllata che la società ancora si aspetta dalle donne.

Fin dall'infanzia, molte donne si sentono ripetere sempre le stesse piccole frasi: "Mangia con cura", "Fai attenzione", "Non ingoiare il cibo troppo in fretta". Queste frasi apparentemente innocue finiscono per creare una forma di costante autocontrollo. Di conseguenza, anche in occasioni sociali, come un appuntamento, alcune donne continuano a controllare ogni loro mossa.

Forse la prossima rivoluzione nei primi appuntamenti sarà piuttosto semplice: appoggiare la mano sul tavolo invece che davanti alla bocca, dare un morso al proprio hamburger senza scusarsi… e ricordare che mangiare con gusto non ha mai rovinato una relazione. Al contrario, può persino essere l'inizio di un momento autentico, lontano dalle piccole coreografie dettate dalle aspettative sociali. Del resto, il cibo è un ottimo modo per creare un legame nelle storie d'amore.