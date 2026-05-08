Perché alcune persone trovano difficile il contatto fisico in una relazione?

Non tutti reagiscono positivamente a carezze delicate, abbracci calorosi e solletico giocoso. Sebbene questi gesti intimi siano spesso naturali e spontanei all'interno di una coppia, non sempre offrono il conforto desiderato. Alcuni partner sono insensibili al contatto fisico, irrigidendosi laddove altri si eccitano facilmente. E questo non è necessariamente indice di mancanza di romanticismo o di una relazione in crisi. La spiegazione è spesso più complessa.

Il corpo, un rifugio sicuro per i traumi

Mentre i baci sul collo e le tenere carezze notturne fanno venire i brividi ad alcuni, queste manifestazioni d'affetto ripugnano ad altri. Una mano che accarezza affettuosamente le cosce durante la cena, un pollice che sfiora la guancia con una delicatezza inimitabile, braccia spalancate, pronte ad accogliere tutte le fatiche della giornata… questi segni di tenerezza sono quasi parte integrante del linguaggio dell'amore . In genere, ci infondono una sensazione di pura beatitudine e ci riempiono di gioia.

Eppure, alcune persone si sentono a disagio con un contatto così ravvicinato e lo percepiscono come un'intrusione, persino come una silenziosa aggressione. Sono le stesse persone che evitano un bacio sulla guancia, che fingono di avere il raffreddore per mantenere le distanze, che rifiutano gli abbracci e che vanno in panico alla vista di una mano tesa. Persino una persona cara non è autorizzata a oltrepassare certi limiti del corpo, che si contrae e si ritrae al minimo contatto fisico.

Forse anche voi avete zone di contatto fisico ben definite e vi ritraete non appena il vostro partner si avvicina. E, contrariamente alle apparenze, questo non è indice di freddezza interiore o di mancanza di empatia. Il corpo è particolarmente eloquente e racchiude tutta la nostra storia. Conserva ricordi, a volte dolorosi, che vengono riattivati dal semplice tocco. "Ho notato che queste persone che hanno paura del contatto fisico spesso hanno una storia fisica piuttosto complessa con la madre", spiega la psicoanalista Sylvie Consoli alla rivista Psychologies . Fuggire è quindi un modo per proteggersi, per tenere sepolti sotto la pelle questi vecchi fantasmi del passato.

Il contatto è stato collegato a un obbligo

Il corpo conserva tutte le esperienze passate: i baci forzati dell'infanzia per mostrare cortesia ai genitori, gli abbracci percepiti come un ricatto emotivo da parte di un ex tossico, o le carezze egoistiche di un primo fidanzato ignaro del concetto di consenso. "Il corpo ricorda ciò che la mente a volte vorrebbe dimenticare. Il tuo inconscio si esprime quindi attraverso la tua avversione", spiega la sessuologa Julie Nélia . Un semplice e innocuo massaggio alla spalla può quindi scatenare disagio perché inconsciamente pensi: "Aspetterà ancora" o "Mi fa sentire come se gli appartenessi".

Anche se il tuo partner è animato da buone intenzioni e desidera semplicemente riaffermare il suo amore, il tuo cervello prende delle scorciatoie e attiva spontaneamente la modalità di protezione. Il sistema nervoso apprende associazioni e può reagire automaticamente; è un po' come una sirena d'auto ipersensibile che si attiva al minimo tocco. Per te, il contatto fisico è un limite, una "merce di scambio". Questo spiega perché trovi difficile il contatto fisico, soprattutto in situazioni intime.

Quando il carico mentale rende insopportabile ogni contatto

Dopo una giornata stressante, tra complicate pratiche lavorative e gli impegni della vita adulta, anche una mano appoggiata delicatamente su di te sembra "troppo". Hai bisogno di spazio, e non appena il tuo partner invade il tuo territorio e il tuo spazio personale, gli fai capire chiaramente che non è il "momento giusto".

Eviti le sue braccia, allontani le sue mani dal divano e rimani sul bordo del letto per evitare il suo corpo sotto le lenzuola. Insomma, sei già così sovrastimolata quotidianamente che una pacca amichevole sulla spalla o una testa appoggiata sulle tue gambe improvvisamente ti sembrano un'intrusione. "Quando la mente è satura di compiti, responsabilità o preoccupazioni, diventa difficile trovare la disponibilità emotiva per l'altra persona", aggiunge l'esperto di relazioni.

Un segnale di minaccia per la coppia?

Nell'immaginario collettivo, rimandare le coccole, interrompere bruscamente i giochi di seduzione e ignorare i segnali fisici della persona amata non è necessariamente un buon segno. È il sintomo universale di una relazione in crisi, che sta lentamente morendo. Tuttavia, la sessuologa offre una prospettiva più sfumata: il fatto che vi sentiate a disagio con i rituali di corteggiamento del vostro partner non significa che la vostra storia d'amore sia finita. "I vostri sentimenti non sono la prova di un fallimento. Piuttosto, riflettono un'evoluzione interiore che merita di essere riconosciuta."

Forse i vostri linguaggi dell'amore sono diversi. Lui è sicuramente più tattile, mentre tu hai un altro modo di esprimerti, meno tangibile ma altrettanto simbolico. Lui ti dice "Ti amo" con un bacio sulla fronte, con le dita intrecciate durante una passeggiata, con una mano sul fianco, e tu ricambi con espressioni diverse, attraverso parole di affermazione o regali fatti a mano senza un'occasione particolare.

In definitiva, non gradire il contatto fisico non ti rende una persona fredda o inavvicinabile. Significa semplicemente che il tuo corpo ha un proprio linguaggio emotivo. E in una relazione sana, l'amore si esprime anche attraverso questa capacità di imparare il linguaggio emotivo dell'altro, senza essere invadenti.