"Più economico di una casa di riposo": vivono su una nave da crociera da anni

Marty e Jess Ansen non sono semplici viaggiatori: sono veri pionieri di una pensione galleggiante. Pensionati, bisnonni e amanti del mare, hanno deciso nel giugno 2022 di trasformare la loro passione in uno stile di vita. La loro base? La Coral Princess. La loro routine? Una serie ininterrotta di crociere , più di cinquanta ad oggi, per un totale di oltre 500 giorni in mare.

Una gradita fuga dopo i lockdown

Come molti, potreste aver sentito il bisogno di un cambio di passo dopo il periodo del Covid. Per Marty e Jess, questo bisogno di rinnovamento si è manifestato in una decisione radicale: vendere, riordinare, semplificare e poi andarsene. A bordo, la vita diventa immediatamente più leggera. Niente più faccende domestiche, niente più vincoli domestici. I letti vengono rifatti senza sforzo, i piatti spariscono come per magia e l'energia può finalmente essere dedicata a ciò che conta davvero: il piacere.

Ogni giornata inizia con il dolce sciabordio dell'oceano e si riempie di attività che nutrono corpo e mente. Ping-pong per mantenere i riflessi attivi, passeggiate sul ponte per celebrare il movimento, momenti di relax sul balcone sorseggiando una bevanda fresca, la pelle riscaldata dal sole. Qui, il benessere non è uno slogan, è uno stile di vita.

Volti familiari a bordo

Dopo aver fatto così tante traversate, alla fine si diventa un volto familiare. Sulla Coral Princess, Marty e Jess vengono accolti come amici. L'equipaggio li riconosce, i passeggeri li abbracciano e le conversazioni fluiscono fluide come tramonti. Hanno stretto legami in ogni porto, condividendo risate, storie e pasti. La loro presenza è rassicurante, stimolante e dimostra che un corpo che invecchia può rimanere curioso, attivo e pienamente vivo.

Una sorprendente equazione finanziaria

La domanda che probabilmente vi starete ponendo è: quanto costa? La risposta è sorprendente. Secondo la coppia, la vita in crociera costa loro meno di un soggiorno tradizionale in una casa di riposo. Tutto è incluso: pasti vari, spettacoli, attività sportive e culturali, per non parlare dell'accesso all'assistenza medica a bordo.

Niente bollette impreviste, niente spese extra da accumulare. Il budget è sotto controllo e il comfort è reale. Perché pagare di più per restare quando il mare offre movimento, scoperta e una qualità della vita invidiabile? Il loro ragionamento è chiaro e attrae sempre più anziani.

Un ritiro che celebra in definitiva il corpo e la libertà

Scegliere un ritiro in mare significa anche onorare il proprio corpo così com'è, senza pressioni. Le attività si adattano a tutti i ritmi, le persone si mescolano senza giudizio e ognuno trova il suo posto. Piscine, conferenze, spettacoli, porti lontani: si cambia ambiente senza dover mai disfare i bagagli.

La sicurezza è fondamentale, la salute è monitorata e la mente è costantemente stimolata. Questo non impedisce ad alcune persone di essere titubanti nei confronti della crociera, che percepiscono come un'opzione dannosa per l'ambiente, al punto da decidere di evitarla del tutto.

Lungi dall'essere una via di fuga, questa scelta è un'affermazione: Marty e Jess dimostrano che è possibile invecchiare attivamente, con piacere ed entusiasmo. La loro storia ispira chi sogna orizzonti aperti e una pensione che fa rima con fluidità quotidiana piuttosto che con routine.