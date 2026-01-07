Questa attrice quattordicenne di Stranger Things è al centro di commenti ripugnanti.

Nell'ultima stagione di "Stranger Things", la giovane Holly Wheeler, sorella minore di Nancy e Mike, ruba la scena. È passata da personaggio secondario a protagonista in pochi episodi. Mentre alcuni elogiavano il talento innato dell'attrice Nell Fisher, altri hanno trasformato l'adolescente in un oggetto di fantasia. La quindicenne si è ritrovata al centro di commenti osceni, proprio come Millie Bobby Brown all'inizio della sua carriera.

Nell Fisher, vittima di una sessualizzazione malsana

Mentre i fan di lunga data faticano ad accettare la fine della loro amata serie e si aggrappano ancora al "Sottosopra", altri stanno discutendo le loro reazioni immediate. E parlare di "Stranger Things" senza menzionare l'incredibile ritorno di Holly Wheeler sarebbe un grave errore. In questa stagione finale, che ha scatenato un acceso dibattito e alimentato innumerevoli teorie, Holly Wheeler è una figura centrale. Ha quasi più spazio sullo schermo della vera protagonista, l'inimitabile "Undici".

Personaggio tranquillo e modesto nelle prime stagioni, ruba letteralmente la scena. Una sorellina timida e innocente, di cui abbiamo pochissimi ricordi, si è trasformata in un'avventuriera intrepida e coraggiosa. Nella prima stagione, Holly balbetta e gioca con le bambole di pezza, mentre nel gran finale è lei a tirare le fila della trama.

Vestita con un abito che la fa assomigliare alla celebre Alice nel Paese delle Meraviglie, gioca un ruolo chiave in questa battaglia finale contro Vecna. Tuttavia, invece di applaudire questa "ascesa al potere" e lodare la sua interpretazione sfumata, alcuni hanno ritenuto opportuno denigrare la giovane donna e denigrarla. Su vari forum di Reddit, alcuni più privati di altri, questi predatori si sono dati da fare, riducendo l'attrice a una vittima.

Un poster promozionale il cui significato originale è stato deviato.

Netflix e i creatori della serie "Stranger Things" hanno ingaggiato l'artista Billy Butcher, noto per il suo stile pop-art retrò. Per l'ultima stagione, ha creato diversi poster in stile "Andy Warhol", raffigurando ogni personaggio accanto a simboli potenti. Holly Wheeler, interpretata da Nell Fisher, appare al centro del poster con il volto imbrattato di sangue e un'espressione terrorizzata.

Gli utenti di Internet con tendenze pedofile hanno trovato connotazioni sessuali laddove c'erano solo prese in giro. Si sentono in diritto di fare allusioni oscene a un bambino, cosa che verrebbe punita nel mondo reale. Sotto il post vietato ai minori (in precedenza su Twitter), un utente ha persino commentato le labbra carnose dell'attrice, aggiungendo la beffa al danno con la volgarità.

Capitolo due. La scomparsa di Holly Wheeler. 🎨 @billythebutcher pic.twitter.com/UIJ9oWq634 — Stranger Things (@Stranger_Things) 29 novembre 2025

L'attrice minorenne spogliata dall'intelligenza artificiale

Per soddisfare i loro istinti, i predatori hanno ora a disposizione uno strumento potente e pericoloso: l'intelligenza artificiale . Da quando Elon Musk ha preso le redini dell'industria dell'intrattenimento per adulti, è più efficiente che mai. Peggio ancora, rafforza le sordide fantasie dei devianti di internet. Con il controverso assistente Grok , ora è possibile effettuare qualsiasi richiesta visiva senza censura. Nell Fisher è diventata rapidamente una cavia in questo traffico di immagini. Il 4 gennaio, una sua foto falsa in un costume da bagno a forma di banana è circolata online. Un corpo di giovane uomo profanato e abusato a distanza: questo è un crimine comune negli angoli più oscuri del web.

È anche una tattica consolidata nell'industria cinematografica: fare dell'ingenuità un criterio di desiderabilità. Le attrici sono sottoposte a sguardi malsani e depravati. Molte perdono la loro innocenza sul set e si ritrovano sessualizzate contro la loro volontà, come se fosse un necessario rito di passaggio. Prima di Nell Fisher, anche Millie Bobby Brown ha vissuto la cupa esperienza delle allusioni esplicite e del corteggiamento di giovani donne.

Oggi, gli utenti di internet insinuano che abbia raggiunto la sua data di scadenza e la accusano di essere cresciuta, un fenomeno inevitabile a meno che non ci si chiami Benjamin Button. Nelle sue prime apparizioni, Millie, appena entrata nella pubertà, era già ritratta come un'"adulta", adornata di trucco, minigonne e tacchi. Invitata al podcast The Guilty Feminist , ha affermato di aver assistito a "una buona rappresentazione di ciò che sta accadendo nel mondo e di come le ragazze vengano sessualizzate ".

L'attrice Nell Fisher dovrebbe essere celebrata per la sua incredibile interpretazione e la sua disarmante autenticità. Invece, la sua immagine viene violata da pedofili travestiti.