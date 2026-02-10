Pasti, famiglia, rituali: com'è davvero il Capodanno cinese?

Il Capodanno cinese, noto anche come Festa di Primavera, è molto più di un semplice cambio di data. È una celebrazione vibrante, calorosa e profondamente simbolica che riunisce miliardi di persone in tutto il mondo (dal 17 febbraio al 3 marzo 2026) attorno ai valori della condivisione, della prosperità e dell'amore familiare.

Una festa nel cuore del calendario lunare

Segnando l'inizio del nuovo anno secondo il calendario lunare, il Capodanno cinese è la festa più importante nelle culture cinese e sinofona. Per 15 giorni, famiglie, amici e comunità celebrano insieme un nuovo inizio, con gioiosa energia e contagioso ottimismo. Ogni gesto, ogni pietanza e ogni rituale ha un significato: si tratta di attrarre fortuna, salute, prosperità e armonia per i mesi a venire. È un momento per riconnettersi con gli altri, ma anche con se stessi, con gentilezza e orgoglio.

La cena della Vigilia di Natale in famiglia: il cuore della festa

La Vigilia di Natale è un momento sacro. Tutta la famiglia si riunisce attorno a un banchetto festoso, spesso chiamato "banchetto del tesoro". Qui, il cibo non è solo delizioso: racconta una storia e trasmette desideri.

I ravioli, a forma di lingotti d'oro, simboleggiano ricchezza e successo.

Il pesce intero evoca abbondanza, perché il suo nome in cinese ricorda la parola "surplus".

I noodles lunghi promettono una lunga durata, a patto che non vengano tagliati.

In alcune regioni settentrionali, gli gnocchi sono un piatto imperdibile, mentre al sud le torte di riso glutinoso sono simbolo di avanzamento sociale e personale.

Ogni regione aggiunge il suo tocco personale: un pollo intero per l'unità familiare nel Guangdong, un gambero per la felicità nel Fujian. Ovunque, l'essenza rimane la stessa: festeggiare insieme, nutrire corpo e cuore e rafforzare i legami con calore e orgoglio.

Rituali per accogliere la buona sorte

I preparativi iniziano diversi giorni prima del nuovo anno. La casa viene accuratamente pulita per allontanare la sfortuna e far spazio a nuove energie. Decorazioni rosse e dorate adornano porte, finestre e strade, poiché questi colori sono associati a fortuna, gioia e prosperità.

A mezzanotte, fuochi d'artificio e petardi risuonano per scacciare il leggendario mostro Nian, simbolo delle paure dell'anno trascorso. Bambini e adulti ricevono buste rosse chiamate hong bao, contenenti denaro fresco in segno di rinnovamento, protezione e augurio. I saluti, chiamati bainian, vengono scambiati di persona, per telefono o tramite videoconferenza, con messaggi di prosperità, salute e felicità.

Una celebrazione che trascende i confini

Le celebrazioni del Capodanno cinese variano da paese a paese e da comunità a comunità. A San Francisco, Parigi e Londra, sfilate di draghi e leoni illuminano le strade di Chinatown. In Malesia, le processioni religiose si uniscono alle danze tradizionali. In Vietnam, dove si celebra il Tết, vengono aggiunte torte di riso avvolte in foglie, a simboleggiare la terra e la gratitudine verso gli antenati.

Questi 15 giorni di festeggiamenti culminano nella Festa delle Lanterne, caratterizzata dall'accensione di lanterne illuminate e dalla degustazione dei tangyuan, ravioli dolci che simboleggiano l'armonia familiare. Anche nelle città moderne, dove si può brindare con vino o birra oltre al tradizionale tè, lo spirito rimane intatto: unità, rispetto, gioia e speranza.

Oggi, il Capodanno cinese trascende i confini culturali. È diventato un momento universale di condivisione, accettazione e celebrazione di sé e degli altri. Che vi troviate nel cuore di una grande metropoli o in un villaggio, questa festa ci ricorda una verità essenziale: coltivare relazioni, onorare la storia e abbracciare il futuro con fiducia è un atto profondamente potente e profondamente umano.