In Giappone questa materia scolastica prepara i bambini a diventare adulti

E se la scuola non servisse solo ad accumulare conoscenze, ma anche a imparare a rispettarsi, a prendersi cura di sé e a vivere meglio ogni giorno? In Giappone, una materia scolastica poco conosciuta affascina e affascina per il suo approccio concreto e umano.

Katei Ka, o l'arte di imparare a vivere

Katei Ka può essere tradotto come "educazione alla famiglia e alla vita quotidiana". Insegnata dalla scuola elementare fino alle superiori, questa materia è parte integrante del curriculum scolastico giapponese. Il suo obiettivo è chiaro: guidare i bambini verso una sana autonomia , rispettosi di sé e degli altri, senza mai negare la realtà della vita quotidiana.

In questi corsi, gli studenti acquisiscono competenze essenziali: gestire un budget, organizzare le spese, fare scelte di consumo consapevoli, comprendere il valore del denaro e anticipare i bisogni futuri. Nulla è teorico o astratto: tutto è progettato per essere direttamente applicabile nella vita reale.

Katei Ka insegna anche come mantenere uno spazio abitativo piacevole, pulito e funzionale, tenendo conto del comfort corporeo, del bisogno di riposo e dell'importanza di vivere in un ambiente che offra supporto. È un approccio delicato e premuroso, in cui ogni corpo merita rispetto, cura e considerazione.

Un rapporto sano con il cibo e il proprio corpo

Uno dei pilastri del Katei Ka è il cibo. Gli studenti imparano a leggere le etichette, a comprendere i valori nutrizionali e a cucinare pasti semplici ed equilibrati. L'idea non è mai quella di controllarli o farli sentire in colpa, ma di sviluppare un rapporto sereno con il cibo.

Enfatizza l'ascolto del proprio corpo, il rispetto dei suoi bisogni e il piacere di mangiare senza giudizio. Questo approccio incoraggia una mentalità positiva nei confronti del corpo: ogni corpo è legittimo, degno di attenzione e capace. Mangiare diventa un atto di cura di sé, non una fonte di stress.

Questa materia comprende anche la gestione dell'energia, la riduzione dei rifiuti e il consumo responsabile. Gli studenti acquisiscono la consapevolezza che prendersi cura del pianeta significa anche prendersi cura di sé stessi, del proprio futuro e del futuro degli altri.

Abilità emotive e sociali essenziali

Katei Ka non si limita a compiti pratici. Sviluppa anche competenze umane fondamentali: cooperazione, comunicazione, gestione delle emozioni e rispetto per le differenze. Gli studenti lavorano spesso in gruppo, imparando ad ascoltarsi a vicenda e a risolvere i problemi insieme.

Secondo una ricerca condotta nel campo dell'educazione domestica in Giappone, questa materia rafforza la fiducia in se stessi, l'autonomia e la creatività. I bambini si sentono più competenti, più capaci di agire e meno indifesi di fronte alle sfide quotidiane. Questa fiducia non è legata al rendimento o al confronto, ma alla conoscenza di sé e all'accettazione delle proprie capacità, dei propri limiti e dei propri ritmi. Un approccio profondamente rispettoso.

E se le nostre scuole prendessero ispirazione da questo?

In molti paesi, le scuole faticano ancora a collegare le lezioni alla realtà della vita adulta. Katei Ka offre un percorso alternativo: quello di un'educazione olistica, che considera lo studente come un essere completo, con un corpo, emozioni, bisogni concreti e un posto nella società.

In breve, imparare a cucinare, gestire il denaro e prendersi cura del proprio spazio e di sé stessi è tutt'altro che secondario. È una solida base per costruire una vita equilibrata, indipendente e appagante. E se il vero successo accademico significasse anche benessere e rispetto di sé?