Margot Robbie parla del "peggior" regalo che abbia mai ricevuto da un attore, e riguarda il suo corpo.

Attualmente protagonista dell'adattamento cinematografico di "Cime Tempestose", Margot Robbie sta rilasciando una serie di interviste per promuovere questo attesissimo film. Ma la rivelazione che ha condiviso con la rivista Complex non riguardava il suo nuovo ruolo, né la sua sintonia con il carismatico Jacob Elordi, il suo coprotagonista. Ha rivelato il regalo terribile che ha ricevuto all'inizio della sua carriera da un attore. E anche se le rose possono pungerle le mani, questo regalo, simile a un campanello d'allarme, ha gravemente danneggiato la sua autostima.

Un libro che implica "devi perdere peso per essere bella"

Margot Robbie, che ha abbandonato i suoi abiti rosa confetto per i costumi d'epoca tipici dei romanzi di Brontë, sta facendo notizia. Dopo aver prestato le sue sembianze a Barbie, l'attrice trentacinquenne dà vita a Catherine Earnshaw, l'impulsivo e tempestoso personaggio di Cime Tempestose. Questa nuova interpretazione si aggiunge alla già abbagliante filmografia della bionda dagli occhi azzurri.

La stella nascente di Hollywood, che sta dimostrando ancora una volta tutta la portata del suo talento, ha approfittato di un'intervista per parlare di uno sfortunato incidente di carriera. Viziate dai fan, le star ricevono regali personalizzati e maglioni fatti a mano. Ma Margot Robbie ha ricevuto un regalo di natura completamente diversa. E la dice lunga sulla pressione a essere magre nell'industria cinematografica.

In un'intervista congiunta con la cantante Charli XCX, anche lei nel cast di Cime Tempestose, ha condiviso il peggior regalo che abbia mai ricevuto da un collega. "All'inizio della mia carriera, un attore con cui lavoravo mi regalò un libro intitolato Perché le donne francesi non ingrassano", ha ricordato l'attrice a Complex. Per lei, il libro era inequivocabile, una critica velata, un invito a "mangiare di meno".

È un po' come regalare un abbonamento in palestra a Natale o una guaina modellante per San Valentino: ferisce profondamente il destinatario. È un modo piuttosto diretto di trasmettere un messaggio sull'aspetto fisico, il criterio di selezione numero uno nell'industria cinematografica.

Margot Robbie, bersaglio costante del body shaming

Sbalordita da questo regalo, che ebbe un effetto devastante sulla sua autostima, Margot Robbie lo ricorda ancora vividamente. "In pratica, mi diede un libro per farmi capire che dovevo perdere peso. Ero tipo, 'Wow!'", esclamò rivolta alla telecamera. Non aggiunse altro su chi le avesse fatto questo regalo inappropriato, sostenendo che fosse "molto tempo fa". Questo aneddoto dietro le quinte, che ha riacceso vecchi traumi adolescenziali in molte donne, indica un problema più profondo. Questo libro da solo incarna la pressione che le attrici affrontano ogni giorno sul set.

In questa professione in cui l'aspetto fisico sembra contare più della recitazione, il corpo delle donne viene costantemente esaminato, analizzato, commentato e incolpato di tutto. Margot Robbie non ha fatto eccezione a questo esame microscopico, a questa ondata di odio online. Durante la sua gravidanza, un periodo in cui il corpo compie un miracolo della natura, gli utenti malintenzionati di internet hanno raddoppiato i loro attacchi. "Il suo corpo è rovinato", "Troppo grassa", "Abbiamo perso una leggenda", erano alcuni dei commenti. Si trattava di un'estensione virtuale del libro dal titolo suggestivo che aveva ricevuto all'alba del suo successo.

Le lezioni sull'aspetto fisico delle donne sono un rituale di umiliazione profondamente radicato. Il talento delle attrici cinematografiche sembra essere ridotto alla misura della loro vita, e il loro valore alle loro misure.

Un'allarmante illustrazione del culto della magrezza a Hollywood

Margot Robbie non è la prima a subire lo sguardo intransigente e stereotipato di Hollywood. In questo settore, la tirannia della magrezza regna sovrana. Peggio ancora, il mito della donna oggettivata, con la sua figura personalizzabile, persiste. Questo libro, che Margot Robbie trova profondamente discutibile (e giustamente), è l'ennesima prova di questa oppressione estetica.

Molte attrici stanno rompendo il silenzio che circonda questa triste realtà, considerata ancora un mero "obbligo" o addirittura un vincolo della professione. A Lili Reinhart è stato così imposto di tirare in dentro la pancia prima di girare una scena, mentre Jennifer Lawrence ha dovuto perdere 7 chili in due settimane su ordine di un produttore, palesemente insofferente alle curve.

Questo libro non è solo un regalo imbarazzante. È un attacco sottile, un manuale per controllare il corpo. In ogni caso, Margot Robbie ha avuto più che la sua vendetta.