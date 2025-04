Elle demande à être payée comme son collègue homme : ce qu’on lui répond

Dans un monde où les inégalités salariales continuent d’alimenter le débat public, l’actrice américaine Minka Kelly a récemment pris une position ferme en demandant un salaire équivalent à celui de son collègue Josh Duhamel pour leur rôle dans la série « Ransom Canyon » sur Netflix. Cette demande, qui ne devrait même pas encore être posée en 2025, a suscité une réponse positive de la part du géant du streaming.

Une demande qui a du panache

La série « Ransom Canyon » a rapidement capté l’attention des téléspectateurs grâce à son intrigue captivante et à la chimie palpable entre les deux vedettes principales, Minka Kelly et Josh Duhamel. Ce n’est toutefois pas seulement le contenu de la série qui fait parler, c’est aussi la décision de l’actrice américaine Minka Kelly de demander un salaire égal à celui de l’acteur américain Josh Duhamel.

L’actrice, qui incarne le personnage de Quinn O’Grady, a décidé de prendre la parole sur la question de la parité salariale, un sujet qui reste sensible dans l’industrie cinématographique. Selon elle, l’un des points forts de travailler avec Netflix est « l’ouverture de la plateforme à ce genre de demande ». Elle a expliqué qu’elle n’avait pas eu à se battre pour que sa requête soit entendue, ce qui témoigne d’une volonté de la part de Netflix de soutenir ses talents dans leurs démarches pour obtenir un salaire juste. « Je me sens vraiment chanceuse de travailler avec une entreprise qui se soucie de ça », a-t-elle ajouté.

Netflix ajuste son offre

Bien que la parité salariale n’ait pas été totalement atteinte, la réponse de Netflix a été loin d’être négligeable. D’après des informations du média Deadline, Netflix a revu à la hausse l’offre faite à Minka Kelly, ajustant ainsi son salaire pour réduire l’écart salarial entre elle et son coéquipier. Ce geste a été salué par les observateurs comme « un signe positif de l’engagement de Netflix en faveur de la parité », même si l’équité totale n’a pas été atteinte dans un premier temps.

Il faut dire que la différence salariale entre les deux acteurs ne semble pas uniquement liée à des critères de genre, mais aussi à l’expérience et aux rôles récents de chacun. Josh Duhamel, bien établi dans le monde du cinéma et de la télévision, avait récemment joué dans plusieurs grands projets, tandis que Minka Kelly avait une expérience plus limitée sur des rôles principaux. Cette différence d’expérience pourrait expliquer en partie les salaires distincts avant la renégociation.

Le contexte du marché et la législation

Il est important de noter que le marché de l’emploi pour les acteurs est souvent influencé par des critères qui dépassent les simples critères de genre. Comme l’explique un expert de l’industrie, « les offres de casting se basent avant tout sur le travail récent des acteurs, et non sur des critères discriminants liés à leur genre ». Cela peut expliquer, en partie, pourquoi Josh Duhamel bénéficiait d’une rémunération supérieure avant que Netflix n’intervienne pour ajuster les choses.

En Californie, la loi de 2018 a interdit aux employeurs de poser des questions sur les salaires passés des candidats, ce qui devrait théoriquement contribuer à une plus grande équité. Toutefois, comme le souligne le média Deadline, « les salaires sont encore en grande partie basés sur l’historique des rôles, et donc sur la réputation et l’expérience d’un acteur ». Ainsi, bien que le système ait évolué, des ajustements restent nécessaires pour parvenir à une véritable égalité salariale.

Un geste en faveur de l’égalité

Au-delà de l’aspect financier, cette situation met en lumière la question de l’égalité salariale dans le monde du cinéma et de la télévision. Minka Kelly, qui a déjà pris position publiquement sur ce sujet dans le passé, notamment en 2017 lors de la Journée de l’Égalité salariale, a montré l’exemple en se battant pour un salaire équitable.

À travers cette demande, elle rejoint un mouvement plus large qui cherche à faire évoluer les mentalités et les pratiques dans une industrie encore largement dominée par les inégalités de genre. Minka Kelly a d’ailleurs pris la parole dans un post Instagram sur cette question dans un autre contexte, en soutenant la marque FashionAble, qui milite pour l’égalité des chances et des salaires entre hommes et femmes dans le monde du travail. Son engagement va ainsi au-delà du simple cas de la série « Ransom Canyon » et s’inscrit dans une volonté plus globale de changement.

L’avenir de la parité salariale dans l’industrie

Bien que la parité salariale n’ait pas été atteinte dans cette première saison de « Ransom Canyon », il est possible que les prochaines saisons voient une évolution de la rémunération des deux acteurs. Si la série continue à rencontrer le succès qu’elle connaît actuellement, avec un lancement en tête des classements Netflix, il est probable que les négociations salariales futures tiennent davantage compte de la demande d’égalité.

Minka Kelly et Josh Duhamel sont traités de manière égale dans la plupart des supports promotionnels de la série, et si l’audience de « Ransom Canyon » continue de croître, il y a fort à parier que cette « tendance » se reflètera également dans la rémunération des deux stars.

La demande – légitime – de Minka Kelly pour un salaire égal à celui de son collègue Josh Duhamel marque une étape importante dans la lutte pour la parité salariale dans l’industrie du cinéma et de la télévision. Bien que le chemin vers l’égalité totale soit encore long, la réponse de Netflix à cette demande et l’augmentation substantielle de l’offre de salaire de Minka Kelly témoignent d’un début de changement.