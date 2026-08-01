E se il prossimo incontro tra amici prevedesse... delle presentazioni in PowerPoint? L'idea è allettante.

In genere, quando si vedono gli amici molto raramente, ci vuole più di un giorno per aggiornarsi e scambiarsi le ultime novità. Per evitare messaggi vocali che sembrano podcast e conversazioni notturne che si trasformano in nottate insonni, gli utenti di internet hanno trovato una soluzione. Preparano delle presentazioni, come studenti davanti a una lavagna, e improvvisano una sorta di presentazione sulla propria vita. Un modo per aggiornarsi senza impiegarci ore.

Recuperiamo il tempo perduto con le presentazioni di diapositive.

Mentre durante gli anni scolastici gli incontri con gli amici erano all'ordine del giorno e animavano la nostra quotidianità, in età adulta sono diventati molto più rari, limitandosi a poche occasioni all'anno. Ognuno deve controllare l'agenda e trovare uno spazio libero tra impegni di lavoro, attività di team building aziendali ed eventi familiari. E anche quando la maggior parte del gruppo è disponibile, c'è sempre qualcuno che rimanda a causa dei propri impegni.

Quando finalmente questi tanto attesi incontri si concretizzano, c'è a malapena il tempo di brindare e scambiarsi convenevoli prima di dover dire addio. Di conseguenza, non si sa nemmeno se quell'amico d'infanzia sia finalmente riuscito a riparare la perdita d'acqua o se quell'amico intimo sia finalmente riuscito a lasciare il suo lavoro tossico . Per farla breve, alcuni utenti di internet hanno avuto un'idea geniale: organizzare feste con presentazioni PowerPoint.

Ogni amico prepara delle diapositive in suo onore e si cimenta in questo esercizio che rievoca i tempi della scuola. Solo che, invece di presentare il sistema solare o la vita delle formiche, gli amici elencano punti chiave sulle loro vite sentimentali, aneddoti succosi, come si sentono al lavoro e condividono informazioni esclusive. Il tutto è arricchito da foto, video ed emoji. Un modo originale e divertente per recuperare pettegolezzi e notizie perse.

Fare un bilancio della propria vita personale

Il miglior video dimostrativo proviene dall'account Instagram @lorienfree . Il loro gruppo è molto più numeroso di una squadra e ci vorrebbe almeno una settimana perché si conoscano a fondo. In questo esempio stimolante, vediamo degli amici che si alternano davanti al proiettore e condividono i propri scoop, proprio come fanno i tabloid con le celebrità.

Ognuno ha la propria identità visiva e direzione artistica, il che rende il rituale ancora più memorabile. Alcuni hanno partecipato a mezze maratone, mentre altri hanno intrapreso un cambio di carriera. E i più devoti stanno pianificando vacanze future con gli amici. I più burloni arrivano persino a suggerire itinerari di viaggio nello stile della "Villa delle Kardashian". È una presentazione PowerPoint che non si prende troppo sul serio, ma soprattutto permette a tutti di condividere elementi chiave della propria vita e raccontare le proprie storie come un libro aperto. È un po' come una newsletter o un diario personale, ma proiettato su un grande schermo.

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Promemoria: questo non è un esercizio di confronto

A differenza di quanto accade a scuola, questa presentazione PowerPoint e la relativa presentazione orale non vengono valutate alla fine. Gli amici non sono una sorta di giuria, ma piuttosto spettatori attenti, sempre pronti a incoraggiare i loro oratori e ad applaudire in segno di supporto. Alcuni sembrano aver compiuto l'impossibile, partecipando a competizioni sportive di alto livello, esibendosi al Tomorrowland o ottenendo una promozione da junior a senior nella loro azienda. Altri, invece, si sono semplicemente trasferiti in un nuovo appartamento o hanno trascorso più tempo con le loro famiglie. E nessuna esperienza vale più di un'altra.

L'obiettivo non è quello di alimentare una tacita rivalità, né di vantarsi di aver visitato otto paesi in due mesi o di aver scalato il Monte Bianco senza allenamento. Questa presentazione in PowerPoint non deve diventare fonte di pressione, né tantomeno instillare un senso di inadeguatezza in coloro che non hanno vissuto una profonda rivoluzione spirituale. Deve rimanere uno strumento di supporto e una biografia leggera e piacevole.

In definitiva, questa tendenza celebra la connessione, non la performance. Non richiede una vita spettacolare, un nuovo lavoro ogni anno o un elenco impressionante di viaggi da sfoggiare. Invita semplicemente tutti a dire: "Ecco dove mi trovo oggi". E a volte, questo è già molto.

Quindi, la prossima volta che gli amici si ritroveranno dopo mesi di silenzio, magari invece di iniziare la serata con un interminabile "Allora, che c'è di nuovo?", accenderanno un proiettore. Qualche diapositiva, qualche battuta e qualche ricordo potrebbero bastare a recuperare tutto il tempo perduto.