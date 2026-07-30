In queste tre professioni la maggior parte dei lavoratori è di sesso femminile.

In Europa, quasi la metà dei posti di lavoro è occupata da donne. Tuttavia, questa media nasconde notevoli squilibri: alcune professioni rimangono a stragrande maggioranza femminili. Questa realtà non riflette differenze di capacità, bensì l'eredità di stereotipi di genere ancora profondamente radicati nella nostra società.

1. Le badanti all'infanzia, la professione più femminilizzata

Se c'è una professione in cui le donne sono in netta maggioranza, è quella di badante all'infanzia. Secondo i dati INSEE del 2021, rappresentano quasi il 98% della forza lavoro. Anche le collaboratrici domestiche mostrano una percentuale molto simile. Questa sovrarappresentazione non si spiega ovviamente con una presunta "predisposizione femminile alla cura dei bambini". È il risultato di una visione obsoleta che associa ancora le donne a compiti di cura, educazione e tutoraggio, come se queste qualità fossero loro innate.

2. La segreteria, un'eredità duratura

Un'altra professione fortemente femminilizzata è quella di segretaria e assistente di direzione. Le donne rappresentano circa il 95% dei dipendenti in questo settore. Questa situazione ha origine nel XX secolo, quando la crescita dei lavori amministrativi ha permesso a molte donne di entrare nel mondo del lavoro. Spesso si trattava di posizioni di livello base, con poche opportunità di avanzamento a ruoli dirigenziali. Sebbene gli atteggiamenti stiano gradualmente cambiando, questa disparità di genere rimane ancora oggi molto marcata.

3. Le professioni di assistenza sono ancora svolte prevalentemente da donne.

Anche l'assistenza domiciliare, le pulizie domestiche e le professioni di assistente infermieristico rientrano tra i settori in cui le donne sono fortemente rappresentate. Anche le professioni infermieristiche e ostetriche presentano una netta maggioranza femminile, circa l'88% secondo le statistiche. Con l'invecchiamento della popolazione, queste professioni stanno assumendo personale in numero maggiore, ma la loro composizione rimane pressoché invariata. Spesso, le donne continuano a dover affrontare salari modesti, frequenti impieghi part-time e un riconoscimento insufficiente, nonostante siano essenziali per il buon funzionamento della società.

Non esiste un "lavoro da donna"... né un "lavoro da uomo".

Questi dati non implicano in alcun modo che certe professioni siano più adatte alle donne e altre agli uomini. Nessuna abilità, talento o ambizione dipende dal genere. Se alcune professioni rimangono fortemente "femminilizzate" o, al contrario, fortemente "maschili" nel 2026, ciò è dovuto principalmente al fatto che gli stereotipi continuano a influenzare i percorsi formativi e professionali.

Per lungo tempo, la società patriarcale ha assegnato alle donne il ruolo di badanti, aiutanti o "accudenti", ritenendole meno adatte a professioni tecniche, scientifiche o fisiche. Questi pregiudizi hanno conseguenze concrete. Fin dai primi anni di studio, alcune giovani donne possono essere scoraggiate dal perseguire ambiti ancora percepiti come maschili. Una volta entrate nel mondo del lavoro, spesso devono dimostrare di più per accedere alle stesse opportunità o alle posizioni più elevate. Questa è una realtà che molte professioniste continuano a denunciare.

Le cose stanno cambiando, ma c'è ancora molta strada da fare.

Fortunatamente, le cose stanno cambiando. Le analisi dell'INSEE mostrano che sempre più donne stanno entrando in settori storicamente dominati dagli uomini, tra cui giurisprudenza, medicina, banche, assicurazioni e comunicazioni. Al contrario, un settore si distingue come eccezione: l'informatica. Un tempo più aperto alle donne, questo settore è gradualmente diventato più dominato dagli uomini, man mano che ha acquisito prestigio e salari più alti. Ciò ci ricorda che il progresso verso una maggiore diversità di genere non è mai scontato.

Sebbene in alcune professioni persistano ancora squilibri di genere, questi non sono inevitabili. Il vero progresso consiste nel permettere a tutti di scegliere liberamente il proprio percorso, senza essere limitati dagli stereotipi di genere. Perché, in fin dei conti, le competenze, la passione e il talento non hanno mai avuto un genere specifico.