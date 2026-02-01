In miniabito sul palco: la pianista che sta rivoluzionando il mondo della musica classica

Oltre a toccare le nostre anime con ogni dito sul pianoforte e a lasciarsi trascendere dalle sue partiture, la pianista Yuja Wang sfida la sobrietà che ci si aspetta dalla sua professione. Durante le sue esibizioni sulla scena internazionale, indossa abiti che sfidano il dress code "pudico" della musica classica. Con abiti con spacchi o ricoperti di paillettes, abbandona volentieri l'abbinamento gonna a tubino e camicetta immacolata.

Abiti corti che si distinguono dal mondo classico

La maggior parte dei pianisti che si esibiscono al loro strumento preferito indossano completi impeccabili o abiti discreti, che riflettono una certa modestia. Rinunciano a qualsiasi eccentricità visiva per mimetizzarsi in questo ambiente così austero. Le donne sembrano destinate a indossare il tubino nero dal taglio sobrio e dai dettagli semplici, mentre gli uomini devono accontentarsi di un dolcevita scuro o di una camicia che urla purezza.

Yuja Wang, tuttavia, non ha l'aspetto austero spesso attribuito ai musicisti classici. Nessuna camicetta con fiocco tirato su con cura o gonna dritta che, sotto la maschera della decenza, copre le cosce e si estende oltre il ginocchio. Questa virtuosa trentenne, entrata al Conservatorio Centrale di Musica di Pechino all'età di sette anni, fa un sacco di rumore, e non solo con le mani. Sfida la monotonia pervasiva del teatro dell'opera con abiti che sono l'epitome della civetteria. Diciamo solo: nessuno la comanda a bacchetta!

Con i suoi capelli selvaggi, le ciocche tinte di prugna o viola e le scarpe degne di Lady Gaga, Yuja Wang ha un look sorprendente. La sua silhouette è definita da abiti che sfidano la gravità e tessuti che rivelano più di quanto lascino intendere. La sua musica è piena di colori e texture, perfettamente in sintonia con il suo stile fresco e grintoso. Che indossi un miniabito arancione brillante per l'Hollywood Bowl, un abito fucsia scintillante tagliato sulla coscia per il concerto al Kimmel Center negli Stati Uniti o un microabito con la schiena scoperta al Sun Valley Pavilion, Yuja Wang non manca mai di brio.

Abiti che sono un inno alla libertà di vestire.

Spesso definita la Mugler dell'opera, vive la sua arte con rara intensità ed è sempre stata immersa in un mondo creativo. Un mondo in cui la libertà di espressione non è un'opzione, ma uno stato d'animo, una forza trainante. Nata da madre ballerina e padre percussionista, ha scoperto un dono per il pianoforte. È una passione che la accompagna da quando aveva sei anni.

Ha iniziato a suonare Chopin a un'età in cui i bambini fanno fatica a mettere insieme le parole. La bambina con le treccine e un vestito a palloncino si è gradualmente trasformata in un'artista maliziosa, abbagliante, quasi intimidatoria. Questa prodigio, il cui talento risuona ben oltre i suoi confini, parla perfettamente il linguaggio della teoria musicale, ma anche quello della moda. È convinta che il suo abbigliamento dia il tono e dia risonanza alle sue melodie.

Ogni outfit riflette l'energia del momento e si armonizza con i suoi gesti, carichi di emozione. "Se la musica è bella e sensuale, perché non vestirsi di conseguenza?" risponde, quasi filosoficamente, al Guardian quando le viene chiesto delle sue scelte in fatto di guardaroba. Mentre sempre più pianiste cambiano il loro approccio al corpo per ribellione o stanchezza, Yuja Wang offre una performance che vale tanto l'ascolto quanto lo sguardo. Dimostra che si può onorare il genio artistico di Brahms e Beethoven con un abito attillato, strass e scarpe oversize. Che la musica classica può coesistere con la modernità.

La sua musica lenisce l'anima, ma non il suo codice di abbigliamento

Con il suo stile inconfondibile e la sua innegabile eccentricità, Yuja Wang non ha solo raccolto elogi nel mondo della musica, ma ha anche toccato il cuore dei puristi dell'opera. Molti reazionari hanno alzato la voce e reagito con veemenza alle sue esibizioni stilistiche .

Nel 2011, durante la sua esibizione all'Hollywood Bowl, il critico musicale Mark Swed fu intransigente riguardo al suo abito corallo, quasi considerandolo un peccato di sartoria. "Se fosse stato meno corto, il Bowl avrebbe potuto essere costretto a vietare l'ingresso ai minori di 18 anni non accompagnati", scrisse sul Los Angeles Times. Due anni dopo, Jay Nordlinger, critico del New Criterion, fece eco a questo sentimento, arrivando persino a paragonare l'abito rosso dell'artista a un "abito da spogliarello".

Mentre tali abiti sono quasi la norma nel mondo del pop, in quello della musica classica suonano quasi maleducati, persino vergognosi. Ci si aspetta che i pianisti aderiscano a un dress code insipido, insipido e soporifero quando le loro mani dicono esattamente l'opposto. La vincitrice del Gilmore Young Artist Award del 2006, che trasforma in oro tutto ciò che tocca, dimostra precisione e disciplina anche in altri modi, oltre che nell'abbigliamento. E questo è sufficiente.

Yuja Wang non ha alcuna intenzione di abbandonare paillettes e capi stravaganti. Al contrario, sono proprio questi a definire la sua identità e, lungi dal soffocare il suo talento, i suoi outfit lo amplificano.