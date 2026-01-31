Search here...

Gli uomini di altezza inferiore a questa sono banditi dai locali notturni di Londra, scatenando polemiche.

Società
Fabienne Ba.
Un recente evento in un nightclub londinese ha attirato l'attenzione del web dopo l'annuncio di un requisito di ingresso basato sull'altezza dei partecipanti maschi. Questa insolita regola ha suscitato reazioni contrastanti da parte del pubblico.

Una serata riservata a chi è alto più di 1,83 m

Il nightclub Bricks, situato nella zona di Brixton, organizza una festa chiamata "Land Of The Giants" il 31 gennaio. Secondo l'annuncio fatto dall'organizzatore su TikTok , gli uomini devono essere alti almeno 1,83 m (circa 6 piedi) per entrare, mentre non è previsto alcun requisito di altezza per le donne.

I biglietti per questo evento non sono gratuiti, con prezzi diversi per uomini e donne, e la serata è rivolta a persone di età superiore ai 23 anni. Nonostante questo insolito requisito, i biglietti sono andati esauriti rapidamente e un'altra edizione è già prevista per marzo.

Misure di ingresso e regole specifiche

Per far rispettare questa regola, l'organizzatore specifica che gli uomini saranno misurati all'ingresso, il che significa che potrebbe essere loro negato l'ingresso se non soddisfano i requisiti di altezza. Questa restrizione è evidenziata nelle comunicazioni relative all'evento e ripetuta in diversi post sui social media. Questa regola non si applica alle donne allo stesso modo, il che sta alimentando alcune delle reazioni online.

Una descrizione che enfatizza l'atmosfera

Sulla piattaforma di biglietteria dove l'evento è pubblicizzato, "Land Of The Giants" viene presentato come "una serata pensata per le dimensioni". La descrizione evoca uno spazio in cui la presenza di partecipanti maschi alti è evidenziata e in cui l'energia varia a seconda del partecipante. Questo posizionamento dell'evento sottolinea l'intenzione degli organizzatori di "creare un'atmosfera mirata piuttosto che una regola arbitraria", per usare le loro stesse parole.

Reazioni sui social media

L'annuncio di questo criterio ha suscitato numerose reazioni online. Alcuni commentatori hanno definito la norma "discriminatoria", sostenendo che "l'altezza non dovrebbe determinare l'accesso a un evento sociale". Altri hanno espresso sorpresa, o addirittura incomprensione, per questa insolita restrizione. Questi commenti condivisi sui social media riflettono un'ampia gamma di opinioni, dal divertimento all'indignazione, con alcuni utenti che ritengono che "questo tipo di norma possa rafforzare gli stereotipi relativi all'aspetto fisico".

Un dibattito che continua

Mentre l'evento "Terra dei Giganti" del 31 gennaio continua a suscitare interesse, il dibattito sui criteri di accesso e sulla loro rilevanza rimane aperto. Alcuni lo vedono come "una strategia di marketing originale", mentre altri mettono in discussione "le implicazioni sociali di una tale regola". Questo dibattito illustra le diverse reazioni che le scelte organizzative di un evento possono suscitare in un contesto culturale e digitale in cui ogni dettaglio è suscettibile di essere commentato e ampiamente condiviso.

In breve, la decisione di un club londinese di limitare l'accesso a un evento agli uomini alti almeno 1,83 metri ha rapidamente scatenato il dibattito online. Dalle reazioni critiche al semplice stupore, questa scelta solleva interrogativi su come determinati eventi si rivolgano al loro pubblico e sulle percezioni sociali legate ai criteri fisici.

Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
