Search here...

In Giappone questa materia scolastica prepara i bambini a diventare adulti

Società
Anaëlle G.
jcomp/Freepik

E se la scuola non servisse solo ad accumulare conoscenze, ma anche a imparare a rispettarsi, a prendersi cura di sé e a vivere meglio ogni giorno? In Giappone, una materia scolastica poco conosciuta affascina e affascina per il suo approccio concreto e umano.

Katei Ka, o l'arte di imparare a vivere

Katei Ka può essere tradotto come "educazione alla famiglia e alla vita quotidiana". Insegnata dalla scuola elementare fino alle superiori, questa materia è parte integrante del curriculum scolastico giapponese. Il suo obiettivo è chiaro: guidare i bambini verso una sana autonomia , rispettosi di sé e degli altri, senza mai negare la realtà della vita quotidiana.

In questi corsi, gli studenti acquisiscono competenze essenziali: gestire un budget, organizzare le spese, fare scelte di consumo consapevoli, comprendere il valore del denaro e anticipare i bisogni futuri. Nulla è teorico o astratto: tutto è progettato per essere direttamente applicabile nella vita reale.

Katei Ka insegna anche come mantenere uno spazio abitativo piacevole, pulito e funzionale, tenendo conto del comfort corporeo, del bisogno di riposo e dell'importanza di vivere in un ambiente che offra supporto. È un approccio delicato e premuroso, in cui ogni corpo merita rispetto, cura e considerazione.

Un rapporto sano con il cibo e il proprio corpo

Uno dei pilastri del Katei Ka è il cibo. Gli studenti imparano a leggere le etichette, a comprendere i valori nutrizionali e a cucinare pasti semplici ed equilibrati. L'idea non è mai quella di controllarli o farli sentire in colpa, ma di sviluppare un rapporto sereno con il cibo.

Enfatizza l'ascolto del proprio corpo, il rispetto dei suoi bisogni e il piacere di mangiare senza giudizio. Questo approccio incoraggia una mentalità positiva nei confronti del corpo: ogni corpo è legittimo, degno di attenzione e capace. Mangiare diventa un atto di cura di sé, non una fonte di stress.

Questa materia comprende anche la gestione dell'energia, la riduzione dei rifiuti e il consumo responsabile. Gli studenti acquisiscono la consapevolezza che prendersi cura del pianeta significa anche prendersi cura di sé stessi, del proprio futuro e del futuro degli altri.

Abilità emotive e sociali essenziali

Katei Ka non si limita a compiti pratici. Sviluppa anche competenze umane fondamentali: cooperazione, comunicazione, gestione delle emozioni e rispetto per le differenze. Gli studenti lavorano spesso in gruppo, imparando ad ascoltarsi a vicenda e a risolvere i problemi insieme.

Secondo una ricerca condotta nel campo dell'educazione domestica in Giappone, questa materia rafforza la fiducia in se stessi, l'autonomia e la creatività. I bambini si sentono più competenti, più capaci di agire e meno indifesi di fronte alle sfide quotidiane. Questa fiducia non è legata al rendimento o al confronto, ma alla conoscenza di sé e all'accettazione delle proprie capacità, dei propri limiti e dei propri ritmi. Un approccio profondamente rispettoso.

E se le nostre scuole prendessero ispirazione da questo?

In molti paesi, le scuole faticano ancora a collegare le lezioni alla realtà della vita adulta. Katei Ka offre un percorso alternativo: quello di un'educazione olistica, che considera lo studente come un essere completo, con un corpo, emozioni, bisogni concreti e un posto nella società.

In breve, imparare a cucinare, gestire il denaro e prendersi cura del proprio spazio e di sé stessi è tutt'altro che secondario. È una solida base per costruire una vita equilibrata, indipendente e appagante. E se il vero successo accademico significasse anche benessere e rispetto di sé?

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
Article précédent
All'interno delle famiglie, quelle piccole frasi che distruggono silenziosamente

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

All'interno delle famiglie, quelle piccole frasi che distruggono silenziosamente

Spesso cresciamo con parole che sembrano innocue. Eppure, certe frasi pronunciate in famiglia si insinuano nella nostra autostima...

Gli uomini più belli del 2025 secondo uno studio: una lista che sfida i preconcetti

Ogni fine anno porta con sé classifiche e tendenze, ma questa sta suscitando molto interesse. Uno studio condotto...

Gli esperti hanno individuato 6 tipologie di persone che fanno regali... tu quale sei?

In questo giorno di Natale, il vostro sacco è finalmente pronto e i regali aspettano solo di essere...

La "sindrome della brava studentessa": la trappola invisibile in cui cadono tante donne brillanti

Hai successo, eccelli, soddisfi tutti i requisiti... eppure qualcosa non va. Dietro un'immagine impeccabile e di successo, molte...

La statistica secondo cui le donne giocano ai videogiochi quasi quanto gli uomini è controversa.

Il mondo dei videogiochi è in rapida evoluzione e alcune statistiche recenti potrebbero mettere in discussione i vostri...

Il lavoro da remoto potrebbe avere un impatto negativo sulla carriera delle donne

Cinque anni dopo la pandemia di Covid-19, il lavoro da remoto si è diffuso in molte aziende. Apprezzato...

© 2025 The Body Optimist