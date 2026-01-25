Search here...

Il gesto di questa nonna di 81 anni per il nipote commuove gli internauti

Società
Fabienne Ba.
@GrammaCrackers/Youtube

Sue Jacquot, una nonna americana di 81 anni originaria dell'Arizona, ha iniziato a giocare a Minecraft per sostenere economicamente il nipote Jack, affetto da una rara forma di sarcoma. Il suo canale YouTube, "GrammaCrackers", ha avuto un enorme successo, raggiungendo 400.000 iscritti in due mesi e generando entrate e donazioni che contribuiscono ad alleviare le spese mediche del nipote.

Scoprire il gaming attraverso l'amore familiare

Appassionata di Minecraft, Sue Jacquot ha scoperto questo sport grazie ai suoi nipoti un'estate fa e ha creato il suo canale GrammaCrackers due mesi fa per raccogliere fondi per le cure di Jack contro il cancro ai muscoli e ai tessuti. La sua personalità coinvolgente e il suo genuino entusiasmo hanno immediatamente conquistato il pubblico: nel giro di poche settimane sono nate collaborazioni, visualizzazioni alle stelle e una community enorme.

Una catena che esplode e salva vite

In meno di 60 giorni, GrammaCrackers ha raggiunto 400.000 iscritti e generato entrate pubblicitarie che sono state destinate direttamente alle cure di Jack. Una campagna GoFundMe, linkata nella descrizione di ogni video, ha raccolto quasi 49.000 dollari (42.000 euro). Questo successo virale ha trasformato una normale nonna in una vera icona del gaming, toccando milioni di utenti di Internet con la sua determinazione.

Reazioni commoventi dalla famiglia

Austin, il fratello maggiore di Jack, testimonia l'impatto: "Le parole non possono esprimere la nostra gratitudine. La vostra generosità allevia il peso delle spese mediche in questo periodo di incertezza". Sue, stupita, dichiara alla telecamera: "Il vostro aiuto è semplicemente incredibile. Non riesco a capire cosa stiate facendo". Una recente diretta streaming in cui Jack visita la sua creazione Minecraft diventa un momento toccante di connessione.

L'amore intergenerazionale trionfa su Internet

Questa storia va oltre il semplice successo nei videogiochi: una nonna di 81 anni padroneggia YouTube, unisce una comunità globale e salva il nipote grazie alla sua nuova passione. Questa storia ci ricorda lo straordinario potere dei social media quando sono al servizio di cause umane autentiche e toccanti.

In conclusione, la storia di Sue Jacquot illustra con forza come la solidarietà e l'amore familiare possano trascendere le generazioni e la tecnologia. Trasformando una semplice passione in un'enorme dimostrazione di sostegno, questa nonna dimostra che il cuore, ben più dell'età, è la vera forza trainante delle più grandi rivoluzioni umane.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
