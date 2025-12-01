"Mollare": questa scioccante tendenza tra la Generazione Z sta sconvolgendo il mondo del lavoro

Una nuova tendenza sta suscitando scalpore sui social media: il "quittoking". Invece di dimissioni discrete e tradizionali, alcuni membri della Generazione Z scelgono di filmare il momento e condividerlo online. Questa pratica sta generando tanta curiosità quanto polemiche nel mondo del lavoro.

Cosa significa smettere?

"Quitting", come suggerisce il nome, è una parola composta da "quit" (abbandonare) e "TikTok". Si tratta di filmarsi mentre si lascia un lavoro e di condividere il momento in diretta sui social media, a volte con una messa in scena divertente o creativa. Questo fenomeno fa parte di una tendenza più ampia della Generazione Z ad affermare la propria autenticità e sperimentare nuovi modi di esprimere il proprio rapporto con il lavoro.

I giovani in questione, nati tra il 1997 e il 2012, non vedono necessariamente la propria carriera come un percorso lineare o sacrosanto. Per loro, il lavoro è uno spazio in cui sentirsi rispettati, valorizzati e realizzati. Quando una posizione non soddisfa più questi criteri, andarsene non diventa una via di fuga, ma un atto di autoaffermazione. Filmare le proprie dimissioni trasforma quindi un momento potenzialmente stressante in un gesto deliberato, quasi artistico, condividendolo con una comunità che comprende e sostiene questa scelta.

Perché questa tendenza sta emergendo ora?

"Mollare" non è una moda passeggera digitale; riflette un profondo cambiamento nel modo in cui la Generazione Z vede il lavoro. Questa generazione apprezza la flessibilità, l'equilibrio tra lavoro e vita privata e il riconoscimento dei propri sforzi. Piuttosto che sopportare un ambiente di lavoro non in linea con i propri valori, scelgono di andarsene, a volte lasciando il segno.

È anche importante comprendere che i giovani professionisti di oggi sono cresciuti in un mondo in cui condivisione, visibilità e autenticità sono essenziali. TikTok, Instagram e altre piattaforme di social media hanno plasmato una cultura in cui le esperienze personali possono diventare contenuti pubblici. In questo contesto, filmare le proprie dimissioni diventa un modo per raccontare la propria storia, segnare una pietra miliare nella propria vita professionale e celebrare una ritrovata libertà.

Infine, "lasciare" fa parte di un movimento più ampio che valorizza il benessere sul lavoro. La Generazione Z si rifiuta di sacrificare la propria salute mentale o la propria realizzazione personale in nome di una cieca lealtà verso l'azienda. Lasciare un lavoro che non si addice a loro diventa quindi un atto positivo, un modo per prendersi cura di sé, affermando al contempo i propri limiti e la propria autonomia.

Reazioni dei datori di lavoro

Sebbene questa tendenza rifletta un bisogno di autenticità e trasparenza, genera anche tensione. Per molti datori di lavoro, "dimettersi" appare come un gesto provocatorio, persino irrispettoso. Vedere un dipendente lasciare il proprio posto di lavoro davanti a una telecamera può essere percepito come una sfida pubblica alle norme professionali e, a volte, come una pubblicità negativa per l'azienda.

Alcuni manager temono anche le conseguenze sulla reputazione aziendale e sulle dinamiche interne. Un video che vuole essere umoristico può essere frainteso e la condivisione diffusa sui social media può amplificare l'impatto delle dimissioni di un dipendente. Tuttavia, altri datori di lavoro stanno iniziando a vedere questo fenomeno da una prospettiva diversa, riconoscendo che queste azioni riflettono principalmente un bisogno di riconoscimento e il desiderio di esprimere frustrazioni che altrimenti sarebbero rimaste nascoste.

Tra autoaffermazione e nuove forme di comunicazione

"Quitting" rivela anche un cambiamento nel modo in cui le persone comunicano e affermano la propria identità professionale. Filmare le proprie dimissioni non è solo un atto di ribellione; è un modo per prendere il controllo della propria narrazione. In un mondo in cui le carriere sono sempre più flessibili e i percorsi professionali diversificati, questo tipo di gesto simboleggia un nuovo modo di pensare al lavoro: meno come un obbligo e più come un'esperienza personale da creare.

Inoltre, questa pratica incoraggia la riflessione sulla trasparenza e sulla cultura aziendale. Esprimendo apertamente la propria insoddisfazione o il desiderio di cambiamento, i giovani spingono le organizzazioni a ripensare la propria gestione, la comunicazione interna e la capacità di trattenere i talenti. Le aziende stanno quindi iniziando a riconoscere l'importanza di creare ambienti di lavoro più inclusivi, rispettosi e appaganti.

Una tendenza a doppio taglio

Tuttavia, sarebbe riduttivo considerare le dimissioni esclusivamente in una luce positiva. Questa pratica comporta dei rischi: annunciare pubblicamente le dimissioni può avere un impatto negativo sulla ricerca di lavoro, soprattutto se alcune affermazioni vengono percepite come diffamatorie. Richiede quindi un delicato equilibrio tra l'affermazione di sé e la gestione della propria immagine professionale.

Tuttavia, questa tendenza merita di essere considerata con una mentalità aperta. Rivela che il mondo del lavoro si sta evolvendo, che le giovani generazioni aspirano a una maggiore autonomia e a un significato più profondo nel proprio lavoro e che i metodi tradizionali di dimissioni non soddisfano più tutte le aspettative. Dimostra che una carriera può essere vista non come una serie di vincoli, ma come una serie di scelte consapevoli e gratificanti.

In definitiva, "dimettersi" è molto più di una semplice tendenza di TikTok: è un indicatore delle profonde trasformazioni che stanno attraversando il mondo professionale. Illustra una generazione che valorizza la realizzazione personale, l'autenticità e la trasparenza, pur sfidando alcune norme consolidate. Tra autoaffermazione e ricerca di significato, questa tendenza è tanto scioccante quanto stimolante, costringendo datori di lavoro e dipendenti a ripensare i propri metodi e le proprie aspettative.