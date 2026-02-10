A 22 anni, questa atleta impressiona sulle piste da sci e affascina il pubblico

Search here...

Léa Michel
A soli 22 anni, Eileen Gu si è affermata come un fenomeno dello sci freestyle, tre volte medaglia olimpica per la Cina e l'atleta invernale più pagata al mondo. Nata negli Stati Uniti, studentessa a Stanford e modella per marchi di lusso, questa atleta poliedrica affascina per la sua abilità e il suo spirito indipendente.

Una stella olimpica precoce e intoccabile

A Pechino nel 2022, la diciottenne Eileen Gu ha fatto la storia vincendo l'oro nel big air e nell'halfpipe, oltre a una medaglia d'argento nello slopestyle. Da allora, ha collezionato 20 vittorie in Coppa del Mondo, un record assoluto per le donne, e ha trionfato alla prima edizione della Snow League in Cina lo scorso dicembre. La sua tecnica distintiva – un doppio cork 1620 eseguito con precisione chirurgica – continua a entusiasmare il pubblico, soprattutto in Cina, dove è un'amata icona nazionale.

Il più ricco degli atleti invernali

Con 23 milioni di dollari di guadagni previsti per il 2025 secondo Sportico , Eileen Gu è in cima alla classifica degli atleti delle Olimpiadi invernali e al quarto posto tra le atlete in tutti gli sport. Tra i suoi sponsor figurano giganti globali come Red Bull, Tiffany, Porsche, Victoria's Secret e Louis Vuitton, oltre a marchi cinesi come Anta Sports e Luckin Coffee. Ha sfilato per Bosideng a Milano e ha chiuso la sfilata di Brunello Cucinelli a Shanghai, passando con disinvoltura dalle passerelle alle piste da sci.

Nato negli USA, concorrente cinese: il mistero della nazionalità

Nata da madre cinese e padre americano, Eileen Gu è cresciuta tra le due culture, trascorrendo le estati a Pechino. Nel 2019, ha scelto di gareggiare per la Cina, senza mai dichiarare pubblicamente la sua cittadinanza – una questione delicata, dato che la Cina non consente la doppia cittadinanza. Attualmente sta conseguendo una laurea in relazioni internazionali a Stanford, dove al suo ritorno sarà al terzo anno, a dimostrazione che le sue ambizioni vanno oltre il mondo dello sport.

Un approccio Zen alle Olimpiadi del 2026

Mentre si svolgono i Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026 (fino al 22 febbraio), Eileen Gu afferma di sentirsi libera da ogni pressione. La sua passione per Milano, città della moda e della cultura, aggiunge una dimensione personale a questa competizione.

In definitiva, Eileen Gu incarna la donna moderna: atleta d'élite, influencer, studentessa brillante e modella internazionale. Rifiutando le categorie ristrette, ridefinisce il successo, cavalcando letteralmente le onde di un successo globale che è solo agli inizi.

