Assumersi tramite un robot: il boom spaventoso dei colloqui con l'intelligenza artificiale

Mentre i candidati utilizzano l'intelligenza artificiale per perfezionare i propri curriculum, raccogliere suggerimenti per le presentazioni o perfezionare un'e-mail accattivante, le aziende si stanno rivolgendo a questi strumenti digitali anche per esaminare le candidature e scegliere i prossimi candidati. L'intelligenza artificiale sta prendendo il sopravvento nelle risorse umane, ma a volte manca di obiettività e, soprattutto, di sensibilità.

Un approccio al recruiting 2.0 sempre più appetibile per le aziende

L'intelligenza artificiale è diventata onnipresente nella nostra vita quotidiana e a volte aumenta drasticamente le nostre possibilità di trovare lavoro . Forse hai già utilizzato chatGPT nella tua ricerca di lavoro e ti sei risparmiato un po' di fatica mentale richiedendo alcuni servizi. Che si tratti di riscrivere un'email, semplificare la scrittura di una lettera di presentazione o esercitarsi per domande difficili, l'intelligenza artificiale è il tuo coach personale, il tuo robot multiuso.

Se scrivessi anche solo un paragrafo da solo, saresti completamente perso. Beh, dovresti sapere che anche i leader aziendali sfruttano questa forza lavoro obbediente ed efficiente per reclutare nuovi talenti. A causa della carenza di personale o di vincoli di tempo, i datori di lavoro delegano questo compito significativo a robot senza cervello. E non chiedono loro solo di classificare i curriculum in base alla pertinenza, ma di assumere il ruolo di professionisti delle risorse umane.

Immagina di aver superato le varie fasi del colloquio e di arrivare a quel momento cruciale: lo scambio virtuale tramite schermo. Apri il link inviato via email e lì, il volto che ti appare davanti non è altro che un insieme di pixel, una donna fatta di algoritmi, non di carne e ossa. Ti ritrovi a interagire con un robot nello stesso modo in cui interagiresti con una persona reale. Questo scenario futuristico sta diventando realtà. La startup francese HR Engine, ad esempio, si vanta di aver fatto risparmiare ai reclutatori "due giorni di lavoro" con il suo sistema di intelligenza artificiale aziendale. Un risparmio di tempo, certo, ma una significativa perdita di connessione umana.

Dallo screening dei CV ai colloqui, l'intelligenza artificiale ha quasi l'ultima parola

Questa intelligenza artificiale, che analizza il tuo CV e analizza attentamente ogni riga, ti fornisce praticamente una diagnosi professionale. Non è solo uno strumento di risoluzione dei problemi; è il direttore del processo di reclutamento. Gestisce tutto, dal contatto iniziale alle esercitazioni pratiche. Ed è come un episodio di "Black Mirror" nella vita reale.

Questa macchina, che non comprende l'intuizione, crea un profilo psicologico di ogni candidato. È responsabile della valutazione delle candidature in base a diversi criteri. I proprietari di questi robot cercano di rassicurare le persone, affermando che l'IA si basa esclusivamente sulle competenze. Sono stati programmati per reclutare non in base all'aspetto o al genere, ma a un individuo qualificato. Dovrebbero quindi essere neutrali. Questo è molto utile per prevenire favoritismi e decisioni basate sull'aspetto.

L'intelligenza artificiale dietro il reclutamento, che è problematica

Queste IA, addomesticate dalle grandi aziende, hanno il vostro futuro nelle loro mani. Il che è piuttosto spaventoso se si considerano gli scandali che ne derivano. Sfruttamento dei dati, traffico di foto, analisi stereotipate: l'IA apre le porte a ogni tipo di abuso e disuguaglianza.

Invece di combattere le ingiustizie silenziose del mondo professionale, l'IA può anche normalizzarle. "Per scegliere, l'IA utilizza i dati che le vengono forniti, quindi se ci sono sempre stati uomini in queste posizioni, penserà che siano più competenti e favorirà i profili maschili", si preoccupa Marie Content, avvocato specializzato in diritto sociale presso BG2V, sulle colonne del media Les Echos .

In uno studio del 2020, l'Apec (Associazione per l'Occupazione dei Dirigenti) ha auspicato un uso ponderato e moderato dell'IA. "L'intelligenza artificiale dovrebbe essere solo uno strumento complementare per svolgere a volte i compiti più noiosi, ma non può in alcun modo essere considerata infallibile", afferma lo studio. Ciò dimostra che l'IA ha i suoi limiti nel reclutamento.

L'intelligenza artificiale, completamente indifferente alla tua sensibilità, alla tua eloquenza o al tuo amore per la parola, sceglie il tuo bagaglio piuttosto che il tuo essere. In altre parole: non aspettarti di essere il "preferito". Perché non immaginare un mondo in cui anche tu hai un clone virtuale in grado di esaltare le tue virtù davanti alla telecamera?