Secondo uno studio inquietante, sono queste le professioni in cui l'infedeltà è dilagante.

Alcune professioni sembrano creare ambienti favorevoli all'infedeltà sentimentale, ma è importante ricordare che il lavoro in sé non "crea" l'infedeltà. Sono soprattutto le situazioni in cui la vicinanza, lo stress o gli orari insoliti possono favorire interazioni più intime. Un recente studio britannico fa luce su queste tendenze con dati sorprendenti.

Uno studio britannico che sta facendo scalpore

Nel Regno Unito, è stato condotto un sondaggio su 3.800 partecipanti per comprendere le relazioni extraconiugali sul posto di lavoro. Agli intervistati è stato chiesto di raccontare le loro passate relazioni con i colleghi e circa il 20% ha ammesso di aver tradito il proprio partner in questo contesto. Lo studio non mirava a stigmatizzare determinate professioni, ma piuttosto a identificare statisticamente gli ambienti in cui tale infedeltà era più diffusa. Le risposte sono state anonime, il che aumenta la sincerità delle confessioni, pur rimanendo ovviamente auto-riportate e non esaustive.

Settori in cui l'infedeltà è più frequente

I venditori sono in cima alla lista. Viaggi regolari, pranzi di lavoro ed eventi con i clienti creano un ambiente in cui la vicinanza informale e l'interazione sociale sono costanti. Questo moltiplica le opportunità di costruire relazioni che a volte possono estendersi oltre la sfera strettamente professionale, osserva lo studio.

Subito dietro, anche insegnanti e operatori sanitari figurano tra le professioni in cui le incongruenze vengono segnalate più frequentemente. In queste professioni, orari irregolari, lavoro di squadra e l'intensità emotiva delle interazioni favoriscono la fiducia e il cameratismo, che a volte possono evolvere in un'intimità inaspettata, spiega lo studio.

Tra i 10 settori più colpiti figurano anche:

Trasporti e logistica

Ospitalità, ristorazione, eventi

Ingegneria e industria

Immobiliare e costruzioni

Contabilità, banche e finanza

Informatica

Forze armate

Lo studio sottolinea che questi ambienti spesso condividono fattori comuni: orari di lavoro irregolari, forte coesione di squadra e situazioni in cui lo stress o la stanchezza possono avvicinare gli individui.

Professioni in cui le discrepanze sono meno frequenti

Al contrario, alcune professioni sembrano meno esposte. Il settore scientifico e quello farmaceutico sono in cima alla lista delle professioni considerate più "leali". Seguono la consulenza, il management, le forze dell'ordine e la sicurezza.

Le spiegazioni sono varie: orari di lavoro più regolari, rigidi codici etici, una cultura aziendale formalizzata o semplicemente una minore vicinanza informale tra colleghi. In questi contesti, le interazioni rimangono più professionali e le opportunità di intimità emotiva sono più limitate.

Un sondaggio, non un'inevitabilità.

È fondamentale comprendere che queste tendenze non definiscono i "profili tipici" degli individui infedeli. Rivelano contesti rischiosi: viaggi frequenti, lunghe ore di lavoro, turni notturni, consumo di alcol durante gli eventi aziendali o gestione dello stress lontano da casa. In queste situazioni, i colleghi possono diventare importanti fonti di supporto emotivo e alcune relazioni possono estendersi oltre la sfera strettamente professionale, soprattutto se la coppia sta attraversando difficoltà.

Inoltre, gli autori dello studio sottolineano che si tratta di un sondaggio auto-dichiarato. Le risposte potrebbero essere distorte e alcuni settori potrebbero essere sovra o sottorappresentati. Pertanto, non si dovrebbe giudicare la fedeltà di una persona in amore esclusivamente in base alla sua professione.

In definitiva, per una coppia, la chiave non è evitare certe professioni, ma comunicare chiaramente sui limiti e sulla fiducia. Sincerità, ascolto e rispetto reciproco rimangono i veri pilastri per preservare intimità e fedeltà, indipendentemente dal percorso professionale scelto.