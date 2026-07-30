Questo esperimento sull'abbigliamento dei DJ riaccende il dibattito sul corpo femminile.

È stato nell'intimo spazio della sua cucina, tra il frigorifero e il forno, che una DJ ha sistemato i suoi giradischi per mixare non davanti a una folla esultante, ma davanti all'obiettivo della sua telecamera. Quando ha sostituito la sua ingombrante felpa con un abito leggermente meno scollato, il numero di spettatori è aumentato vertiginosamente. Un triste promemoria del fatto che le donne sono apprezzate più per il loro corpo che per il loro talento.

Le visualizzazioni sono aumentate di dieci volte a seconda dell'abbigliamento indossato sullo schermo.

Quando la content creator @two.face222 ha lanciato la sua diretta streaming su TikTok, non immaginava che la sua performance musicale sarebbe diventata un fenomeno social di tale portata. Questa DJ, che si definisce una "beatmaker sperimentale", è più abituata a improvvisare set tra le mura di casa sua che sotto le sfere da discoteca. Questa giovane prodigio del mixer, specializzata in musica ibrida e mix insoliti, ha un piccolo rituale digitale. Condivide le sue composizioni ritmiche online attraverso video "live" che non lasciano spazio a messe in scena.

Mentre alcuni gruppi rock o di musica alternativa praticano la loro arte nell'atmosfera polverosa di un garage, questa DJ allestisce il suo palco tra la fruttiera, la dispensa delle spezie e la macchina del caffè. Perché la sua arte è fatta per essere ascoltata più che guardata. Eppure, alcuni ascoltatori sembrano avere intenzioni diverse dal semplice muovere i fianchi e deliziare le orecchie cliccando sulla miniatura e unendosi a questa festa 2.0.

Questa è la terrificante scoperta fatta da questa DJ semplicemente cambiando abito. Quando si presenta con una felpa grigia opaca, il pubblico raggiunge a malapena le 60 persone. Tuttavia, non appena appare con un vestito dalla scollatura vertiginosa che lascia intravedere il seno, il pubblico si riversa sul video. Pur rimanendo immobile e senza fare assolutamente nulla, la DJ riesce ad attirare quasi 230 persone. Questo video, inizialmente concepito per attenuare le norme sociali, è diventato un esempio lampante della costante sessualizzazione delle donne. "Quello che è appena successo oggi nella mia diretta streaming dimostra l'intero problema delle donne in questa società", proclama l'autrice del video nella didascalia.

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Il problema fondamentale degli algoritmi

«Di solito ricevo tre visualizzazioni anche quando indosso una felpa, e basta un'occhiata al mio seno perché l'algoritmo impazzisca», sottolinea la DJ, rammaricandosi di essere diventata bersaglio di fantasie. Secondo lei, non c'è dubbio, non è una coincidenza. Se è riuscita a superare la simbolica soglia delle 200 visualizzazioni, non è grazie al suo talento o alla sua ambigua identità artistica. È una trappola dell'algoritmo, che valorizza le donne solo quando indossano pochissimi vestiti. Perché sì, le piattaforme social sono vetrine sessiste dove le donne vengono esposte come oggetti e dove il minimo contenuto femminile assume rapidamente una connotazione erotica o allusiva.

Un fenomeno documentato da team dell'University College di Londra e dell'Università del Kent in uno studio rivelatore, ma soprattutto inquietante. Dopo cinque giorni di utilizzo, i ricercatori hanno notato che l'algoritmo di TikTok promuoveva quattro volte più video con contenuti misogini, tra cui oggettivazione, molestie sessuali e denigrazione delle donne, passando dal 13% al 56% dei video consigliati. E la DJ è diventata una vittima inconsapevole di questi bot con le loro menti distorte, quando tutto ciò che voleva era fare il suo lavoro.

DJ donne ridotte al loro aspetto fisico

Sui palchi dei locali notturni o nelle scalette dei club più esclusivi, le donne si stanno affermando sempre di più. Rappresentano circa il 25% delle formazioni dei festival e il 10% degli artisti ingaggiati dai club più prestigiosi. Questa professione notturna, praticata sotto luci al neon o fumo colorato, si sta lentamente femminilizzando .

Se le donne hanno tardato ad affermarsi nella scena della musica elettronica, potrebbe essere perché questo mondo senza inibizioni è ostile nei loro confronti. In questi locali, dove le donne devono coprire i loro drink tanto quanto la loro silhouette e si sentono come prede nella gabbia di un leone, è difficile ballare liberamente.

Le DJ donne, che lavorano sotto i riflettori e creano l'atmosfera nel pit, devono costantemente dimostrare il proprio valore e sopportare comportamenti inappropriati nel backstage. Tra guardie di sicurezza che negano categoricamente il loro status di DJ, clienti uomini che impongono una vera e propria dittatura musicale, o quelli che le considerano di loro proprietà solo perché indossano una minigonna con 35°C di caldo, queste figure femminili della notte sono spesso viste come "ballerine go-go" o dilettanti.

Peggio ancora, sono bersaglio di comportamenti punibili per legge. Nel 2023, hanno rotto il silenzio con un hashtag che suona come un ritornello familiare: #MeTooDJ. La DJ francese Paloma Colombe ha usato Instagram come megafono. In un post di grande impatto, ha rivelato gli abusi subiti sia dal pubblico che dai tecnici durante un concerto a Parigi.

In definitiva, ciò che "Due Facce" sperimenta nel suo video è solo un breve scorcio di ciò che le donne nella sua situazione sopportano a ogni esibizione. Riflette inoltre una società ipocrita che condanna chi indossa abiti succinti, ma non esita a morire di fame di fronte a loro.